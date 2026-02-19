2025-2026 ハルメク シニアトレンド「再点火メイク」が初の講座化

株式会社ハルメクホールディングス

販売部数No.1（※1）雑誌『ハルメク』を発行する株式会社ハルメクホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮澤 孝夫）は、ミドル・シニア世代が対象の恋活・婚活マッチングアプリ「ラス恋」を運営する株式会社ラス恋（アイザックグループ、本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：山口 昂星）と協力し、50～60代女性を対象とした「恋する再点火メイク講座」を2026年3月1日（日）に開催することをお知らせします。ハルメクが「シニアトレンド発表会」で発表したトレンドワードを講座化する取り組みは、今回が初めてです。

（※1）日本ABC協会発行社レポート(2025年1月～6月)

開催背景：中高年女性の美容意識の変化と「再点火メイク」

国内の化粧品市場は拡大傾向が続く中、ミドル・シニア世代の女性の美容意識も高まりを見せています。

ハルメク 生きかた上手研究所の調査（※2）では、50代以上の女性の「普段YouTubeでよく見る動画」として美容・メイク・ファッション関連が全体で8位、「今後お金をかけたい・利用したいもの」として化粧品（スキンケア）が国内旅行に次ぐ2位となるなど、美容への関心と支出意向の高さが明らかになりました。

こうした動きを背景に、「年齢による変化を受け入れながら、自分の魅力を再び輝かせる」美容のあり方を「再点火メイク」と名付け、「2025-2026 ハルメク シニアトレンド」のひとつとして発表しました。（※3）

一方、ラス恋・ラス婚研究所の調査（※4）によると、40～70代の恋活中女性の93.3％が「恋をするとキレイになると感じる」と回答し、66.9％が実際に美容費を増やしていることが分かりました。恋が美容意識や美容への消費行動を後押ししている実態がうかがえます。

本講座は、2025-2026 ハルメク シニアトレンド「再点火メイク」と、ラス恋・ラス婚研究所の「恋が美容意識を高める」という調査結果を掛け合わせ、恋が生む美容消費を体験型で可視化する試みです。

（※2）ハルメク 生きかた上手研究所「なんでもランキング 普段YouTubeでよく見る動画」「買い物に関する意識・実態調査2025」

（※3）2025-2026 ハルメク シニアトレンド https://www.halmek-holdings.co.jp/news/press/2025/eewehwe-1u84/

（※4）ラス恋・ラス婚研究所「ミドルシニアの恋と仕事に関する意識調査（2025年)」

「恋する再点火メイク講座」開催によせて

ラス恋・ラス婚研究所 所長 斉藤 麻里奈

ラス恋ユーザーの皆さまから「恋活をして自分を大切にしたくなり、ジムを契約した」「鏡をよく見るようになった」「デート前は必ずトリートメントやパックをする」という声を多数いただいています。調査では72%が恋活によって出費を増やし、女性の支出先の1位は「美容・ファッション」でした。「若返りたい」ではなく「今の自分を大切にしたい」という価値観の変化を大切に、この講座で恋する大人女性のポジティブさを応援したいと考えています。

ハルメク 生きかた上手研究所 所長 梅津 順江

「今を生きる私に似合う」を美容に求め、自分の個性を引き出す武器としてメイクを捉える潮流が広がっています。ときめきは、眠っていた美意識に再び火を灯すきっかけになります。まさに『再点火メイク』！

年齢を受け入れた上で美しさや輝きを更新するこのトレンドが、「恋」を機に実践されていく姿は、大人女性の美容観の転換を象徴していると言えるでしょう。

「恋する再点火メイク講座」概要

「恋する再点火メイク講座」では、50～60代の女性が年齢による変化を前提としたメイクを学びます。講師はラス恋公式ナビゲーターで美容家の白戸ミフル（タミフル）氏が務め、50代からの女性向けに開発されたハルメクのオリジナルコスメを使用します。「年齢による変化を受け入れながら、自分の魅力を再び輝かせる」美容体験を通じて、「再点火メイク」という新たな価値観を実感できる内容です。

・開催日時 ： 2026年3月1日（日）14:30～16:00（14:00開場）

・会場 ： 株式会社ラス恋 本社（東京都渋谷区恵比寿西1-10-11 フジワラビルディング2F）

・講師 ： 白戸 ミフル（ラス恋公式ナビゲーター、漫画家、美容家、化粧品検定1級・特級コスメコンシェルジュ）

・参加費 ： 50～60代のラス恋会員女性 ※事前応募制で、すでに受付を終了しています。

・主催 ： 株式会社ラス恋（https://laskoi.jp/）

・協力 ： 株式会社ハルメクホールディングス

販売部数No.1雑誌「ハルメク」をはじめ多角的なサービスを展開するハルメクグループ

50代からの女性が前向きに明るく生きるための価値ある情報をお届けしています。健康、料理、おしゃれ、お金、著名人のインタビューなど、幅広い情報が満載です。 また、雑誌「ハルメク」の定期購読者には、本誌とともに提供するカタログを同封し、オリジナル商品を主として販売。カタログの他、自社通販サイトや百貨店を中心とした店舗展開など、幅広いチャネルを展開しています。販売している商材は、ファッション・インナー・コスメ・美容・健康など多岐にわたり、独自のシンクタンクである「ハルメク 生きかた上手研究所」を通じて利用者の声を徹底的に調査、反映した商品開発で、多くの女性から支持を得ています。

雑誌「ハルメク」公式サイト ： https://maglp.magazine.halmek.co.jp/ab/07

