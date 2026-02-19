雪山のこたつで「ガツン、とみかん」！！ ゴロゴロ果肉で冬の贅沢な果実体験！ 2月23日（月）新発売「ガツン、と白桃」の先行試食も実施します♪

赤城乳業株式会社

赤城乳業株式会社（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、「ガツン、とみかん」「ガツン、と白桃」を2月21日（土）～2月23日（月）の3日間、白馬八方尾根スキー場、「白馬八方-北尾根高原 こたつカフェ」にて無料配布するイベントを開催いたします。

2月23日（月）新発売「ガツン、と白桃」の先行試食も実施いたしますので、この機会にぜひお越しください。

「ガツン、と白桃」は、白桃果肉・果汁20％使用したアイスです。白いサワーに白桃果汁を入れた甘酸っぱいアイスキャンディーに白桃果肉をガツン、と詰め込み、最後まで果肉感を楽しめる、満足感が高い商品に仕上げました。

ぜひ「ガツン、とみかん」と一緒に、ゴロゴロ果肉で満たされる贅沢な果実体験をお楽しみください♪

赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。

【商品情報】

■ガツン、とみかん（箱タイプ）

希望小売価格：486円（税込）

種類別：氷菓

容量：58ml×5本

エネルギー（1本あたり）：50kcal

発売エリア：全国

■ガツン、と白桃（箱タイプ）

希望小売価格：486円（税込）

種類別：氷菓

容量：58ml×5本

エネルギー（1本あたり）：52kcal

発売日：2026年2月23日（月）

発売エリア：全国

こたつでガツン、とみかん

■実施日：2月21日（土）11：00～14:30

2月22日（日）11：00～14:30

2月23日（月）11：00～14:30

■実施場所：白馬八方尾根スキー場 白馬八方-北尾根高原 こたつカフェ

（〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村八方）

■アクセス：白馬八方バスターミナルより無料シャトルバスにて約10分

「咲花ゲレンデ」下車

北尾根クワッドリフトにて約10分

■観光リフト料金：大人2,500円（税込）／こども（高校生以下）1,500円（税込）

■公式HP：http://www.happo-one.jp/news/33222/

■配布商品：「ガツン、とみかん」、「ガツン、と白桃」 ※箱タイプ

■配布本数：3日間で525本

※アイスは無くなり次第終了とさせていただきます。

※天候状況により「白馬八方-北尾根高原 こたつカフェ」は営業時間を短縮する可能性があります。

※スケジュールやオープン状況については白馬八方尾根公式HPをご確認ください。

白馬八方尾根スキー場

総滑走距離約23,000ｍ、最長滑走距離約8,000m、高低差1,071ｍの日本有数の規模を誇る「白馬八方尾根スキー場」は、1998年に開催された長野オリンピック大会の会場として知られ、ファミリーやスキー・スノーボード初心者から超上級者向けの多彩なコースを備えています。

国内最大級の広さを有する、ゆったりとした空間の中で混雑を避けて安心して滑走いただけます。

また、周辺には高アルカリ性の白馬八方温泉・宿泊施設・スポーツブランドショップなど滞在中の時間を満喫することができます。