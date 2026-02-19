AIをパートナーに英会話練習ができるECCの学習支援アプリ「ECC Study Assist」に、発話内容をAIが評価する新機能を追加搭載

株式会社ECC



総合教育・生涯学習機関の株式会社ECC（本社：大阪市北区、代表取締役社長：花房雅博）が運営するECC外語学院は、2026年4月1日（水）より「初級～中級英会話コース」に導入しているECCの学習支援アプリ「ECC Study Assist」（以下、本アプリ）に、新機能「AI評価・アドバイス機能」を追加搭載いたします。

「AI評価・アドバイス機能」は本アプリのAI英会話練習機能において、ユーザーが発話した内容をAIがスコア化して評価するとともに、発話内容のブラッシュアップに向けたアドバイスを行う機能です。本機能の搭載により、受講生の事前・事後学習をより充実させ、学習効果のさらなる向上を図ります。

■学習支援アプリ「ECC Study Assist」の新機能の概要

「ECC Study Assist」は、AIをパートナーにした実践的な会話練習を通じて、英語学習で不足しがちな発話量を増やし、英会話における瞬発力を鍛えることができるECCの学習支援アプリです。

「初級～中級英会話コース」の受講生向けに拡充する新機能「AI評価・アドバイス機能」では、AIがユーザーの発話した内容をスコア化し、振り返りを行うとともに、的確な受け答えとなるようアドバイスや英語表現の幅を広げるバリエーションを提示します。本機能によって、英会話練習の直後に発話内容の振り返りと改善に向けたポイントを確認でき、より効果的な英会話練習を行うことができます。

レッスン前・後の自宅学習では、「相手がおらず、英会話練習が難しい」「英語でなんと言っていいかわからず、発話練習が難しい」といった声がありましたが、レッスンと組み合わせて事前・事後学習に本アプリを活用することで、英会話練習の質を高め、より効果的な学習成果につながります。

※対応OSバージョン：iOS 12以降、Android 7.0以降

※すべての端末での動作を保証するわけではありません

※対応バージョンは予告なく変更される場合があります

■ECC外語学院「初級～中級英会話コース」での利用イメージ

「初級～中級英会話コース」は、「アウトプット中心のレッスンと接触量を最大化する学習サイクル」「バイリンガル講師＋外国人講師のペアティーチング」「オリジナルテキスト」を特徴とした、初級～中級者向けの英会話コースです。

これら従来の『対面レッスンの強み』と『AI会話アプリの利便性』を融合し、効率と実践の両立を可能にしています。ECC Study Assistで予習・復習をスマートに行うことで、理解度が飛躍的にアップするとともに、「ECC Study Assist」を活用することによる練習の積み重ねが対面レッスンでの実践力に変わっていきます。

https://www.ecc.jp/form/ai_hybrid_lesson

「ECC Study Assist」には、実際のレッスンを模した会話練習「216パターン」、自由会話「120トピックス」が搭載（※1）されており、「AI」を相手にさまざまに展開していく英会話の練習が可能（※2）です。

※1会話パターン・トピック数は2025年4月時点。今後、アップデートにより増えることがあります

※2生成ＡＩを活用した機能

＜新機能「AI評価・アドバイス機能」のポイント＞

【1】AI評価によるスコア＋日本語訳で、発話を振り返り

点数で評価されますので、今のレベルを客観的に把握できます。日本語訳で「どう伝わっているか」も確認できるため、安心して学習を進められます。

【2】AIアドバイスと音声付き例文

AIアドバイスの機能により、改善ポイントをその場で理解することができます。また、例文の音声再生機能もあるため、『正しい表現と発音』を同時に学習できます。

【3】あなたの発話をベースに表現バリエーションを学習

さまざまな言い換え表現に触れられることも特長です。より自分の意図に合った表現が使えるようになり、コミュニケーションがさらに洗練されていきます。

新機能についての詳細はこちら :https://www.ecc.jp/cinfo/eikaiwa/app.html

■ECC外語学院 https://www.ecc.jp/

ECC外語学院は、ECCが1962年創業時にスタートした英会話スクールで、60年以上にわたり、独自の教材、教授法、経験豊かな講師陣、多彩なコースによる実践的な外国語教育を展開。英検(R)・TOEIC(R) L&R TESTなどでも、高い成果を上げています。1歳半からのこども英会話にも力を入れ、真の国際人の育成に努めています。

■株式会社ECC https://www.ecc.co.jp/

ECCは1962年の創業以来、60年以上にわたり、さまざまな教育活動を展開。幼児からシニア世代までそれぞれの目的を実現する独自のカリキュラムや教材を導入し、確かな成果を生み出しています。語学教育を通じて、時代にあった“真の国際人”としての資質を兼ね備えた人材を育てることをECCの使命としています。