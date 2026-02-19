【ホテルグランヴィア広島】いちごのモンブラン＆ローストビーフがランチ限定で登場「旅するブッフェ イタリア＆スペイン」春の行楽シーズン到来！駅チカで楽しむ 陽気と情熱の味

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルグランヴィア広島（広島市南区松原町1-5、総支配人：島田正義）は、2026年3月1日（日）から2026年5月6日（水・振休）までの期間、2階カフェ＆ブッフェ「ディッシュパレード」（以下ディッシュパレード）にて、「イタリア」と「スペイン」をテーマにしたブッフェを展開します。

旅するブッフェ イタリア&スペイン

「ディッシュパレード」では「旅するブッフェ」と題し、年間を通じて世界各国の料理が味わえるフェアを開催しています。3月からの目的地は、陽気なイタリアと情熱のスペイン。春の行楽シーズンに合わせ、世界中で愛される現地の定番グルメをホテルクオリティの食べ放題で思う存分お楽しみいただける内容です。

イタリアを代表するメニューとして、ふっくらと仕上げたミートボールを濃厚なトマトソースで煮込んだ家庭の味「ポルペッティーニ猟師風」をはじめ、「悪魔風」の名の通り、香ばしい焼き目とスパイスが食欲をそそる伝統料理「若鶏のディアボラ風」など、シェフが腕を振るった美食がずらりと並びます。

スペイン料理では、魚介の旨味が詰まった彩り豊かな「パエリア」のほか、ライブキッチンで焼き上げる牛ロースの「ビステッカ」もご用意。ニンニクの香りが効いた「アイオリソース」を添えてご提供する出来たての一皿は、ビールやワインが進むこと間違いなしです。

デザートには、スペイン・カタルーニャ地方の伝統菓子「カタラーナ（クレマ・カタラーナ）」をご用意。パリッと香ばしい食感となめらかなカスタードのコントラストが魅力です。さらに、ランチタイム限定で、イタリアの定番ドルチェ「モンブラン」を春らしいいちご味でご提供。ご注文ごとにクリームを絞り、出来たてをお届けします。

春のひととき、ディッシュパレードの「旅するブッフェ」でイタリア＆スペインの美食を存分にご満喫ください。

あわせて、ホテルグランヴィア広島サウスゲートが2026年3月24日（火）に開業1周年を迎えることを記念し、ホテルグランヴィア広島と合同で同日より「開業1周年記念デジタルスタンプラリー」も開催いたします。食の旅とともに、2館をめぐるイベントもぜひお楽しみください。

旅するブッフェ イタリア＆スペイン ランチ＆ディナー

【期 間】

2026年3月1日（日）～2026年5月6日（水・振休）

【場 所】

2階 カフェ＆ブッフェ「ディッシュパレード」

【料金・時間】

●ランチ（11:30～15:00／ラストオーダー14:30）

平日 大人：3,700円／6～12歳：1,850円 土日祝 大人：4,000円／6～12歳：2,000円

●ディナー（17:00～21:00／ラストオーダー20:30）

平日 大人：4,500円／6～12歳：2,250円 土日祝 大人：5,200円／6～12歳：2,600円

※4～5歳は全ての曜日・時間帯 1,100円 ※JRホテルメンバーズ／WESTER 会員・・・10％OFF

【ご予約】

公式ホームページ https://www.hgh.co.jp/rest/dishparade/plan/002956.html

電話 082-262-1132（レストラン総合案内 10:00～19:00）

※表示価格には税金及び、サービス料15％が含まれております。

※料理内容は仕入れにより変更させていただきます。

ランチ限定メニュー

メニュー（一例）

ローストビーフ絞りたていちごモンブランポルペッティーニの猟師風トマト煮込みパエーリャ ディ マリスコ（パエリア）ピッツア カラブレーゼコトレッタアッラミラネーゼ（ミラノ風カツレツ）ビステッカ アイオリソース添え（牛ロースステーキ）デザート各種

※写真は全てイメージです。

開業1周年記念 デジタルスタンプラリー概要

【期 間】

2026年3月24日（火）～5月6日（水・振休） ※宿泊は5月6日チェックインまで

【対象箇所】

ホテルグランヴィア広島サウスゲート（ご宿泊・メインレストラン1店舗）

ホテルグランヴィア広島（ご宿泊・直営レストラン7店舗）

【応募方法】

１.JRホテルメンバーズもしくはWESTERに登録いただく

※当日入会も可能 ※すでにご入会済の会員も対象

２.期間中、対象箇所にて税金・サービス料を含む 総額1,000円以上ご利用いただく

３.客室内またはレストラン利用時に二次元バーコードを読み取り、デジタルスタンプを獲得

※各ホテル1館につき1個獲得 ※朝食は対象外

４.デジタルスタンプを2個獲得（2館利用）すると出現する応募フォームからご応募

【賞 品】

A賞 ホテルグランヴィア広島サウスゲート ペア宿泊券（1泊2名朝食付き） 2組4名

B賞 選べるランチブッフェ ペア食事券 5組10名

C賞 再生備前マグカップ【RI-CO】 3名

【当選発表】

厳選なる抽選ののち、発表は発送をもって代えさせていただきます。

なお、賞品は6月初旬までに発送予定です。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

詳しくはこちら :https://southgate.hgh.co.jp/1stanniversary/#lnk_stamp_rally

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。

詳しくは、下記のURLよりご覧ください。

■JRホテルメンバーズ https://www.jrhotel-m.jp/app/

■WESTERポイント https://wester.jr-odekake.net/wester_app/

JR西日本ホテルズ

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」、そして、2025年3月、瀬戸内の玄関口に新たな旅の基点として、上質なひとときを提供する「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」が誕生しました。

「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

＜レストラン＞

空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

レストラン空席情報はこちら :https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/?rest=g-hiroshima&_bdld=1wlSY6.oZma7v7.1729731046&_gl=1*1dtod9d*_ga*MTU2MjE3MDE1Ni4xNjgwNTcyNzA4*_ga_22BXB7WYGF*MTcyOTcyNzU4My4yMi4wLjE3Mjk3Mjc1ODMuNjAuMC4w#rest_serch_form

＜宴会場＞

ご希望日・形式・ご利用人数の入力で3カ月先までご確認いただけます。

(ホテルグランヴィア京都・大阪・岡山・広島、ホテルヴィスキオ尼崎、奈良ホテル 公開中)

ホテルグランヴィア広島2階 カフェ＆ブッフェ「ディッシュパレード」について（https://www.hgh.co.jp/rest/dishparade.html）

宴会場空席情報はこちら :https://banquet-reservation.ibv.jp/granvia-hirosima/?cond=1VLUoonqgr3LwFgu6Hjb%2fWjBpHqeP5KxENGFtIZFw%2b5Oyr8oqTiFQElgq83tLQ8zLDIEMT44ztRdvNxhc6PeuJWXj0ajYywSTpnusRjHFFDtWFQxWRPjzeJ0D5ip4WTv%2fHXY9u35pzyF0I95YPW1yw1GdWeHVbBIlnJ%2bo5iUPlAeXtGmcOf7dWh2UTGKTgS9E4zKz1bT9p1LqMIFGwJxs5d17cHtwbfEcME%2bfAEeVkQ%3d

明るく開放的な雰囲気の中に、自然のモチーフを取り込んだ寛ぎのスペースで出来立てのお料理がお楽しみいただけるブッフェレストラン。「出来立て！美味しい！楽しい！」をコンセプトに家族そろってお過ごしいただけるホテルグランヴィア広島のオールデイダイニングです。

■提供内容

朝食（ブッフェ）/ランチ（ブッフェ）

ディナー（ブッフェ）/喫茶（土日祝のみ）

テイクアウト

個室あり（20名～30名）

ホテルグランヴィア広島について（https://www.hgh.co.jp/(https://www.hgh.co.jp/)）

広島駅新幹線口と直結した「ホテルグランヴィア広島」は、ビジネスにも観光にも最適なロケーションにございます。世界遺産「厳島神社」や「原爆ドーム」へは、ホテルに隣接する公共交通機関をご利用いただけるため、ビジネスにも便利です。館内では、都会の喧騒を忘れられる落ち着いたプライベート空間で、ごゆっくりおくつろぎください。

2025年3月24日には広島駅直上（南口）に「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」が開業いたしました。両館合わせて、広島地域最大級のシティホテルとして、お客さま一人ひとりに寄り添うおもてなしをご提供いたします。

