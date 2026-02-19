株主さまと“共に未来をつくる” 株主さま限定 先端テクノロジー体験付きオフィスツアーを開催

ソフトバンク株式会社

ソフトバンク株式会社（証券コード9434、以下「ソフトバンク」）は、株主さまにソフトバンクの企業活動をより身近に感じていただけるよう、株主さま限定の先端テクノロジー体験付きオフィスツアーを初開催します。このツアーでは、ソフトバンクが取り組む生成AI（人工知能）や次世代インフラ技術など、先端テクノロジーを「見て・聞いて・体験する」機会を提供します。当日は、事前の抽選で当選された20人の株主さまにご参加いただきます。

■ 株主さまの声から実現した、特別なオフィスツアー

2025年12月に株主さまを対象に実施した株主特典に関するアンケートでは、テクノロジーの体験を希望する声が約25 ％、ソフトバンク本社の訪問が約26 ％を占めました。こうした株主さまの声に応えるため、このツアーの開催に至りました。このツアーは、普段一般公開されていないソフトバンクの最新ソリューション体験型施設「Executive Briefing Center（エグゼクティブ・ブリーフィング・センター）」で、下記のテクノロジーをご紹介予定です。

●国産生成AI 国産の大規模言語モデル（LLM※）「Sarashina」

「Sarashina」は、日本特有の文化や商習慣、表現を学習し、日本語での自然な文章生成や文脈を理解した応答を行える国産の生成AIです。ソフトバンクの子会社であるSB Intuitions株式会社が独自に研究・開発を進めている生成AIであり、このツアーではその特長や活用の可能性をご紹介します。

※Large Language Models

●最新のAIと映像分析技術を搭載した「Pepper+（ペッパープラス)」

Pepperは、2014年の登場以来、ご家庭や商業施設、教育施設、介護施設、オフィスなどさまざまな場所で活躍している人型ロボットです。 AIエージェントを実装した「Pepper+（ペッパープラス)」を2026年2月2日より提供開始しました。最新AIを駆使し、“人の心をつかんで、動かす”ことができます。当日は、進化したPepperとの対話を通じて、人とテクノロジーの新たな可能性を体験いただけます。

●排水の最大98％を再生する次世代インフラ

水環型シャワー「WOTA BOX」・水循環型手洗いスタンド「WOSH」

写真左：「WOTA BOX」※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。 写真右：「WOSH」

ソフトバンクは、社会課題の解決に向き合う取り組みの一環として、持続可能な社会を支えるインフラ分野にも取り組んでいます。2021年に資本業務提携を行ったWOTA株式会社が開発する水循環型シャワー「WOTA BOX」・水循環型手洗いスタンド「WOSH」は、排水の最大98％を再生する小規模分散型水循環システムです。上下水道に依存せず、その場で排水を再生して循環利用することが可能なため、災害による断水状況下でも水利用を実現します。

このツアーは、株主の皆さまとの対話を深める取り組みの一つであり、今後も企業活動をより身近に感じていただく機会を企画します。

【先端テクノロジー体験付きオフィスツアーについて】

●開催日：2026年3月9日（月）14：00～16：20(予定)

●開催場所：ソフトバンク本社

●参加人数：20名（事前応募・抽選制）

●対象者：以下２つの条件を満たしている株主さまが対象となります。

・当社普通株式（証券コード：9434）を100株以上保有していること

（2025年9月末の株主名簿に記載されていること）

・株主優待サイトにて、株主優待の申請が完了していること

※本ツアーの応募受付は終了しております。

■ソフトバンクの株主優待・特典のラインアップ

ソフトバンクは、株主さまに向けて、企業活動を身近に感じていただく体験機会を提供しています。

【株主優待】

ソフトバンクの普通株式を1年以上かつ100株以上保有され、期限までに株主優待サイトから申請を完了された方に、PayPayマネーライト（1,000円分）を進呈します。※

※2025年3月12日時点の株主優待進呈条件です。

※株式保有期間は「3月31日から翌年3月31日まで」または「9月30日から翌年9月30日まで」とします。3月31日基準分の初回は、2026年3月31日までに申請が完了した場合は2026年5月に、9月30日基準分の初回は、2026年9月30日までに申請が完了した場合は2026年11月に進呈します。

※ソフトバンクの株主名簿に記載または記録された日付であり、株式の取得日などとは異なります。

※100株以上を取得し、株主名簿に記載または記録された日から先に到来する基準日が対象です。3月31日、9月30日のいずれかが基準日として適用されます。

※同一の株主番号で3月31日および9月30日最終の当社株主名簿に、3回以上連続で記載または記録されている株主さまが対象です。

※PayPayマネーライトは譲渡・請求書払い（税金以外）、PayPay／PayPayカード公式ストアでも利用可能です。出金や自治体への請求書払い（税金など）には利用できません。

【株主特典 （抽選）】

株主優待の申請が完了した方を対象に、これまでさまざまな株主特典を実施してきました。今後も株主の皆さまに楽しんでいただける特典を企画していきます。

・ 福岡ソフトバンクホークスの観戦

・ B.LEAGUE（バスケットボール）観戦

・ D.LEAGUE（ダンス）観戦、他

その他詳細は、下記のURLのぺージをご覧ください。

株主優待制度について：https://u.softbank.jp/4hyj4R8

株主特典について：https://www.softbank.jp/corp/ir/investor/benefit/

■株式投資を通じて、株主さまと“共に未来をつくる”

株式投資を通じて、ソフトバンクを、分かりやすく、楽しく、身近に。株主さまと共に、ソフトバンクの経営理念である「情報革命で人々を幸せに」を体現していきます。今後も、スポーツ観戦をはじめとしたさまざまな特典を通じて、ソフトバンクの企業活動をより身近に楽しんでいただけるよう、個人投資家の皆さまに向けた取り組みを進めていきます。