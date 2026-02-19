無料で使える設備管理システム「設備管理の匠WEB版フリープラン」のサービスをリリース

有限会社エコニティ

設備管理パッケージソフトなどを開発・販売している、有限会社エコニティ（本社：東京都千代田区岩本町、代表取締役：吉村繁洋）は販売中の「設備管理の匠WEB版」について「フリープラン」をリリースいたしました。

エコニティでは、設備情報を幅広く活用するためのWEBシステム「設備管理の匠WEB版」を展開してまいりましたが、より設備管理システムを活用していただくためこの度、無料で使える設備管理システム「設備管理の匠WEB版フリープラン」をリリースしました。

設備管理システムの分野でのWEBシステムのフリープランは日本で最初のサービスです。

近年、設備情報のDX化に対する関心が高まっています。しかし、情報を管理するためのシステム導入コストはまだまだ高く、特に中小規模の事業者の方にとって簡単に利用ができません。

そこで、私たちはそうした事業者の方でも利用できるように、ベーシックな設備システムを無料でご提供し、社会インフラを支えるお手伝いをしたいと考えました。

そのため、次のような内容で「設備管理の匠WEB」フリープランをリリースいたしました。

１.特設サイトからメールアドレスを登録すれば、1IDが期間無制限で利用できます。

２.機能は以下の内容を除いては、ほぼ通常のバージョンと同様です。

・複数のユーザーでログインする機能は提供されていません。

・関連ファイルの登録も基本的にはできません。（サンプルで5ファイルのみ）

・お知らせメール送信機能が使えません。

３.個別のサポートは実施しておりません。ドキュメントやWEBサイトでの情報告知で対応を確認していただくことになります。（有償等での対応は可能）

詳しくは、「設備管理の匠WEB版」の情報ページをご覧ください。

https://setsubi-takumi.com/

エコニティでは今後も「設備管理の匠」をさらに機能を充実させ、より使いやすいシステムをご提供していきたいと考えております。

設備管理の匠WEB版のダッシュボード画面で、設備概況を把握できます。

設備管理の匠WEB版ダッシュボード

機器台帳画面

メンテナンス結果をグラフ表示

メンテナンスグラフ画面

