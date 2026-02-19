「いつ空いている？」を社内で共有。「アルコールチェック」と一緒に、社用車の「予約管理」を実現。

ナビッピドットコム株式会社

アルコールチェック管理サービス「アルレポ」を提供する「ナビッピドットコム株式会社」（本社：東京都中央区、代表取締役社長：篠崎 登）は、社用車の予約状況を確認できる「車両予約機能」を2026年2月19日から提供開始しました。

■アルレポとは？

「アルレポ」（https://www.navi-p.com/reporta/alrepo/）は、白ナンバー車両事業者へのアルコール検知器を用いたアルコールチェック義務化に対応したアルコールチェック管理サービスです。

安全運転管理業務に必須なアルコールチェックや運転日報をスマートフォンアプリでかんたんに記録し、クラウド上で一元管理することで管理業務の負担を軽減します。

■新機能「車両予約」のポイント

誰がいつどの社用車に乗るのか、車の空き状況を社内で共有し、誰でも確認できる状態を作ることで、「必要な時に乗車できる車がない」を防止します。

閲覧画面は、時間の流れを把握しやすい「タイムライン表示」が採用されており、一目で空いている時間を確認できることが特徴です。

また、「クラウドサービス」のため、他のメンバーの予約状況も即座に画面へ反映されます。

■アルコールチェックの「うっかり忘れ防止」にも

「車両予約」には、登録された乗車時間前・降車時間後にアルコールチェック報告がされていない場合、管理者や利用者本人にアルコールチェック未報告の「通知機能」が搭載されています。

「アルコールチェック報告をせずに退勤してしまった」というような「うっかり忘れ防止」へも活用することが可能です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zNpMHHVVtRU ]

■ナビッピドットコム株式会社について

当社は、2015年からスマートフォンのGPSを活用した位置情報サービス「Report@」（https://www.navi-p.com/reporta/）、2022年からアルコールチェック管理サービス「アルレポ」を提供しており、モバイル系・Web系を主とした企業向けソリューションを提供しています。また、オンラインショップの運営、技術者派遣事業も実施し、幅広い分野で事業展開をしております。

社名 ：ナビッピドットコム株式会社

本社所在地 ：〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-3-6 ＰＭＯ新日本橋2F

代表取締役社長 ：篠崎 登

企業HP ：https://www.navi-p.com/