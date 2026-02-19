【egg fes 2026】4月25日（土）開催決定！erica・あいめろ・ねおん・ゆい小池・けいし ギャル史に刻まれる「最後の晴れ舞台」へ

株式会社HJ

ギャル雑誌『egg』は、2026年4月25日（土）、ベルエポック美容専門学校 原宿校にて、ファン待望の大型イベント「egg fes 2026」を開催することを決定いたしました。

本イベントは、ファッション、ダンス、音楽といった最新のギャルカルチャーを体感できる祭典であるとともに、長年『egg』を牽引してきた中心モデル5名の卒業を祝う、まさに彼女たちの活動の集大成となるステージです。

▼チケットのご購入は、以下の『egg』公式ストアへ

egg公式ストア：https://eggproject.stores.jp/(https://eggproject.stores.jp/)

■イベントの見どころ：感動の卒業セレモニーと多彩なステージ

今回の「egg fes 2026」は、eggモデルたちの個性が光る多彩なコンテンツと、ファンの皆様への感謝を込めた特別なプログラムでお届けします。

■ 距離の近さにこだわったプレミアム空間

- 5名同時卒業。涙と笑顔のフィナーレ『egg』の顔として時代を彩ってきたerica、あいめろ、ねおん、ゆい小池、けいしの5名がついに卒業。これまでの活動を締めくくる「最後の晴れ舞台」として、彼女たちがそれぞれの想いを届けるラストステージは必見です。- 最新トレンドが詰まったステージコンテンツ最先端の「ファッションショー」をはじめ、伝統の「パラパラ」、エネルギー溢れる「HIPHOPダンス」や「アイドルダンス」、そして「メンズコンテンツ」など、今の『egg』の勢いをそのまま凝縮。さらに、当日限定のサプライズコンテンツも予定しています。- 総勢20名以上の豪華モデルが集結卒業モデル5名に加え、あいみん、あいさ、じゅな、SERINAなど、SNSで絶大な支持を得る専属・読者モデルたちが総出演。会場全体で「今のギャル文化」を盛り上げます。

開催地は、ギャルカルチャーの心臓部である渋谷エリア。ファンの皆様お一人おひとりとしっかり向き合いたいという想いから、限定の至近距離で楽しめる空間をご用意しました。

- 特典付きSS席：最前列付近でモデルたちの表情まで堪能できる特等席です。- A席：会場の一体感を存分に味わえるプレミアムなシートです。

いずれも先着順での販売となります。卒業する5名の勇姿を直接見届けられる貴重な機会となりますので、ぜひお早めにお買い求めください。

〈チケット情報〉- 特典付きSS席：10,000円- A席：5,000円

『egg』は、時代が移り変わっても「自分らしく、最強に輝く」ギャルたちのアイデンティティを尊重し、本イベントを通じて新たなカルチャーの歴史を刻んでまいります。

■ イベント概要

- イベント名：egg fes 2026- 開催日程：2026年4月25日（土）- 開催時間：14:00開始予定- 会場：ベルエポック美容専門学校 原宿校（東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目57－6）〈出演予定モデル〉

erica、あいめろ、ねおん、ゆい小池、けいし、あいみん、あいさ、ウテナ、かえちゃ、かんな、きら、ここな、じゅな、SERINA、ちゃんココ、まなぺこ、マリサ、みうちゃろ、ゆあ、ゆあな、らん、ルナ、あゆむ、おうが and more...

■egg（エッグ）について

『egg』は、1995年9月に創刊され、当時の渋谷女子高生のリアルなギャルカルチャーを切り取ったことで、最盛期には発行部数50万部を誇ったモンスターマガジンです。誌名には、「まだタマゴ（egg）状態なモデルたちと読者みんなで一緒に成長したい」という意味が込められています。

2014年5月に休刊しましたが、2018年3月にWEB版として復活。現在は「#やっぱ令和もギャルっしょ」を掲げ、YouTubeを軸にしたデジタル発信を中心に展開しています。TikTokでの動画再生数は6,700万回を記録するなど、若年層に圧倒的な影響力を持ち、ギャルカルチャーの最前線を牽引しています。

【egg（エッグ）公式SNS】

Webサイト：https://eggegg.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/new_eggofficial

X：https://x.com/new_eggofficial

TikTok：https://www.tiktok.com/@eggtok

YouTube：https://youtube.com/@eggchannel

■会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

