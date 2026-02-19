「産業医の先生が見つからない」を防ぎ、面談の遅延を解消！エムスリーキャリアの面談システム「産業医EXPRESS」が従業員起点の調整や突発事案に対応可能に

エムスリーキャリア株式会社

エムスリーキャリア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：沼倉敏樹、URL：https://www.m3career.com/、以下「エムスリーキャリア」）は、希望するタイミングで1件から産業医面談を依頼できるサービス「産業医EXPRESS（エクスプレス）」の機能を大幅にアップデートしました。

今回のリニューアルでは、ユーザーインターフェースを改善。直感的な判断で、産業医との面談を依頼できるようになったほか、企業側で設定した面談の日程を従業員が自ら日程調整できる新機能を搭載しました。高ストレス者面談や長時間労働者の面接指導など、急を要する法定面談において「産業医が見つからない」「調整に時間がかかる」といった課題を解消し、企業の迅速な法令対応をサポートします。産業医の選任義務がない50名以下の事業場から、手が回りにくい大規模事業所まで、広くお使いいただけます。

開発背景：なぜ今、スポット型産業医面談機能を強化したのか

現在の産業保健体制では、産業医が月1回程度訪問し、限られた時間内で業務を行う契約が主流となっています。そのため、メンタル不調による緊急面談や、ストレスチェック後の高ストレス者対応といった、いつ発生するか予測ができない業務が後回しになったり、対応調整のために担当者の工数が膨らんでしまうケースが増えています。実際、当社に寄せられるご相談では、「法定面談が遅れてしまっている」「産業医の時間を確保しきれない」といった内容が多く、実際問題として要望に対し、業務が追いついていないことが明らかになっています。

エムスリーキャリアが2025年1月に行った『健康経営と産業医の活用・選任に関する市場調査』では、産業保健に関わる担当者の6割以上が調整業務に追われていると回答しています。

「顧問の先生と日程が合わず、実施期限が迫ってしまう」「小規模な事業場のため産業医を選任しておらず、どこに頼めばいいかわからない」――こうした現場の切実な声に応えるため、エムスリーキャリアは1件から面談を依頼できる「産業医EXPRESS」を展開してまいりました。

従業員数50人未満の事業場では、産業医の選任義務はありませんが、安全配慮義務は全ての企業に課せられています。本サービスは、固定費のかからないスポット利用が可能なため、小規模事業場においてもコストを抑えつつ、質の高い産業保健体制を構築することを可能にしています。

調査概要

内容：「健康経営と産業医の活用・選任に関する市場調査」

調査期間：2025年1月10日（金）～1月15日（水）

調査方法：GMOリサーチ＆AI株式会社のパネルを用いたインターネット調査

対象者：全国の企業産業保健担当者（性別不問）

回収サンプル数：1,318

※本調査の引用・転載時には「エムスリーキャリア株式会社調べ」と明記してください。

新機能：操作性と利便性の向上で、使いやすさ大幅アップ

今回のリニューアルは、従来のサービスでは難しかった「痒いところに手が届く」部分にフォーカスし、企業担当者を悩ませてきた、安全配慮義務の履行や煩雑な日程調整業務を大幅に改善しています。

登録だけで「もしも」に対応可能

UI/UXの刷新により、初めての方でも簡単に操作が可能となっています。産業医面談が必要になっても、最短3ステップで予約が完了し、契約から支払いまでオンラインで完結します。

「見つからない」を解消

34万人以上の医師会員基盤を持つエムスリーグループのネットワークを活かし、突発的な事案にも即時対応可能。専門性の高い産業医との面談をスピーディーな依頼フローで調整することが可能です。

従業員による直接調整

担当者が面談を設定しても、従業員側の予定が合わず、未実施のまま終了するリスクを最大限削減。従業員自身の予定に合わせて希望日時を選択できるため、企業担当者の仲介工数が不要になります。

企業の管理機能も充実

従業員が調整した内容は企業担当者へ通知され、実施可否の最終判断もWEB上で管理可能。従業員が自由に申し込む、相談内容を変えてしまうといった発生しやすいリスクを最小化します。

これらの機能を使うためのアカウント登録は無料（ランニングコストなし）のため、「今は必要ないが、万が一のときにすぐ動ける体制を作っておきたい」という50名未満の事業場にも最適です。

また、産業医面談が数多く発生する大規模事業場様には、選任産業医とともに稼働するサポートサービスとしてもご利用いただけます。

実際、全国各地に拠点を持つ大規模事業場様では、産業医EXPRESSをご活用いただき、2025年度だけで数百件の産業医面談を効率的に実施しており、「産業医EXPRESSを使うことで、面談が先延ばしされることなく、すぐに実施できている」と喜びの声をいただいております。

産業医EXPRESSの活用が、産業保健体制を安定的に運営・強化できる一助となるよう、エムスリーキャリアでは引き続き、開発・広報に力を入れてまいります。

アカウント登録はこちら :https://sangyoui.m3career.com/companies/registrations/new?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=m3c&utm_content=202602最短1分！無料でアカウント作成可能！サービス詳細・資料請求はこちら :https://sangyoui.m3career.com/service/spot/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=m3c&utm_content=202602

■エムスリーキャリアについて

エムスリーキャリアは、「イキイキと働く医療従事者を一人でも増やし、医療に貢献する」というミッションのもと、医療の人・組織の課題解決を行っています。日本最大級の医療従事者向けサイト「m3.com」を運営するエムスリーのグループ会社として、34万人以上の医師会員基盤を背景に、産業医紹介サービスをはじめとする多様なソリューションを提供しています。

URL：https://www.m3career.com/

※「健康経営(R)」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。