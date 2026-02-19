ラス恋×ハルメク「恋する再点火メイク講座」開催恋する40～70代女性の93%が「キレイになる」と実感、67%が美容費UP

アイザック株式会社

人生経験でつながるマッチングアプリ「ラス恋」を運営する株式会社ラス恋(アイザックグループ／本社：東京都渋谷区／代表取締役CEO : 山口 昂星)は、株式会社ハルメクホールディングス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:宮澤孝夫)の協力のもと、「恋する再点火メイク講座」を2026年3月1日(日)に初開催。ハルメク 生きかた上手研究所が2025-2026シニアトレンドの一つとして発表した「再点火メイク」と、ラス恋・ラス婚研究所の調査で判明した「恋が美容意識を高める」実態を掛け合わせ、恋が生む美容消費を体験型で可視化します。

■開催背景

国内化粧品市場が成長を続ける中、40～70代女性の美容観が変化しています。ラス恋・ラス婚研究所が40～80代の男女1,280名に実施した調査(※1)では、恋活・婚活を始めてから「出費が増えた」と回答した人は72.1%。増加した支出の内訳では、女性の55.5%が「ファッション・美容」と回答し、全カテゴリ中1位となりました。

さらに40～70代の恋活中の女性420名を対象に実施した追加調査(※2)では、「恋をするとキレイになると感じる」と回答した女性が93.3%に達し、実際に66.9%が美容費を増やしており、恋が美容への投資を活性化させている実態が明らかになっています。



一方で「キレイでいることのイメージ」として、若く見られたい「美魔女」を選択した人はわずか9.3%にとどまり、32.6%が「美しく歳を重ねたい」・24.3%が「今の年齢に合った美しさでいたい」と、56.9%が自身の年齢に合った美しさを目指していることが明らかになりました。美容市場を牽引する中高年女性が、若返りではなく年齢相応の美意識向上へシフトしています。



こうした動きを背景に、ハルメク 生きかた上手研究所では、「年齢による変化を受け入れながら、自分の魅力を再び輝かせる」美容のあり方を「再点火メイク」と名付け、「2025-2026 ハルメク シニアトレンド」のひとつとして発表しました。(※3)

(※1)ラス恋・ラス婚研究所「ミドルシニアの恋と仕事に関する意識調査（2025年)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000147.000017594.html)」

(※2)ラス恋・ラス婚研究所「ミドルシニア女性の恋と美容に関する実態調査(2026年1月)」

(※3)株式会社ハルメク・エイジマーケティング「2025-2026 ハルメク シニアトレンド(https://www.halmek-holdings.co.jp/news/press/2025/eewehwe-1u84/)」

■「恋する再点火メイク講座」概要

本取り組みでは、50～60代の女性参加者が、年齢による変化を前提としたメイクを学び、実際に自分の手で実践します。講師はラス恋公式ナビゲーター・美容家の白戸ミフル氏(タミフル)が務め、50代からの女性向けに開発されたハルメクのオリジナルコスメを使用。

若返りのためのメイクではなく、「年齢による変化を受け入れながら、自分の魅力を再び輝かせる」の美容体験を通じて、再点火メイクという価値観を体感できる場となっています。

■「恋する再点火メイク講座」開催によせて

＜ラス恋・ラス婚研究所 所長 斉藤 麻里奈＞

「恋活をして自分を大切にしたくなり、ジムを契約した」「鏡をよく見るようになった」「デート前は必ずパックをする」ラス恋会員の皆さまから寄せられるこうした声の背景を調査したところ、72%が恋活で出費を増やし、女性の支出先1位は「美容・ファッション」でした。

しかし美魔女志向はわずか9%。大多数が求めているのは、若返りではなく「今の自分を大切にすること」でした。恋が生むこの前向きなエネルギーを、本取り組みを通じて可視化したいと考えています。

＜ハルメク 生きかた上手研究所 所長 梅津 順江さん＞

「今を生きる私に似合う」を美容に求め、自分の個性を引き出す武器としてメイクを捉える潮流が広がっています。

ときめきは、眠っていた美意識に再び火を灯すきっかけになります。まさに『再点火メイク』！

年齢を受け入れた上で美しさや輝きを更新するこのトレンドが、「恋」を機に実践されていく姿は、大人女性の美容観の転換を象徴していると言えるでしょう。

■「恋する再点火メイク講座」開催概要

日時：2026年3月1日(日)14:00開場/14:30開始/16:00終了

会場：株式会社ラス恋 本社(東京・恵比寿)

対象：50～60代のラス恋会員女性(定員10名・事前申込制)

参加費：無料

主催：株式会社ラス恋

協力：株式会社ハルメクホールディングス

＜講師 白戸ミフルさんプロフィール＞

ラス恋公式ナビゲーター、漫画家・美容家。化粧品検定1級・特級コスメコンシェルジュ。

「恋(ときめき)が心身に前向きな変化をもたらす」という視点から、年齢やライフステージを重ねた女性が"今の自分"を楽しむための美容を提案している。



■「ラス恋」の特徴

40歳以上を対象とした恋活・婚活マッチングアプリです。離婚や再婚、子育てなど、さまざまな人生経験を持つ「生涯現役世代」が、安心して出会える場を提供しています。40代、50代を中心に、60代以上の方にもご利用いただいており、会員登録から1ヶ月以内のマッチング率は97%(※)と極めて高い水準を保っております。

独自AIを活用した「顔写真撮影サポート」や「話題のレコメンド」など、マッチングアプリ初心者の大人世代でも迷わずご利用いただける機能を搭載。年齢にとらわれずこれからの人生を楽しむ前向きな方々に選ばれています。

※関東エリアでの集計。登録から2日以内に利用を辞めた方を除く

■「ラス恋」利用の流れ

■ラス恋・ラス婚研究所について(https://laskoi.jp/blog)

ダウンロードはこちら :https://app.adjust.com/1r8g9tsc- プロフィール登録を終えたら、趣味や価値観・居住地から気になるお相手をさがす- 気になるお相手に「いいね」を送信- 両者の気持ちが一致したらマッチング成立、メッセージ交換可能に

「ラス恋・ラス婚研究所」は、40代以上の恋愛・婚活の実態を、データと声の両面から読み解き、社会に発信していく専門機関です。定期的なアンケート調査、インタビュー、体験ストーリーの収集を通じて、「人生後半の恋が、もっと自然に語られ、共感が広がる社会」の実現を目指します。

＜「ラス婚研究所」内人気レポート＞- 【Yahooニュースでも話題に！】ラス恋クリスマスオフ会開催レポート！(https://laskoi.jp/blog/post/laskoi-christmas-2025?articleCategoryId=e4t6xxx-x4ol)- ラス恋とはどんなアプリ？(https://laskoi.jp/blog/post/i6yqj6wtmz5)- バツイチはモテるって本当？(https://laskoi.jp/blog/post/q-kd0hcui)- 人気漫画家・白戸ミフルさんがラス恋公式ナビゲーターに就任！40代のリアルが伝わる婚活漫画(https://laskoi.jp/blog/post/mifull-profile)- 【10日婚】梅宮アンナさんが語る結婚観！マッチングアプリ「ラス恋」独占インタビュー(https://laskoi.jp/blog/post/interview-annaumemiya?categoryId=story)＜最新のラス恋ストーリー＞53歳/埼玉・54歳/千葉

ラス恋ストーリー(https://laskoi.jp/blog/post/202602_33?articleCategoryId=mj_v9hywdnf)

57歳/和歌山・56歳/和歌山

ラス恋ストーリー(https://laskoi.jp/blog/post/202602_32?articleCategoryId=mj_v9hywdnf)

49歳/東京・49歳/岩手

ラス恋ストーリー(https://laskoi.jp/blog/post/202601_31?articleCategoryId=mj_v9hywdnf)

66歳/福島・61歳/福島

ラス恋ストーリー(https://laskoi.jp/blog/category/story)

■株式会社ラス恋 概要

「恋する自由とときめきが、すべての人に開かれた社会をつくる。」をミッションに掲げ、40歳以上を対象としたマッチングサービス「ラス恋」を運営しています。グループ全体で9年以上にわたりマッチングアプリ事業を展開しており、ISMS認証を取得するなど安心・安全な運営体制を確立。

2025年10月より、一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会(通称：DMMA)に準会員として加盟し、業界全体の健全な発展と安心・安全な利用環境づくりにも積極的に取り組んでいます。

会社名: 株式会社ラス恋

代表取締役CEO: 山口昂星

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

Webサイト: https://laskoi.jp/





