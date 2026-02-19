新ECサイト「東急百貨店オンラインストア」グランドオープンキャンペーン開催！第1弾：「シブヤビューティージャム オンラインストア」2月19日～25 日（水）

株式会社 東急百貨店

株式会社東急百貨店（以下、当社）は、2026年2月5日に新たなECサイト「東急百貨店オンラインストア」（以下、当オンラインストア）をオープンしました。当オンラインストアでは、当社が注力している「フード」「ワイン」「コスメ」の各カテゴリーに特化した個別の専門サイトを構築するとともに、ソーシャルギフト機能の追加や多様な決済方法への対応、自社メディアとの連携強化などで、より便利で楽しめる買い物体験を提供します。

・URL：https://online.tokyu-dept.co.jp

■新ECサイト グランドオープンキャンペーン開催

オープンを記念し、2月19日から3月11日（水）までの3週間、カテゴリーごとの専門サイトにて順次「グランドオープンキャンペーン」を実施します。限定商品の販売やお買い上げ抽選会など、お得にお買い物をお楽しみいただけます。

・第１弾 「シブヤビューティージャム オンラインストア」：2 月 19 日～25 日（水）

・第２弾 「ザ・ワイン オンラインストア」：2 月 26 日（木）～3 月 4 日（水）

・第３弾 「シブヤフード オンラインストア」：3 月 5 日（木）～11 日（水）

■「シブヤビューティージャム オンラインストア」 とは

東急百貨店が運営する渋谷発のビューティープラットフォーム「SHIBUYA BEAUTY JAM」のパートナーストアとして、「シブヤビューティージャム オンラインストア」がオープンしました。

URL: https://online.tokyu-dept.co.jp/beauty/

「SHIBUYA BEAUTY JAM」の世界観を受け継ぐサイトデザイン、記事との連携強化により、ビューティーのショッピングサイトとして新たな価値の提供を目指しています。

さらに、スマートフォンに最適化したインターフェースの実装や購入ステップの簡素化により、スムーズな操作性でお客さまのお買い物体験を向上します。

送料サービス

「シブヤビューティージャム オンラインストア」内の商品を5,000円〈税込〉以上お買い上げいただくと、全国一律送料無料でお届けします。

また、TOKYU CARD／TOKYU POINT提携カードをご登録いただくといつでも送料無料でお届けします。

※東急百貨店オンラインストア会員にご登録いただき、決済するクレジットカードとしてTOKYU CARD／TOKYU POINT 提携カードを事前にご登録いただいた方が対象です

第１弾「シブヤビューティージャム オンラインストア」オープニングキャンペーン

■「シブヤビューティージャム オンラインストア」 お買い上げプレゼント

2月19日から2月25日（水）までの期間中、10,000円（税込）以上お買い上げの方の中から抽選で30名に＜リファ＞リファハートブラシをプレゼントします。

※応募不要 ※カラーはお選びいただけません

■＜POLA＞お買い上げプレゼント

2月19日から2月25日（水）までの期間中、〈ポーラ〉製品16,500円〈税込〉以上お買い上げの先着30名に、「B.A ライト セレクター ミニチューブサンプル（9g）」をプレゼントします。

■「シブヤビューティージャム オンラインストア」 TOKYU CARD ClubQカード ポイントアップキャンペーン

2月19日から2月22日（日）までの期間中、「シブヤビューティージャム オンラインストア」でのお買い上げでTOKYU CARD ClubQカードの５％ポイントアップを実施します。（最終日は15：00まで）

グランドオープンキャンペーン期間 共通特典

グランドオープン期間（3週間）を通じてご購入、会員登録いただいた方への特典を用意します。

■ウェルカムクーポン配布

「東急百貨店オンラインストア」会員登録をいただいた方に「ウェルカムクーポン」（※）を1枚プレゼント。3月11日（水）までに会員登録いただいた方には、さらにもう1枚プレゼントします。

（※1回のご注文で、税込5,000円以上お買い上げで500円の割引）

■リピートクーポン配布

2月19日から3月11日（水）までの期間中、「東急百貨店オンラインストア」でご購入いただいた方に3回までご利用いただける「リピートクーポン」（※）をプレゼントします。

（※.1回のご注文で200円の割引、2026年12月31日（木）まで ※クーポンコードは後日お知らせします）

■お買い上げ抽選会

2月19日から3月11日（水）までの期間中、5,000円（税込）以上お買い上げの方の中から抽選で、109名に「東急百貨店オンラインストア」おすすめスイーツをプレゼントします。※応募不要

新ECサイト「東急百貨店オンラインストア」の特長

当社は、渋谷ヒカリエ ShinQsや、渋谷 東急フードショー、+Q（プラスク）、東急フードショーエッジなど渋谷を拠点とし、東急線沿線を中心に百貨店・ショッピングセンター・専門店を展開・運営しています。新たな顧客価値創造に向け、百貨店業で培った、目利き力・編集力・販売力といった強みを生かし、フードやビューティーの取り組みを推進しています。

拠点とする渋谷においては、「渋谷フードディスカバリー」「SHIBUYA BEAUTY JAM」宣言のもと、点在するフードエリアとビューティーエリア、それぞれをつなぎ渋谷を起点とした新たな体験価値の創造に取り組んでいます。当オンラインストアは、オンラインでも渋谷の魅力を感じることができるショッピング体験の提供により、便利で楽しい買い物の場になることを目指しています。

- カテゴリーごとの専門サイト「フード」「ワイン」「コスメ」に特化した個別の専門サイトを設け、各カテゴリーのメディアサイト「SHIBUYA FOOD ISLANDS」（＊1）、「SHIBUYA BEAUTY JAM」（＊2）との連携により、話題の商品や最新トレンド、おすすめ商品を深掘りするコンテンツなどを提供し、商品選びをサポートします。（＊1.URL：https://www.tokyu-dept.co.jp/shibuyafoodislands/）（＊2.URL：https://www.tokyu-dept.co.jp/shibuyabeautyjam/）

シブヤフード オンラインストア

食とスイーツのオンラインストア＆コラムメディア

URL:https://online.tokyu-dept.co.jp/food/

ザ・ワイン オンラインストア

ソムリエのコラムも読めるバイヤー厳選ワインのオンラインストア

URL:https://online.tokyu-dept.co.jp/wine/

シブヤビューティージャム オンラインストア

最新のビューティートレンドやオリジナル記事も楽しめる、コスメのオンラインストア

URL: https://online.tokyu-dept.co.jp/beauty/

- 便利な新機能ž・ソーシャルギフト:お届け先の名前や住所を知らなくても、LINEやメール、SNSを通じて気軽にギフトを贈ることができます。依頼主は本名でもニックネームでも名前を設定でき、住所をお知らせせずにギフトを届けることが可能になります。・店頭受け取りサービス：フードやコスメなど、一部の商品は店頭で受け取ることができます。・定期購入:消耗品や嗜好品を定期的にお届けし、買い忘れ防止に役立ちます。（近日開始予定）・レビュー機能:購入者のレビューや、スタッフのおすすめを参考に、安心して商品を選ぶことができます。・多彩な決済方法（＊3）：従来の決済方法に加え、QRコード決済など各種決済方法を選べます。（＊3.クレジットカード、QRコード決済（楽天ペイ、PayPay、ｄ払い、au PAY）、Amazon Pay、あと払い（ペイディ）））- 簡単でスムーズな操作性・スマートフォン最適化：スマートフォンでの利用率が高まる中、直感的に操作できるデザインを採用。ストレスなく、買い物を楽しむことができます。・簡素化された購入ステップ：お届け先が1件の場合、1ページで購入が完了します。複数のお届け先にも対応し、手間が最小限になります。・「ほしい」を見つけやすく：高機能な商品検索システムやレコメンドにより、“ほしい商品”を簡単に見つけることができます。お気に入り登録や閲覧履歴などの機能も充実しています。