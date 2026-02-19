鉄道の輸送関係指令業務を支援　ALGO ARTIS、JR東日本スタートアップ主催「STARTUP ON DEMAND #4」に採択

株式会社 ALGO ARTIS

株式会社 ALGO ARTIS（アルゴ・アーティス、代表取締役社長：永田健太郎、本社：東京都千代田区、以下「ALGO ARTIS」）は、JR東日本スタートアップ株式会社が主催する課題先行型マッチング企画「STARTUP ON DEMAND #4」に採択されました。

本企画では、「AIまたは数理最適化による運転整理支援システムの開発を通じた、鉄道会社の輸送関係指令業務の生産性向上」がテーマとして提示されました。応募企業13社の中から選考が行われ、当社が採択企業として選定されました。今後はJR東日本グループと協業に向けた検討を開始し、スタートアッププログラムや技術開発の枠組みの中で実証実験等を進めていく予定です。

鉄道の輸送関係指令業務は、多数の制約条件を踏まえながら迅速かつ正確な判断が求められる高度な業務です。複数の選択肢の中から最適な対応を導き出すには、経験や知見に大きく依存しやすいという側面があります。

「社会基盤の最適化」をビジョンに掲げる当社は、これまで配船計画やダイヤ改正、鉄道保守計画や生産計画など、社会インフラを支える計画業務に対して、ヒューリスティックアルゴリズムを活用した最適化ソリューションを提供してまいりました。本取り組みにおいても、これまで培ってきた計画立案技術とアルゴリズム設計の知見を活かし、現場の意思決定を支援する実用的なシステムの構築を目指します。

ALGO ARTIS は今後も、鉄道分野における業務高度化およびDXの推進に貢献するとともに、安全で持続可能な輸送インフラの実現に向けた取り組みを一層強化してまいります。

「STARTUP ON DEMAND #4」について

主催：JR東日本スタートアップ株式会社

課題：AIまたは数理最適化による運転整理支援システムの開発を通じた、鉄道会社の輸送関係指令業務の生産性向上

主な条件：

- ダイヤ乱れ時に、運転整理の案が提示される。- 指令の意思決定をサポートできる。- 電車の遅延がある程度解消したタイミングで、平常ダイヤに戻すリカバリ案が提示される。

詳細：https://jrestartup.co.jp/news/2026/01/142448/