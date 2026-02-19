3月9日は裏グミの日！日本グミ協会とコラボした体験型イベントが関西初開催！「グミパ 2026 in OSAKA」～2026年3月7日(土)、8日(日)/3月14日(土)、15日(日)～

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大林 修）が運営する三井ショッピングパーク ららぽーと堺では2026年3月7日(土)、8日(日) に、三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真では3月14日(土)、15日(日)の期間に、3月9日の「裏グミの日」に合わせ、日本グミ協会とコラボレーションしたイベント「グミパ 2026 in OSAKA」を開催します。

近年、続々と登場するグミの新商品や専門店、詰め放題イベントの開催など、グミ市場は急速に存在感を高めています。こうした盛り上がりを背景に、本イベントでは、20種類以上のグミを自由に詰められる「グミ放題」をはじめ、メーカー出展ブース、日本グミ協会名誉会員も務める、クリエイターのひまひまさんによるトークイベント＆福グミ撒き、全国ご当地グミルーレットなど、多彩なコンテンツを展開。見て・集めて・体験して楽しめる参加型企画を通して、子どもから大人までグミの奥深い魅力を存分に味わえます。また館内を巡って楽しめるキーワードラリーやキャラクターイベントなど、各施設オリジナル企画もご用意しています。グミをきっかけに、ららぽーとで過ごす特別なひとときをお楽しみください。

グミパ特設サイトURL

https://mitsui-shopping-park.com/area/d/gummypakansai2026/(https://mitsui-shopping-park.com/area/d/gummypakansai2026/)

「グミパ 2026 in OSAKA」概要

ららぽーと堺

2026年3月7日(土)、3月8日(日)、各日10：00～17：00

■内容

・グミ好きの夢が叶う！？20種類以上のグミを自由に詰められる「グミ放題」

・日本グミ協会名誉会員が語る“グミの魅力”トークイベント＆福グミ撒き など

ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真

2026年3月14日(土)、3月15日(日)、各日10：00～17：00

■内容

・グミ好きの夢が叶う！？20種類以上のグミを自由に詰められる「グミ放題」

・47都道府県を制覇しよう！全国ご当地グミルーレット など

「グミパ 2026 in OSAKA」詳細

■グミ好きの夢が叶う！？20種類以上のグミを自由に詰められる「グミ放題」

20種類以上のグミを、専用カップに自由に詰められる「グミ放題」を実施します。カラフルで多彩なグミの中からお気に入りを選び、自分だけのオリジナルグミカップを作れる、グミ好き必見の体験企画です。

※1予約につき1カップ ※お一人様1回まで

※小学校低学年(1～2年生)以下のお子さま参加の場合は、保護者さまの付き添いをお願いします。

お子さま1名に対し、同伴者1名まで。

●概要

＜ららぽーと堺＞

開催日 ：2026年3月7日(土)、3月8日(日)

開催場所：1F Fansta XROSS STADIUM

＜ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真＞

開催日 ：2026年3月14日(土)、3月15日(日)

開催場所：1F センターコート

開催時間：10：10～、10：30～、10：50～

以降毎時10分～、30分～、50分～、最終は16：50～ の計21回

参加人数：20人/回

参加費 ：300円(税込)/1カップ

参加方法：事前に「アソビュー！」サイトにて参加予約をお願いします。当日は受付にてその予約画面

を提示のうえご参加ください。

アソビュー！予約サイト：

【3月7日(土)・3月8日(日) ららぽーと堺】

グミパ in OSAKA「グミ放題」参加チケット

https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000048339/(https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000048339/)

販売期間：2026年2月19日(木)14：00～3月8日(日)16：50

【3月14日(土)・3月15日(日) ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真】

グミパ in OSAKA「グミ放題」参加チケット

https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000048329/(https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000048329/)

販売期間：2026年2月19日(木)14：00～3月15日(日)16：50

■推しグミを見つけよう！グミメーカーブース

会場には、グミメーカーによる企業出展ブースが登場します。果汁グミに関するチャレンジ企画や、「グミくじ」、輪投げなど、体験型コンテンツを複数展開。グミの魅力に触れながらお気に入りの“推しグミ”と出会えるブースエリアです。

※内容は変更になる可能性があります。

※画像はイメージです。

＜ららぽーと堺＞

出展企業：明治、UHA味覚糖、扇雀飴本舗、モントワール

＜ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真＞

出展企業：UHA味覚糖、扇雀飴本舗、カンロ、ノーベル製菓

出展企業ブースイベント内容

＜明治＞

出展施設：ららぽーと堺

果汁グミの全力ミックスチャレンジに参加し、明治商品をゲットしよう！FRUITS ZIPPERの全力ミックスチャレンジに参加し、条件をクリアすると明治グミをプレゼント！さらにSNS（X）のフォロー＆投稿で、FRUITS ZIPPERのオリジナルステッカーをプレゼント！

＜UHA味覚糖＞

出展施設：ららぽーと堺/

ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真

“39g”ぴったりを目指そう！参加でUHA味覚糖グミプレゼント！

ニアピン(±3g)でオリジナルシールもプレゼント！

※1時間ごとの整理券制

※整理券は10：00～UHA味覚糖ブースにて配布します。

＜扇雀飴本舗＞

出展施設：ららぽーと堺/

ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真

アンケートに答えて「グミくじ」にチャレンジしよう！アンケートで「グミくじ」にご参加いただけます。小吉が出たらお好きなグミを１つプレゼント、大吉が出たらお好きなグミ１つ＋「幸せにくきゅうグミのHAPPYステッカー」をプレゼント！

＜モントワール＞

出展施設：ららぽーと堺

「気分ダイヤル」で当たる！グミーナをゲットしよう！“おいしくちゃっかりヘルスケア”大人女性に嬉しい栄養素入り♪気分で選べる「グミーナ」が勢ぞろい。気分ルーレットを回して、今のあなたにぴったりの1品をプレゼント！

※対象は成人の方とさせていただきます。

（妊産婦・授乳婦の方を除く）

※整理券制

※整理券は10：00～モントワールブースにて配布します。

＜カンロ＞

出展施設：ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真

ピュレリングが必ずもらえる！カンロわなげチャレンジ！ポッドキャスト番組「カンロひとつぶ研究所」をフォローして、わなげにチャレンジ！縦横斜めに輪をそろえてオリジナル缶バッジをゲットしよう！

※整理券制

※参加賞あり

※整理券は10：00～カンロブースにて配布します。

＜ノーベル製菓＞

出展施設：ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真

ノーベル製菓の人気グミ2種を無料サンプリング！薄くてかた～い食感がクセになる「ペタグーグミ」と、天才すぎるオイシサの「シンサワーズ」をお楽しみください！ペタグーグッズも販売します。

ららぽーと堺のみ開催のイベント

■日本グミ協会名誉会員・ひまひまさんトークイベント＆福グミ撒き

日本グミ協会名誉会員のひまひまさんが登壇し、グミ愛をたっぷり語ります！また、裏グミの日を記念して、トークイベント終了後、ステージからグミを撒くお楽しみコーナーも開催！

●概要

開催日 ：2026年3月7日(土)

開催時間：13：40～14：15

開催場所：1F Fansta XROSS STADIUM

出演者 ：日本グミ協会名誉会員 ひまひまさん、

日本グミ協会名誉会長 武者慶佑さん、UHA坊や

※トークイベント&福グミ撒きは優先観覧エリアがございます。

優先観覧エリアは三井ショッピングパークポイント会員様限定で先着93名様・整理券制となります。

※整理券配布時間は、当日10：00～ ※整理券配布場所は、1F Fansta XROSS STADIUM ステージ横

■UHA坊やがやってくる！グリーティング

UHA味覚糖のシンボルキャラクター「UHA坊や」が会場に登場し、クイズ大会やグリーティング、記念撮影を行います。クイズ大会の勝者にはUHA味覚糖のグミ詰め合わせをプレゼントします。

●○×クイズ大会/写真撮影会概要

開催日 ：2026年3月7日(土)、8日(日)

開催時間：○×クイズ大会 １.11：00～11：20

２.15：00～15：20

写真撮影会 １.13：00～13：20

２.16：30～16：50

開催場所：1F Fansta XROSS STADIUM

※ご参加は、整理券制になります。

クイズ大会：1枠50名様、写真撮影会：1枠25組（1グループ最大4名様まで）

※整理券配布時間は、当日10：00～

※整理券配布場所は、1F Fansta XROSS STADIUM ステージ横

■館内を巡ってオリジナルノベルティをもらおう！グミパキーワードラリー

館内店舗のおすすめグミをご紹介！パネルに記載のキーワードを

集めてUHA味覚糖グミ巾着をゲットしよう！

●概要

開催日 ：2026年3月7日(土)、8日(日)

開催時間：各日10：00～17：00

開催場所：1F Fansta XROSS STADIUM

パネル掲出店舗：カルディコーヒーファーム、Flying Tiger

Copenhagen、無印良品、北海道うまいもの館、

フルタ製菓直売所 ふるたす、Yogibo Store

※各日先着250名様。お一人様1回まで ※なくなり次第終了

※キーワードラリー用紙配布・景品交換場所：1F Fansta XROSS STADIUM ステージ横

※掲載内容は予告無く変更になる場合がございます。※画像はイメージです。

ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真のみ開催のイベント

■47都道府県を制覇しよう！全国ご当地グミルーレット

ルーレットで出た都道府県のご当地グミ・ニッポンエールグミがもらえる！さらに大当たりが出たら「47都道府県コンプリートBOXグミ」をプレゼント！

●概要

開催日 ：2026年3月14日(土)、15日(日)

開催場所：1F センターコート

開催時間：11：00～17：00

対象 ：各日先着700名様

参加条件：三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウントを友だち登録して「ららぽーと門真・

三井アウトレットパーク大阪門真」をお気に入り施設へ追加、かつ、

3,000円（税込・合算可）以上の当日レシートのご提示

※グミがなくなり次第終了

■HARIBOゴールドベア グリーティング

ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真の公式Instagramのフォローでミニゴールドベア（グミ）をプレゼント！

さらにゴールドベアの着ぐるみもやってくる！

●概要

開催日 ：2026年3月14日(土)

開催時間 ：１.10：30～10：50 ２.12：00～12：20

３.13：30～13：50 ４.15：00～15：20

５.16：30～16：50

開催場所 ：1F センターコート

参加条件 ：ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真の公式Instagram

(@lalaport_mop_kadoma)のフォロー画面のご提示

※グミがなくなり次第終了

SNSキャンペーンについて

■グミパSNSキャンペーン

X・Instagram合計、抽選で2名様にグミ39個詰め合わせプレゼント！

Xからのご応募方法

１.ららぽーと公式X(@lalafanlalaport)をフォロー

２.3月2日(月)のキャンペーン投稿をリポスト/いいねでグミのソフト派 or ハード派に投票

・ソフト派：対象の投稿を「リポスト」 ・ハード派：対象の投稿に「いいね」

Instagramからのご応募方法

１.ららぽーと公式Instagram(@lalaport_official)をフォロー

２.3月2日(月)のキャンペーン投稿を再投稿/いいねでソフト派 or ハード派に投票

・ソフト派：対象の投稿を「再投稿」 ・ハード派：対象の投稿に「いいね」

※掲載内容は変更になる場合ごがございます。あらかじめ、ご了承ください。

日本グミ協会について

日本グミ協会は、日本のグミのボトムアップを目的に、2013年にソーシャルメディア上で活動を開始。総フォロワー数27万人、会員証発行枚数8万枚を超える国内最大のグミのコミュニティとなっています。また、国内メーカーと共にGUMMIT（グミット）を結成し、9月3日の「グミの日」※や3月9日の「裏グミの日」を広めるべく、メーカーの垣根を超えた共同キャンペーンや共同イベントを実施しています。

※「グミの日」はUHA味覚糖が2007年に日本記念日協会に登録し、制定しました。

ひまひまさんプロフィール

【ひまひま】

小学3年生の頃にYouTube投稿を始め、現在登録者98万人。

SNS総フォロワーは180万人を超える。

現在、日本テレビ「シューイチ」シューイチセブンレポーターとしてレギュラー出演中。

関西地域の「三井ショッピングパーク ららぽーと」「三井アウトレットパーク」について

●三井ショッピングパーク ららぽーと

三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園

三井ショッピングパーク ららぽーと和泉

三井ショッピングパーク ららぽーと堺

三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY

三井ショッピングパーク ららぽーと門真

●三井アウトレットパーク

三井アウトレットパーク 滋賀竜王

三井アウトレットパーク マリンピア神戸

三井アウトレットパーク 大阪門真