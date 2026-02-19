シャネルを纏う小松菜奈が目印！フィガロジャポン2026年4月号「Hello, ニューモード！」は2月19日（木）発売。おしゃれがもっと楽しくなる、今季ベストルック、リアルスタイリング、新名品図鑑まで。

株式会社ＣＥメディアハウスフィガロジャポン2026年4月号

Hello, ニューモード！

デザイナー交代で目まぐるしい変化を遂げた 2026年春夏。メゾンの歴史やフィロソフィを通して、あらためてその価値観に迫ります。今季のベストルック、メゾンのムードを日常へと落とし込むためのリアルなスタイリング、新名品図鑑まで。知ることでおしゃれがもっと楽しくなる、新しいファッション読本をご覧あれ。

継承し、拡張するメゾン。

これまでにないほどクリエイティブディレクターの交代が相次いだ2026年春夏。新任者たちは、メゾンの伝統をどのように引き継ぎ、発展させていくのか。7組による挑戦を解き明かす。

ファッションはデザイナーからのメッセージ。

ファッションが私たちの心を捉えるのは、デザイナーが服へ託した強い想いがあるから。生き方への問いや美を追求する哲学はドレスやユニフォームへと昇華される。何を選び、何を纏うのか、14のメゾンのベストルックからイマジネーションを膨らませて。

永く愛せる、新名品図鑑。

デザイナー交代を機に、各メゾンの長い歴史を持つ名品がアップデート。ブランドの現在地を映し出す、注目のアイテムを徹底解剖。

2026年春夏トレンドキーワード、相談室。

デザイナーの交代劇によって歴史的とも言える転換期を迎えた2026年春夏コレクション。そんな今シーズンのトレンドを取り入れるためのテクニックを指南。

BAG & SHOES - 2026SS -

vol.1 最愛バッグはバディと一緒に。

お気に入りのバッグを手に入れたら、次にすべきは相棒選び。チャームでカスタマイズしたり小物やシューズをお揃いにしたり、自分らしいスタイリングを叶えてくれるベストコンビをハイブランドから厳選。

シェイディング＋チーク＋ハイライトでつくる大人の立体感。

年とともに輪郭がぼやけたり、色ムラやへこみが現れたり。トレンドのカラーメイクを楽しむためにも、上質な素肌に影・血色・光を重ねて自然な立体感をつくる、大人のためのテクニックを覚えよう。

目次

MODE

Hello, ニューモード！

継承し、拡張するメゾン。

ファッションはデザイナーからのメッセージ。

永く愛せる、新名品図鑑。

2026年春夏トレンドキーワード、相談室。

モードの目利きがいま、リアルに買いたいもの。

BAG ＆ SHOES 2026SS

vol.1 最愛バッグはバディと一緒に。

vol.2 欲しい最新ピースは、進化する定番。



MODE

シャネル×小松菜奈、夜明けとともに。

ルイ・ヴィトンの象徴、 130年の旅路を祝して。

ロエベ、瑞々しい情熱の色。

フェンディと、パワーウーマンと。

ザ・ロウ、光輝く開放の季節へ。

短期集中連載 セリーヌと私。 vol.4 フレンチシック by小嶋智子

ブルネロ クチネリと共鳴する、大自然のエレメント。



CULTURE

ブルネロ・クチネリの人生を描いた映画に見る、人間的な生き方。



BIJOUX

ナミビアで紡がれる、メシカのダイヤモンド物語。



BEAUTE

シェイディング＋チーク＋ハイライトでつくる大人の立体感。



ART DE VIVRE

アールドゥヴィーヴルへの招待 vol.11

バルザック・パリのクリゾリンヌが提案する、郊外の一軒家での暮らし方。



INTERVIEW

FIGARO HOMME 彼との瞬間 vol.63

佐久間大介、服と踊る。

【連載】

BIJOUX いいモノ語り 103 和光×アショカ

NEWS HOT FROM PARIS いまパリで起きているコト 105

MELI-MELO

MODE ： RADIANT SPIRIT

BIJOUX ： COLOR ME JOYFUL

BEAUTE ： FRESH GREENS

NEW TOPICS ESSENTIALS 今月のTO BUY & TO KNOW

齊藤 工 活動寫眞館 104 アオイヤマダ

Love it! 今月のいいもの発見 ジミー チュウ ノワール ケイ ニノミヤ

CULTURE portrait クリエイターの言葉

ジョシュ・サフディ （ 映画監督・脚本家 ）／ステラ・ドネリー （ シンガーソングライター ）

Cinema ／ Books ／ Art ／ Theater ／ Music

GOURMET ワイン学習帖 23 ／ おやつの時間ですよ！ 7

在本彌生の、 眼に翼。 38 山形・月山

News from madameFIGARO.jp

協力店一覧

次号予告

HOROSCOPE 石井ゆかりの星占い

岡尾美代子の雑貨 ヘイ！ヘイ！ヘイ！ 219

定価880円（税込）/電子版730円（税込）/2025年12月19日発売

https://madamefigaro.jp/magazine/

