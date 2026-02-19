『東京フラワーブーケ』×日比谷花壇、好評につきコラボ第2弾の新作「花柄缶」が誕生！東京土産ブランドに花柄サービス「花屋さんのお花柄」を提供。

株式会社日比谷花壇『東京フラワーブーケ』×日比谷花壇 新作花柄缶

株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）は、株式会社ナガトヤ（所在地：東京都江東区、代表取締役：加藤裕之）が展開する、花をモチーフにしたスイーツブランド『東京フラワーブーケ』に、フラワーグラフィックサービス「花屋さんのお花柄」を提供しました。昨年の春の初コラボレーションに続き、今年も日比谷花壇のフローリストによって描かれた春の花々をあしらった新作パッケージが誕生。この花柄缶（洋菓子）と生花アレンジメントを組み合わせた限定ギフトセットを、2026年2月19日（木）より日比谷花壇オンラインショップにて先行して受注を開始します。

≪TOKYO FLOWER BOUQUET×HIBIYA KADANコラボレーションの背景≫

『東京フラワーブーケ（TOKYO FLOWER BOUQUET）』は、花をモチーフにした華やかで新しいスイーツブランドです。日比谷花壇は、2025年春に続く第2弾として、同ブランドへ再びフラワーグラフィックの提供を行いました。心ときめく華やかなパッケージには、日比谷花壇のフローリストが描いた繊細なグラフィックをあしらっています。日比谷花壇が培ってきた花の専門知識とデザイン力を活かし、手に取るたびに花束を贈られたような喜びを感じていただけるような、春にぴったりなギフトを提案します。

≪デザインのこだわり：春の訪れを祝う、可憐な「花柄パッケージ」≫

『東京フラワーブーケ』×日比谷花壇 新作花柄缶個包装デザイン：ムスカリ(左)、スズラン(中央)、ビオラ(右)

今回のパッケージは、日比谷花壇のフラワーグラフィックサービス「花屋さんのお花柄」がコラボレーションし、春の訪れを感じる可憐な季節の花々をあしらいました。花の特徴を知り尽くしたフローリストによって一つひとつ丁寧に描かれた、チューリッピやポピーをはじめとした全10種類の季節の花々が咲き誇ります。春の息吹を感じさせるやわらかなパステルカラーの色調をまとったデザインは、外缶から個包装まで華やかに続き、最後の一つを手に取る瞬間まで春と花の美しさを感じていただける仕上がりです。幸福感や癒しをもたらす洗練されたデザイン缶は、喫食後も日々の暮らしを彩るアイテムとしてご活用いただけます。

≪【日比谷花壇オンラインショップ限定】生花アレンジメントとの特別セット≫

東京フラワーブーケ「チョコクランチ」とアレンジメントのセット

日比谷花壇オンラインショップでは、新作パッケージの登場に合わせ、春のギフトにふさわしい「花柄缶（洋菓子）」と「生花アレンジメント」を組み合わせた限定セットを販売します。花柄のデザインから着想を得て、フローリストが旬の生花をセレクトしました。パッケージに描かれた春の花々と手元で鮮やかに咲く生花が共演する、花屋さんならではの特別なギフトセットを2月19日（木）より先行して受注開始します。

■日比谷花壇オンラインショップ 販売概要

東京フラワーブーケ「チョコクランチ」とアレンジメントのセット

商品名：東京フラワーブーケ「チョコクランチ」とアレンジメントのセット

価格：7,150円（税込・送料別）

内容：東京フラワーブーケ「チョコクランチ」1缶、生花アレンジメント

・生花（スプレーバラ、カーネーション、スカビオサ、スターチス、グリーン）

・東京フラワーブーケ「バークランチ」（内容量：6個）

受注開始日：2026年2月19日（木）

お届け開始日：2026年3月1日（日）

販売チャネル：日比谷花壇オンラインショップ（https://www.hibiyakadan.com/）

商品購入ページ：https://www.hibiyakadan.com/item/7698TL1240.html

洋菓子販売元：株式会社ナガトヤ

※洋菓子単品は2月下旬頃から、バスタ新宿他、東京都内のお土産売店で販売予定です。

株式会社日比谷花壇

