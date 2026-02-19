“家事負担の偏り”という全国的課題に向き合う。― 国際女性デーに、防災倉庫で男性向け料理教室 ―

3.11を前に、防災倉庫で考える “暮らしを回す力”

泉大津市

泉大津市は3月8日（国際女性デー）に、子育て世代の男性をメインターゲットとした料理教室を開催します。

会場は、料理体験用の施設ではありません。昨年12月にオープンした体験型防災倉庫「おづぼう」。災害用トイレや簡易ベッド、シャワーなどを備え、災害時の暮らしを体験できる施設です。

メニューは、国際女性デーにちなむ「ミモザサラダ」のほか、切り干し大根や昆布などの「乾物」を使った味噌汁やおむすび。日常にも災害時にも役立つ食材を扱います。

動画で料理を学べる時代に、なぜ、あえて防災倉庫で対面の料理教室を行うのか。

【家事負担の偏りという全国的課題】

市民アンケートやこれまでの実践の中で見えてきたのは、技術の問題だけでは説明できない、日常の“すれ違い”です。

家庭内の家事負担が女性に偏る傾向は全国的に指摘されています。総務省「社会生活基本調査」や内閣府「男女共同参画白書」でも、共働き世帯でも家事時間は依然として女性が男性を上回る状況が示されています。

本市でも、「泉大津市男女共同参画推進計画」改訂に伴う市民アンケートで同様の傾向が確認されました。家庭内の役割分担の偏りは重要課題であり、本教室はその課題解決に向けた具体的な一歩です。

【会場となる体験型防災倉庫 「おづぼう」 】

仕事以外で “男性が家事に関われない理由” の第一位は？

本市の市民アンケートでは、理想は「家事は男女が同じくらい担うのがよい」と答えた人が67.8％いる一方、現実には「主に女性」「どちらかといえば女性」が71.6％を占めています。

大阪府の調査では、男性が家事に関われない理由として仕事以外では「スキルがない」（14.1％）が最も多い結果となっています。そこには、「やらない」のではなく、「やれない」という壁もあります。

料理ができても “踏み出せない” 理由

今回の料理教室の講師を務める栄養士・中塚由子氏は地域での食育活動の中で次のような男性の声を聞いてこられました。「『やり方が違う』と言われて以来、キッチンに立ちづらくなった」

料理の技術は動画でも学べます。しかし、過去の経験や評価、役割への思い込みなどから、踏み出しづらくなっている場合もあります。

そのため本教室では、料理を教えること以上に、「なぜできないのか」に耳を傾けることを大切にしています。料理前の自己紹介、調理中の役割分担、実食時の感想共有、振り返りの座談会までを対話の時間とし、体験して終わりにせず、感じたことを言葉にします。定員は10名。一人ひとりの声に耳を傾けながら進めます。

【地域の食育現場で、子育て世代の “本音” に耳を傾け続けてきた中塚由子氏】

なぜ、防災倉庫で？ 能登半島地震で見えたこと。

令和6年能登半島地震を受けた内閣府（男女共同参画局）の報告では、避難所において炊き出しや食事づくり、清掃などの役割が女性に偏り、被災者自身が疲弊していく状況が確認されました。

非常時に表れる役割の偏りは、平時の延長線上にあるとも指摘されています。本教室を防災倉庫で実施するのは、日常と非常時が地続きであることを意識するためです。使用する食材や機材も、災害時に活用できるものを取り入れます。

誰もが生活を回せる力を身につけること。それが家庭の安心を支え、非常時にも機能するまちにつながると考えています。

開催概要

日時：令和8年3月8日（日）10:00～12:00

場所：泉大津市防災倉庫「おづぼう」泉大津市下条町11‐35

対象：市内在住の男性 １０名（メインターゲットは30～40代の子育て中の方）

講師：中塚由子氏 （栄養士、食育アドバイザー、食育イベント企画「はなみずき Yｕｕ代表」）。著書に『中塚由子先生と５０人のママたち』。

協力：EcoFlow Technology Japan（室内で使用可能なポータブル電源の提供）

【3月８日開催の料理教室告知チラシ】

当日の流れ（予定）

09:30 受付開始／一時預かり保育スタート

小さなお子さま連れでも安心して参加いただけます。

10:00 講師紹介・参加者自己紹介

参加のきっかけや日頃の家事との関わりをなど共有します。

10:15 調理開始

・昔ながらの保存食「乾物」を活用（非常時にも応用可能）

・カセットコンロ、電磁調理器、ポータブル電源を使用

・参加者同士が役割分担しながら“チーム家事”を体験

11:00 配膳・実食

・自分たちで作った料理を味わい、率直な感想を共有します。

11:40 片付け

・食器洗い、清掃、ごみ分別まで体験（名もなき家事を含む）。

11:55 振り返りの時間（座談会）

・体験を踏まえ、感じたことや気づきを自由に語り合います。