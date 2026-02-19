無料で使える設備管理システム「設備管理の匠WEB版フリープラン」のサービスをリリース

設備管理パッケージソフトなどを開発・販売している、有限会社エコニティ（本社：東京都千代田区岩本町、代表取締役：吉村繁洋）は販売中の「設備管理の匠WEB版」について「フリープラン」をリリースいたしました。


エコニティでは、設備情報を幅広く活用するためのWEBシステム「設備管理の匠WEB版」を展開してまいりましたが、より設備管理システムを活用していただくためこの度、無料で使える設備管理システム「設備管理の匠WEB版フリープラン」をリリースしました。
設備管理システムの分野でのWEBシステムのフリープランは日本で最初のサービスです。


近年、設備情報のDX化に対する関心が高まっています。しかし、情報を管理するためのシステム導入コストはまだまだ高く、特に中小規模の事業者の方にとって簡単に利用ができません。
そこで、私たちはそうした事業者の方でも利用できるように、ベーシックな設備システムを無料でご提供し、社会インフラを支えるお手伝いをしたいと考えました。
そのため、次のような内容で「設備管理の匠WEB」フリープランをリリースいたしました。


１.特設サイトからメールアドレスを登録すれば、1IDが期間無制限で利用できます。


２.機能は以下の内容を除いては、ほぼ通常のバージョンと同様です。


・複数のユーザーでログインする機能は提供されていません。
　・関連ファイルの登録も基本的にはできません。（サンプルで5ファイルのみ）
　・お知らせメール送信機能が使えません。


３.個別のサポートは実施しておりません。ドキュメントやWEBサイトでの情報告知で対応を確認していただくことになります。（有償等での対応は可能）


詳しくは、「設備管理の匠WEB版」の情報ページをご覧ください。


https://setsubi-takumi.com/


エコニティでは今後も「設備管理の匠」をさらに機能を充実させ、より使いやすいシステムをご提供していきたいと考えております。



設備管理の匠WEB版のダッシュボード画面で、設備概況を把握できます。

メンテナンス結果をグラフ表示

[会社概要]
名称　　：有限会社エコ二ティ
設立年月：2000年11月
代表者　：吉村繁洋（よしむら　しげひろ）
所在地　：〒101-0032　東京都千代田区岩本町3丁目8-8　中和秋葉原ビル6F
ＴＥＬ　：03-3865-1468
事業内容：設備管理関連ソフトウェアの開発、販売
ＵＲＬ　：https://www.econity.co.jp/



[本件に関する問い合わせ先]
有限会社エコニティ
担当者：吉村繁洋（よしむら　しげひろ）
ＴＥＬ：03-3865-1468
もしくはお問い合わせページよりお問い合わせください。