アイコニア・ホスピタリティ 「亀の井ホテル 那智勝浦」宿泊の南紀周遊ツアーを2/19より販売開始

日本全国183棟のホテル・旅館を運営するアイコニア・ホスピタリティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長：山本俊祐、代表取締役社長：代田量一、以下当社）は、2025年7月3日付で第二種旅行業を取得しました。

これにより、自社企画による旅行商品の開発・販売する旅行事業を本格的に始動いたします。その第一弾として、2026年4月1日出発の南紀周遊ツアー（以下、本ツアー）を2026年2月19日（木）より販売開始いたします。

当社が昨年5月に始動したロイヤリティプログラム「GoTo Pass（以下、GTP）」とツアーも連動しております。本ツアーでは、GTP会員限定のモニター参加枠（先着24名様・旅行代金より1万円割引）を設けるほか、GTPポイントの利用および付与も対象となります。これにより、GTP会員の皆さまには、宿泊や食事のみならず旅行商品においてもGTPを活用いただける機会へと広がります。加えて、本ツアーでモニター枠にてご参加いただいた方のお声を今後の商品企画に反映してまいります。

第二種旅行業取得により、当社が全国で展開するホテルネットワークを横断的に活用し、宿泊と周辺観光を組み合わせたテーマ性の高い周遊型旅行商品の企画・販売が可能となりました。今後は、全国180棟を超えるグループメリットを生かし、当社ならではの旅の提案を行なってまいります。





■第一弾：亀の井ホテル 那智勝浦宿泊 絶景を巡る南紀の旅

世界遺産・熊野那智大社や那智の滝を擁する和歌山県那智勝浦町に位置する「亀の井ホテル 那智勝浦」に宿泊し、熊野三山をはじめとする南紀の自然・食文化を巡る1泊2日の周遊型ツアーです。専門ガイドによる解説付き観光、地域特有の体験プログラム、グループ施設宿泊を組み合わせ、宿泊事業者ならではの視点で体験価値を設計しました。GTP会員限定のモニター参加枠（先着24名様・旅行代金より1万円割引）を設けるほか、GTPポイントの利用および付与の対象となります。

【ツアー概要】

ツアー名：「亀の井ホテル 那智勝浦」に泊まる 専門ガイドと行く 聖地・熊野三山と絶景の南紀周遊2日間

ツアーのポイント：

・世界遺産熊野三山の専門ガイドによる案内と、補陀洛山寺での寺守の案内による秘仏特別開帳

・公認ガイドによる勝浦漁港まぐろ競り見学と、宿泊者限定のまぐろ尽くし朝食

出発日：2026年4月1日（水）～1泊2日

販売開始日：2026年2月19日（木）

旅行代金（大人お１人様）：3～5名様1室利用39,800円／ 2名様1室利用 41,800円 ／ 1名様1室利用 47,800円

*いずれも消費税・入湯税込

GTP会員限定のモニター枠でご参加の場合は、上記金額より10,000円割引となります。

宿泊施設：亀の井ホテル 那智勝浦（和室）

食事条件：朝食1回・昼食2回・夕食1回

旅行企画・実施：アイコニア・ホスピタリティ株式会社（東京都知事登録旅行業 第2-8812号）

総合旅行業務取扱管理者：熊田 まりえ

最小催行人員：20名

添乗員：全行程同行いたします。

備考：ツアー参加日の前後泊ご宿泊希望のお客様向けに「亀の井ホテル 紀伊田辺」の専用宿泊プランもございます。

詳細・お申込み：https://www.travel-tabie.com/iconia_web/tour/views/M-2601

*お申し込みの際は、上記URLプラン詳細内の旅行条件書を必ずご確認ください。

【亀の井ホテル 那智勝浦】





熊野灘が目の前に広がるオーシャンビュー、世界遺産熊野古道を観光するのに最適な立地。まぐろ水揚げ日本一（はえ縄漁法）を誇る勝浦漁港から届く新鮮なまぐろの他、近海で獲れた新鮮な魚介、地元熊野の野菜、果物を使用した創作会席をお楽しみいただけます。毎分200リットルもの温泉が沸き出す自家源泉の自慢の温泉をご堪能ください。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/nachikatsuura

住所：〒649-5334 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦216-19

TEL：0735-52-0333

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。

【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp