「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」内、野村不動産最大規模の新築分譲マンション販売拠点　「プラウドギャラリー芝浦」開業

野村不動産ホールディングス株式会社[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/886_1_0bf4da0b707cbf42a07333d0ef24930d.jpg?v=202602190251 ]

野村不動産株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：松尾大作、以下「当社」）は、本社ビルである「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」の8階に、当社史上最大の新築分譲マンション販売拠点「プラウドギャラリー芝浦（以下「本ギャラリー」）」が開業することをお知らせします。

本ギャラリーは、総面積約1,100坪の大規模販売拠点です。分譲マンションのコンセプトルーム※1、各種デジタルコンテンツのみならず、インテリアのご提案も可能な「インテリアサロン」も設けています。さらに、グループ会社の野村不動産ソリューションズ株式会社と連携し、物件の売却サポートについてもスムーズにご案内できる体制を整えており、野村不動産グループがこれまで培ってきた住まい提案のノウハウを結集させることで、お客様のニーズに対し包括的に対応することができます。また「Apple Vision Pro※2」を活用した複合現実によるエントランス・共用空間への没入体験なども可能となる設備を採用するなど、本ギャラリー独自の特徴的な取り組みも実施しております。

※1: 特定の物件ではなく、コンセプトに近い生活スタイルやデザインのイメージなどを提案するモデルルームのこと

※2: 米国 Apple Inc.が手掛けるMR(複合現実)ヘッドセット

1.物件検討～ご購入、インテリア相談に至るまで、拠点内で完結できる体制の整備

(1)複数物件が並行検討できるコンセプトルームに加え、デジタルコンテンツをご用意

本ギャラリーには、新築分譲マンションのコンセプトルームの他に3面のLEDで空間を体感するデジタルコンテンツを設けております。ご来場いただくお客様は1物件に留まらず、複数物件を比較検討いただくことができます。2027年までには累計10物件以上の新築分譲マンションを取り扱う予定です。

【本ギャラリー開業時点で取り扱い予定の物件】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/886_2_0980ffdc6f5c683a84cacbc04dcf297e.jpg?v=202602190251 ]

(2)コンファレンスルーム・インテリアサロンの設置

ご提案からご契約、お引渡しまでを本ギャラリー内で完結できるよう、最大100名収容可能なコンファレンスルームを設置しております。

またご契約後に住戸内のインテリアに関するご相談を承る「インテリアサロン」も設置しております。インテリアサロンでは上質な商品を散りばめた「魅せる空間」をコンセプトに、居心地とプライバシー性に配慮した個室商談スペース、定期的な家具展示替えを実施予定のリビングスペース、オーダー家具や書斎・ドレッサーなどのパーソナルな空間の提案スペース、そして人気のインテリアオプション商品を体感できるアイテム展示スペースに分かれております。

2.既存の販売拠点にはない独自の取り組みを実施

(1)Apple Vision Proを活用したイマーシブ・マンション体験システムによる没入体験

現実世界を認識し、その中にデジタル情報を配置することなどができる複合現実（XR）ヘッドセット「Apple Vision Pro」を販売活動で活用できるよう、アプリを株式会社スタイルポート・株式会社環境計画研究所と共同開発しました。それにより、以下をはじめとした体験が可能です。お客様はヘッドマウントディスプレイを覗くだけで、竣工前の物件であっても、よりリアルに近いイメージを体感いただいた上で、物件をご検討いただくことができます。

⚫サイズ変更可能な模型をデジタル表示することで、竣工前物件の実際の高さ・規模を体感

⚫エントランス・共用空間を行き来することによる没入体験

⚫空中への情報表示、エフェクトの実装

⚫周辺環境のジオラマを自由なサイズで閲覧

(2)ウェルカムラウンジでは、住宅事業以外の一部取り組みもご紹介可能

本ギャラリーのエントランス近くに設置されているウェルカムラウンジでは、「Tourism」をコンセプトに４面LEDを活用し、当社の住宅事業以外の取り組みもご紹介するコンテンツをご用意しております。

【ご参考１.】 プラウドギャラリー芝浦 概要

【ご参考２.】 The Chain Museumによるアート作品の展示

当社は2026年2月に、アート関連事業を手掛ける「The Chain Museum」（本社：東京都渋谷区／代表取締役：遠山正道、以下「TCM社」）に出資し、資本業務提携契約を締結しております※３。

今後TCM社との連携により当社のデザイン・アート提案力の強化やサービスの向上を目指しており、その先駆けとして本ギャラリーにおいて、TCM社よりレンタルしたアート作品を展示しています。

※3：2026年2月17日リリース：アート関連事業を手掛ける「The Chain Museum」と資本業務提携(https://www.nomura-re-hd.co.jp/chtml/news/6575.html)

【ご参考３.】

野村不動産グループ2030年ビジョン「まだ見ぬ、Life ＆ Time Developerへ」の実現を目指し、グループ全体で、人びとの「幸せ」と社会の「豊かさ」の最大化を追求するため、2025年4月に新たな経営計画を公表しました。

＜経営計画における３カ年計画の事業方針＞

※3カ年計画は長期経営方針を基に、今後3カ年で注力する事業方針を示したものになります。

※経営計画の詳細は【野村不動産グループ 経営計画(https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/pdf/plan2025_presen.pdf)】をご確認ください。