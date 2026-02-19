こだわり抜いた品質と多彩な付加価値で、お客さまが思い描く未来の実現をサポート　業務用展示商談会 『UCC Smile Festa 2026』 を今年も開催！

UCCコーヒープロフェッショナル株式会社

UCCグループで業務用サービス事業を展開するUCCコーヒープロフェッショナル株式会社（本社：東京都港区、社長：橋本 樹一郎）は、飲食業界のお客さまを対象とした展示商談会 『UCC Smile Festa 2026』 を、今年も3月10日（火）から名古屋・東京・大阪・札幌の4会場にて開催いたします。

< 『UCC Smile Festa 2026』 Co-Creation 新たな価値を「共」に「創」る ～コーヒーとともに、未来を叶える～ >

『UCC Smile Festa 2026』 の見どころ

『UCC Smile Festa 2026』 は、2022年から継続して掲げるメインテーマ 『Co-Creation 新たな価値を「共」に「創」る』 はそのままに、 「コーヒーとともに、未来を叶える」 をサブテーマに設定しました。こだわり抜いた品質と多彩な付加価値により、お客さまが思い描く未来の実現をサポートします。会場では、UCCグループならではの幅広い商品ラインアップと他にはないソリューションを結集。「オリジナリティ」「クオリティ」「スマートオペレーション」「ウェルビーイング」の4つのエリアで、新たな価値を提案いたします。

- 「オリジナリティ」 お店独自の価値を生み出す、差別化に繋がる製品やサービスの提案時間をかけて丁寧に水で淹れる香り豊かな「水淹れ」アイスコーヒーの魅力をお伝えするほか、五感で楽しむLIVEキッチンや、色彩で差別化するビュッフェ商材、食感を訴求できる付加価値メニューを提案いたします。また、理想の一杯を追求する飲食店向けに、オリジナルブレンドコーヒーシステム 「F.O.B.」 も紹介し、独自の価値創出をサポートいたします。

- 「クオリティ」 目で、手で、味で感じるUCCの品質。確かなコーヒーラインアップを紹介原料調達から製品製造まで、全バリューチェーンを自社で手掛けるUCCグループならではの 「品質」 を、五感で体験できるエリアです。 「COFFEE ACADEMY」 ブースでの一連の品質管理体験やUCCコーヒーアカデミー講師による抽出実演をはじめ、「COFFEE LINEUP」 ブースでは、業務用から家庭用までUCCクオリティを満たした40種類以上のレギュラーコーヒーを比較試飲いただけます。さらに、UCCのラグジュアリーコーヒーブランド 「Largo」 の世界観の中で、心が満たされ、人生に彩りが生まれるコーヒー体験をお届けする 「Largo Experience」 ブースを用意しています。

- 「スマートオペレーション」 人手不足もコストも、スマートに解決するサービス・商品を提案人手不足、コストアップが課題となる今、効率的な店舗運営の実現を解決するサービス、商品を提案 いたします。カフェ開業から運営までをトータルでサポートし、理想の店舗づくりを実現するための最適なソリューションを提案するほか、一杯抽出型コーヒーをテーマに、業務用から家庭用まで幅広い業態・価値に合わせたラインアップを紹介いたします。

- 「ウェルビーイング」 社会も、自分もうれしい。サステナビリティと健康を叶える製品を紹介健康志向の定着やサステナビリティへの意識が一般化している背景を受け、健康的かつ持続可能なコーヒー製品・サービスを提案いたします。サステナビリティが「日常の基準」 へと進化した今、あえて独立したエリアは設けず、 「ウェルビーイングエリア」 にすべての取り組みを統合しました。水素焙煎コーヒーの比較試飲や、サステナブルなコーヒー調達の取り組み展示、コーヒーの健康効果を楽しく学べるコンテンツを通して、日常に新たな発見と豊かさをもたらす、コーヒーの無限の可能性を提示いたします。

サステナブルイベントの実現に向けた取り組み

『UCC Smile Festa』 では、2022年より東京・名古屋・大阪会場にて 「資源循環型イベントの実現」 を目指し、さまざまな挑戦を行ってきました。5年目となる今年も “サステナビリティをあたりまえに” を掲げ、これまでの取り組みをベースに廃棄物削減や資源循環に結びつく施策を2つ追加いたします。

1.使用済紙カップなどからできた “紙糸ハンカチタオル” をおみやげに

今年会場で回収する使用済紙カップは、リサイクルされ、紙糸の原料になり、ハンカチタオルなどの布製グッズに生まれ変わります。心温まる紙糸ハンカチタオルを、来場者の皆さまへのおみやげとして用意しています。※1

2.リサイクルステーションにて使用済紙カップを回収・リサイクル

昨年、廃棄物のリサイクル率向上のために新設したリサイクルステーションに、使用済紙カップ処理機 「CPパックン」 を新設します。皆さまの使用済紙カップをパクパク食べながら、洗浄・圧縮してリサイクルにつなげてくれます。飲み終えた紙カップはぜひ 「CPパックン」 へ！

このほか、試飲試食用資材は使い捨てプラスチック製品の使用を原則不可とし、一昨年から導入している食品ロス削減のための 「mottECO（もってこ）※2/ tabetECO（食べてこ）」 コーナーの設置（出展社向け）、リサイクルステーションでの分別回収促進などは今年も継続いたします。

UCCコーヒープロフェッショナルは 『UCC Smile Festa 2026』 を通して、来場される飲食業界のお客さま、パートナーである出展社の皆さまと共に、新たな価値創造に取り組んでまいります。

※1 会場で回収する使用済紙カップのリサイクルと紙糸ハンカチタオルへのアップサイクルは、同じリサイクルループを活用

※2 「mottECO（もってこ）」 は環境省が提唱する、飲食店で食べきれなかった料理をお客さまの自己責任で持ち帰る行為の愛称

『UCC Smile Festa 2026』 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100349/table/22_1_48e16130375cd44e8c2e73ef62c0eb89.jpg?v=202602190251 ]

