無料で使える設備管理システム「設備管理の匠WEB版フリープラン」のサービスをリリース
設備管理パッケージソフトなどを開発・販売している、有限会社エコニティ（本社：東京都千代田区岩本町、代表取締役：吉村繁洋）は販売中の「設備管理の匠WEB版」について「フリープラン」をリリースいたしました。
エコニティでは、設備情報を幅広く活用するためのWEBシステム「設備管理の匠WEB版」を展開してまいりましたが、より設備管理システムを活用していただくためこの度、無料で使える設備管理システム「設備管理の匠WEB版フリープラン」をリリースしました。
設備管理システムの分野でのWEBシステムのフリープランは日本で最初のサービスです。
近年、設備情報のDX化に対する関心が高まっています。しかし、情報を管理するためのシステム導入コストはまだまだ高く、特に中小規模の事業者の方にとって簡単に利用ができません。
そこで、私たちはそうした事業者の方でも利用できるように、ベーシックな設備システムを無料でご提供し、社会インフラを支えるお手伝いをしたいと考えました。
そのため、次のような内容で「設備管理の匠WEB」フリープランをリリースいたしました。
１.特設サイトからメールアドレスを登録すれば、1IDが期間無制限で利用できます。
２.機能は以下の内容を除いては、ほぼ通常のバージョンと同様です。
・複数のユーザーでログインする機能は提供されていません。
・関連ファイルの登録も基本的にはできません。（サンプルで5ファイルのみ）
・お知らせメール送信機能が使えません。
３.個別のサポートは実施しておりません。ドキュメントやWEBサイトでの情報告知で対応を確認していただくことになります。（有償等での対応は可能）
詳しくは、「設備管理の匠WEB版」の情報ページをご覧ください。
https://setsubi-takumi.com/
エコニティでは今後も「設備管理の匠」をさらに機能を充実させ、より使いやすいシステムをご提供していきたいと考えております。
設備管理の匠WEB版のダッシュボード画面で、設備概況を把握できます。
機器台帳画面
メンテナンス結果をグラフ表示
メンテナンスグラフ画面
[会社概要]
名称 ：有限会社エコ二ティ
設立年月：2000年11月
代表者 ：吉村繁洋（よしむら しげひろ）
所在地 ：〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目8-8 中和秋葉原ビル6F
ＴＥＬ ：03-3865-1468
事業内容：設備管理関連ソフトウェアの開発、販売
ＵＲＬ ：https://www.econity.co.jp/
[本件に関する問い合わせ先]
有限会社エコニティ
担当者：吉村繁洋（よしむら しげひろ）
ＴＥＬ：03-3865-1468
もしくはお問い合わせページよりお問い合わせください。