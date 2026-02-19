東日本大震災から15年、福島での出会いを通して復興の歩みと想いを描く特別番組『カンニング竹山と富田望生の一五一絵』イッツコムチャンネルで制作・放送

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

イッツ・コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都世田谷区 代表取締役社長：金井美惠 以下、イッツコム）は、東日本大震災から15年という節目の年を迎える2026年、福島で出会った人々の復興の歩みと想いを描く特別番組『カンニング竹山と富田望生の一五一絵』を制作し、イッツコムチャンネルにて、前後編を2日間にわたり、3月10日(火)・11日(水)に放送します。

防災に取り組むイッツコムが制作・放送

イッツコムは、情報通信インフラを提供する企業として、災害時においても安定したサービスを継続的に提供することを社会的使命と位置づけ、防災に関する取り組みを積極的に推進しています。本番組は、こうしたイッツコムの活動の一環として、震災の記憶を風化させることなく、次の世代へと伝えていくことを目的としています。

“絵”を通して、福島で出会った人々の声を伝える

番組では、福島を舞台に、そこで出会った人々がこの15年をどのように歩んできたのかを、『一期一会の出会い』と『一枚の絵』を通して描きます。 旅人として福島を歩くのは、長年福島と関わり続けてきたお笑い芸人・カンニング竹山さんと、福島県いわき市出身の俳優・富田望生さん。二人が浪江町といわき市の道の駅でお願いするのは、ただ一つ。「あなたのこの15年を、一枚の“絵”で描いてください」。嬉しかったこと、笑ったこと、悲しかったこと、忘れられない出来事・・・。

言葉だけでは語りつくせない想いを“絵”で表現してもらい、その一枚を囲みながら、出演者と福島の人々が語り合います。偶然の出会いを入り口に、震災当時の経験、その後に積み重ねてきた努力、15（一五）年の歳月の中で感じてきたこと、そして未来に向けた想いなど、『一五一絵（いちごいちえ）』を入り口に、福島復興の歩みを伝えます。

福島の人々と触れ合い、15年を語り合います《出演者の福島との関係》カンニング竹山富田望生

カンニング竹山(お笑い芸人)

東日本大震災をきっかけに福島と深く関わるようになり、プライベートでもたびたび福島を訪問。福島を“第二のふるさと”と語り、長年にわたり福島の声を発信し続けている。

富田望生(俳優)

福島県いわき市出身。東日本大震災を経験し、震災避難者として東京に移住。不安定な毎日を過ごすうちに、タレント募集広告を見て応募し、芸能活動を開始。

【番組概要】

番組名：カンニング竹山と富田望生の一五一絵

出演者：カンニング竹山、富田望生

放送チャンネル：

イッツコムチャンネル11（地デジ11ch）

放送日時：

[前編] 2026年3月10日（火）

[後編] 3月11日（水）

各日22:00～22:30（30分番組）

＊イッツコムチャンネル・・・イッツコムが制作・放送するチャンネル 視聴方法 https://itscom.media/ch/howto/

◆イッツ・コミュニケーションズ株式会社について

イッツコムは、東急線沿線を中心とした約100万世帯のお客さまと接続しており、高速インターネット、モバイル、ケーブルテレビ、IP電話、IoTなど、欠かすことのできない社会インフラサービスを提供する東急グループの企業です。法人（企業・行政）向けの事業も展開しており、専用線インターネット接続サービス、商用Wi-Fi、デジタルサイネージ、地域BWAなど多様なソリューションを通して、豊かな生活環境の創造に取り組んでいます。

代表者： 代表取締役社長 金井美惠

所在地： 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー22階

株 主：東急株式会社

会社設立：1983年3月2日 / 開局：1987年10月2日

資本金：52億9千4百万円

事業内容：電気通信事業法による電気通信事業、放送法による一般放送事業（有線テレビジョン放送事業）ほか

放送エリア：東京都・渋谷区、目黒区、世田谷区、大田区、町田市、川崎市・高津区、中原区、宮前区、横浜市・青葉区、緑区、港北区、都筑区

サービスサイト ： https://www.itscom.co.jp

コーポレートサイト ： https://www.itscom.co.jp/corporate/