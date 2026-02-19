トリュフとモッツァレラの贅沢な旨味。高級バーガー第6弾　「トリュフ＆モッツァレラベーコネーター」 など2品登場

ファーストキッチン株式会社

ウェンディーズ・ジャパン株式会社及び、ファーストキッチン株式会社 (所在地:東京都新宿区、代表取締役:紫関修) では、2月26日（木）から、ウェンディーズ・ファーストキッチン新宿南口店など24店舗・期間限定で「トリュフ＆モッツァレラベーコネーター」など2種の商品を販売します。新商品は、アメリカ本国の定番メニューで日本でも大人気の「ベーコネーターUSA」をベースに、刻んだ黒トリュフソースと白トリュフオイルを使用し、高級感のあるバーガーに仕立てました。新商品は日本でしか味わえないオリジナル商品です。ウェンディーズのビーフ100%パティやカリカリのベーコンと、旨味あふれるとろ～りモッツァレラチーズとの調和をぜひお楽しみください。

一つひとつの素材にこだわった「トリュフ＆モッツァレラベーコネーター」は高級バーガーの第6弾として、東京・大阪・京都などにある24店舗限定販売で、日本を訪れる外国人観光客の皆さまにもぜひお楽しみいただきたいと考えております。

◆販売期間

2026年2月26日（木）～2026年6月予定

◆商品概要

トリュフ＆モッツァレラベーコネーター 単品1,650円

ウェンディーズの高級バーガー第6弾は、アメリカ本国の定番メニューで日本でも大人気の「ベーコネーターUSA」をベースに開発されたジャパンオリジナルです。刻んだ黒トリュフのソースと香り豊かな白トリュフオイルを使用し、旨味あふれるとろ～りモッツァレラチーズと組み合わせました。香ばしいカリカリのベーコンが良いアクセントになっています。ウェンディーズ自慢のビーフ100％パティとベーコンの良さを最大限に引き出した、贅沢なバーガーです。

トリュフ＆モッツァレラベーコネーター ダブル 単品1,990円

ウェンディーズの高級バーガー第6弾は、アメリカ本国の定番メニューで日本でも大人気の「ベーコネーターUSA」をベースに開発されたジャパンオリジナルです。刻んだ黒トリュフのソースと香り豊かな白トリュフオイルを使用し、コクのあるとろ～りモッツァレラチーズと組み合わせました。香ばしいカリカリのベーコンが良いアクセントになっています。ビーフ100％のパティを2枚挟み、高級感に加えてボリューム満点のバーガーに仕上げた期間限定商品です。

※価格は総額表示（税込価格）です。

【トリュフ＆モッツァレラベーコネーター取り扱い店舗】24店舗

[東京都]WFK新宿南口店 WFK錦糸町店 WFK吉祥寺店 WFK日比谷シャンテ前店 WFK中目黒駅前店 WFK上野浅草口店 WFK六本木店 WFKアクアシティお台場店 WFK稲城アメリアSC店 [神奈川県]WFK川崎店 WFK大船店 WFKそよら湘南茅ヶ崎店 WFKスーパービバホーム長津田店 [埼玉県]WFK桶川ベニバナウォーク店 [群馬県]WFK高崎店 [長野県]WFK長野駅前店 [富山県]WFK富山ファボーレ店 [静岡県]WFK清水エスパルスドリームプラザ店 [和歌山県]WFK岩出店 [大阪府]WFK天保山マーケットプレイス店 WFK難波戎橋店 WFK梅田芝田町店 [京都府]WFK京都新京極店 WFK京都大丸前店

WFK＝ウェンディーズ・ファーストキッチン

◆ウェンディーズ・ファーストキッチンとは

アメリカ発のハンバーガーチェーン「Wendy’s」と日本生まれのハンバーガー&パスタチェーン「First Kitchen」がコラボレーション。アメリカの本格的なハンバーガーに加え、オリジナル生パスタなど幅広く楽しめるファストフード店として関東、関西を中心に現在75店舗※を展開しています。※2026年2月1日実績