ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎にて『RAXUSこどもたちの夢応援プロジェクト』として始球式の機会を提供

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社（本社：大阪市北区／代表取締役社長：福重 生次郎、以下、当社）は、「RAXUSこどもたちの夢応援プロジェクト」の一環として、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎」において実施される始球式の機会を、宮崎県内で野球に真剣に取り組む小学生2名（投手・捕手）に提供いたします。

本取り組みは、子どもたちが夢に向かって努力するための大きな原体験を積んでもらうことを目指して実施するものです。特別な舞台に立つ経験を通じて、夢がより具体的になり、子どもたち自身が可能性を実感するきっかけになればという思いから始まりました。

夢に本気で向き合う子どもたちに、かけがえのない経験を

今回の始球式は、侍ジャパンの壮行試合という、全国的にも注目度の高い試合の場で行われます。当社はこの舞台を、「応援の演出」や「イベント的な企画」としてではなく、本気で夢を持ち、努力を重ねてきた子どもたちに、社会とつながる実体験を提供する場として捉えてきました。

夢に向かって挑戦してきた子どもたちが、多くの人が見守る場所に立つ。その経験そのものが、子どもたちの夢をさらに大きく膨らませ、未来への意志を強める機会になると考え、本企画を実施しています。

決意表明を通じて、自身の志を言葉にする

始球式に参加する2名の子どもたちには、当日に向けて、自身の夢や目標、野球に懸ける想いを綴った「決意表明書」を提出してもらっています。これは形式的なものではなく、

自分はどんな夢を持っているのかその夢に向かって、どのように努力していきたいのか

を自らの言葉で整理し、志として明確にするための機会となります。

この経験は、子どもたち本人にとっての大きな一歩になります。同時に、日頃から努力を見守ってきた家族や指導者、仲間、地域の人々にとっても、勇気や希望を感じられる出来事になると私たちは考えています。

当社は「今ここにない未来を創り出す」というミッションのもと、事業活動にとどまらず、次世代を担う子どもたちが夢を描き、挑戦し続けられる社会の実現に取り組んでいます。

本始球式での機会提供も、その一環として子どもたちの夢がより大きく広がっていくための環境づくりに繋がっていくことを目指した取り組みです。。

今後も、スポーツなどの場を通じて未来への可能性を広げる活動を継続してまいります。

選ばれたバッテリー

佐藤 由将さん(サトウ ヨシマサさん)/小学6年生

「小学校最後の思い出としてこれまで一緒に戦ってきた幸大と、憧れの侍ジャパンがプレーするこのマウンドに、バッテリーとして立ちたいと思いました。僕は人見知りで大勢の前に立つことが少し苦手です。この始球式に挑戦することで自分を少しでも成長させ、これまで支えてくれた家族や仲間へ感謝をし、これからの野球人生につながる忘れられない一球を投げたいです」

伊集院 幸大さん(イジュウイン コウダイさん)/小学6年生

「最高の舞台でバッテリーとしての思い出を作りたいと思いました。侍ジャパンの始球式に挑戦し、この経験を通してさらに成長し、これまで支えてくれた家族と指導者やチームのみんなに感謝と挑戦の気持ちを伝えたいです」

ラグザス株式会社について

ラグザス株式会社は、「今ここにない未来を創り出す」というミッションのもと、モビリティ・人材・教育・M&A・スポーツなどの領域で、テクノロジーとリアルを融合させた事業を展開しています。

既存産業の枠組みにとらわれず、社会課題に対する本質的な解決を起点としたサービスを構築し、まだ世の中に存在しない価値を提供することを目指しています。

構造改革や事業変革を通じて、これまでにない市場を切り拓きながら、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでいます。

＜会社概要＞

会社名：ラグザス株式会社

代表者：代表取締役社長 福重 生次郎

本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 タワーB 18階

事業内容：純粋持株会社（グループ会社の経営管理）

URL：https://raxus.inc/