長野県のSA・PA14エリアで信州名物を堪能！　老舗野沢菜漬け「株式会社まるたか」×ENJOY！よりみち　『信州の味！野沢菜祭り』開催

株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト

株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト(東京都港区)は、株式会社まるたか（安曇野市）とコラボレーションし、上信越自動車道・長野自動車道の一部サービスエリア・パーキングエリア(以下、SA・PA)で「野沢菜祭り」を開催いたします。

長野の老舗漬物屋「まるたか」とコラボレーションする「野沢菜祭り」が今年も開催。関連商品をお買い上げのお客様に「野沢菜きざみ漬け」をプレゼントするキャンペーンのほか、「第２回ハイウェイめし甲子園」との連動企画も実施いたします。

※ハイウェイめし甲子園…NEXCO東日本のサービスエリア・パーキングエリアで販売する125品の中からハイウェイめし王者を決めるグルメコンテスト。現在、道・県予選を勝ち抜いた14メニューの中からNo.1を決める決勝戦を実施中。

フードコートにてハイウェイめしを食べてオトクに参加！条件を達成した方へ 「野沢菜きざみ漬け」をプレゼントするキャンペーンを実施

対象のSA・PAで野沢菜関連商品を2個以上含む、一会計1,500円（税込）以上お買い上げの方へ「野沢菜きざみ漬」をプレゼントいたします（予定数に達し次第終了）。

一部SA・PAでは、まるたかの新商品「ワサビ田サーモンと野沢菜の生ふりかけ」を市中店舗に先駆けて販売いたしますので、この機会にぜひお買い求めください。

また、ハイウェイめし甲子園エントリーメニューを注文された方へ、野沢菜試供品（小鉢）を提供します。（佐久平PAはハイウェイめし甲子園の対象外のため別メニューで試供品を提供いたします。）

■「野沢菜祭り」対象エリア

上信越自動車道 横川SA(上下線)、佐久平PA(上下線)、東部湯の丸SA (上下線)、松代PA(上下線)、小布施PA(上下線)、千曲川さかきPA(上下線)、長野自動車道 姨捨SA(上下線) 計14箇所

■開催期間

令和8年3月1日(日)～3月31日(火)

■景品

野沢菜きざみ漬

野沢菜関連商品を2個以上含む、一会計1,500円（税込）以上お買い上げの方 ※なくなり次第終了

「野沢菜祭り」の詳細は「ドラぷら」をご確認ください。

https://www.driveplaza.com/sapa/event_campaign/detail/nozawanafes2026.html

また、現在実施中のキャンペーン「第２回ハイウェイめし甲子園」の対象SA・PAでは、対象メニューをご注文の方へショッピングコーナーで使えるお買物券を配布（配布期間：令和8年１月15日～3月15日）しております。ぜひハイウェイめしを食べて、野沢菜祭りにオトクに参加してください。

■ハイウェイめし決勝戦

エントリーメニューをご注文で、200円のお買物券をプレゼント！

食べたエントリーメニューの評価をすると豪華賞品が当たります。

【お買物券配布期間：令和8年１月15日～３月15日】

「第２回ハイウェイめし甲子園」特設サイト

https://www.driveplaza.com/special/highway-meshi/

このほかにも、各エリアでは様々な食事品、土産品を取りそろえてお待ちしております。