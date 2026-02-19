神奈川県川崎市LINE公式アカウントにおける情報配信拡充をサポート

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスとtranscosmos online communicationsは、2026年2月より神奈川県川崎市に対して、LINEを活用した行政のDXツール「KANAMETO」を提供し、同市LINE公式アカウントにおける情報配信の拡充を支援しました。

■セグメント配信

川崎市は、2026年2月19日に市LINE公式アカウントをリニューアルし、各種情報のセグメント配信を開始しました。下記の4種類の受信設定アンケートを設け、利用者の個別ニーズに合わせて情報をきめ細かく配信します。

・基本受信設定：欲しい情報カテゴリや区に合わせて情報を配信

・ごみ収集日のお知らせ：居住地区に合わせてごみ収集日を通知

・市立学校給食献立の配信：週に1度、翌週の学校給食のメニュー情報を案内

・防災気象情報の配信：「ニュースメールかわさき（防災気象情報）」の内容を、LINEのメッセージで通知

■多言語対応

川崎市では、KANAMETOの「配信メッセージの自動翻訳機能」を活用して、多言語での情報案内に注力しています。日本語のほか、英語、中国語（簡体／繁体）、韓国語、スペイン語、フィリピン語（タガログ語）、ベトナム語、ポルトガル語によるメッセージ配信に対応しています。

利用者は、言語設定アンケート又は基本受信設定アンケートで情報を受け取りたい言語を登録すると、希望の言語に翻訳されたメッセージを受信できます。併せて、日本語原文の配信を希望すると、翻訳済みメッセージと日本語メッセージをどちらも受け取ることが可能です。

また、KANAMETOのリッチメニュー切替機能と組み合わせることで、日本語以外の言語での情報配信を希望した利用者に対して、該当言語に翻訳したリッチメニューを表示できます。

※「配信メッセージの自動翻訳機能」の詳細は、下記のページをご参照ください。

https://kanameto.me/solution/auto-translation.html

■今後の展望

トランスコスモスとtranscosmos online communicationsは、「KANAMETO」の提供を通じて、住民の利便性向上と行政の業務効率化を両立する地域DXを推進してまいります。

■KANAMETOについて

「KANAMETO」は、トランスコスモス株式会社とLINEヤフー株式会社、株式会社セールスフォース・ジャパンの合弁会社であるtranscosmos online communications株式会社が開発・提供する、LINEを活用した行政のDXツールです。住民が登録した情報を届けるセグメント配信や、FAQ（よくある質問）に自動応答するチャットボット、防災情報の発信、道路や公園の不具合の通報受付、マイナンバーカード交付等の窓口予約、チャットによる育児相談、粗大ごみ収集の申込受付とオンライン決済など、様々な住民サービスのデジタル化に活用されています。行政情報配信・SNSカウンセリングなどの用途で、300を超える地方自治体が有償契約中です。(URL： https://kanameto.me/)

（transcosmos online communications株式会社について）

transcosmos online communications株式会社は、トランスコスモス株式会社とLINE株式会社（現LINEヤフー株式会社）の合弁会社として、2016年5月に設立されました。2017年10月には米国セールスフォース・ドットコムの投資部門であるSalesforce Venturesからも出資を受けています。LINEのプラットフォーム・ユーザー基盤とトランスコスモスの営業・開発力などを活かし、行政と住民のより良い関係構築を実現するさまざまなソリューション・サービスの提供に向けて取り組むGovTech（ガブテック）ベンチャーです。2017年9月にはLINEを活用した行政のDXツール「KANAMETO」を開発、販売を開始しています。(URL： https://transcosmos-online.com/)

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・186 の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp)