東京・池袋 都心の大人のスパ施設「タイムズ スパ・レスタ」「新宿区民割」「北区民割」キャンペーンを開催

パーク２４株式会社

タイムズサービス株式会社（本社:東京都品川区、社長:川上紀文）が運営する「タイムズ スパ・レスタ」（東京都豊島区東池袋、以下レスタ）は、2026年3月1日（日）より「新宿区民割」、「北区民割」 キャンペーンを開始します。

レスタでは、より多くの方にスパ・サウナを気軽にご利用いただきたいとの想いから、施設所在地である豊島区をはじめ、 近隣エリアにお住まいの方を対象としたキャンペーンを展開しています。

「練馬区」「文京区」に続き、第4弾となる今回は、新宿区および北区にお住まいの方を対象に、通常2,500円の「スピード入館（100分以内利用）」を1,800円の特別料金で提供します。

また、2026年2月20日（金）より、学生の春休み期間にあわせた応援企画「春の学割」キャンペーンを実施します。本キャンペーンは、初めてスパをご利用される学生の方はもちろん、サウナ好きな学生の皆さまにもおすすめです。

レスタは今後も、近隣にお住まいの方などを対象としたキャンペーンを実施する予定です。

・「新宿区民割」「北区民割」キャンペーン

新宿区と北区にお住まいの方を対象とした地域応援キャンペーンです。

・利用条件：東京都新宿区民、東京都北区民の方

※ご入館時に住所が確認できる公的な身分証の提示をお願いいたします

・期間：2026 年 3 月 1 日（日）～2026 年 6 月 30 日（火）

※4月29日（水・祝）～5月6日（水・振替休日）は特定日

・対象：スピード入館（100 分以内のご利用）【スパ、サウナ、リラックスラウンジがご利用可能】

・対象日時：

月曜～土曜 11:00～翌 8:30（最終入館 7:30）

日曜、連休・特定日最終日 11:00～22:30（最終入館 21:30）

・料金：1,800 円（税込、通常 2,500 円）

※料金には、入浴料、タオルレンタル料が含まれます

※休日割増料金、深夜割増料金別途

※現在実施中の区民割キャンペーンは以下です。

「豊島区民割」キャンペーン

・利用条件：東京都豊島区民の方

※ご入館時に住所が確認できる公的な身分証の提示をお願いいたします

・期間: 2026 年 10 月 31 日（土）まで

・対象:スピード入館（100 分以内のご利用）【スパ、サウナ、リラックスラウンジがご利用可能】

・対象日時：

月曜～土曜 20:00～翌 8:30（最終入館 7:30）

日曜、連休・特定日最終日 20:00～22:30（最終入館 21:30）

・料金:1,600 円（税込、通常 2,500 円）

※料金には、入浴料、タオルレンタル料が含まれます。

※休日割増料金、深夜割増料金別途

◾︎「春の学割」キャンペーン

学生の春休み期間に合わせて実施する学生応援キャンペーンです。

・利用条件:18歳以上の学生の方

※ご入館時に有効な学生証の提示をお願いいたします。

・期間：2026 年 2 月 20 日（金）～5 月 6 日（水・振替休日）

・対象：スピード入館（100 分以内のご利用）【スパ、サウナ、リラックスラウンジがご利用可能】

・対象日時：

月曜～金曜 11:00～翌8:30（最終入館7:30）

土曜・祝日 20:00～翌8:30（最終入館7:30）

日曜 20:00～22:30閉館（最終入館21:30）

・料金：1,600 円（税込、通常 2,500 円）

※料金には、入浴料、タオルレンタル料が含まれます。

※休日割増料金、深夜割増料金別途

※表記の内容は予告なく変更する場合がございます。

※料金は全て税込です。

【タイムズ スパ・レスタについて】http://www.timesspa-resta.jp/

タイムズ スパ・レスタは、多彩なスパ・露天風呂やサウナをはじめ、レストラン、豊富なリラクセーションメニ ュー、リラックスラウンジなどが充実した「都心の大人のスパ施設」です。2023年2月リニューアル。女性フィンランドサウナや炭酸泉を新設し、ワンランク上の寛ぎ空間になりました。