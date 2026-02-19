「すし県富山」でナイトタイムの新たな寿司体験を2月19日(木)本日発売開始!

富山県富山のスナックでお寿司を楽しむ新たな体験創出「神秘」ホタルイカの特殊な世界（イメージ）夜明け前、ホタルイカ水揚げ漁港へ

富山県（知事：新田 八朗）は、令和５年度から「寿司といえば、富山」を合言葉に、「寿司」をフックとした県のブランディング戦略を推進しています。

「寿司」と本県の地域資源を掛け合わせた観光体験を展開し、観光消費額の拡大と、地域一体で「すし県富山」を盛り上げる取組みを進めています。

一方で、本県の観光入込客の約７割は日帰り客となっていることから（「富山県観光ウェブアンケートデータ(https://www.info-toyama.com/stories/toyama_tourismdata#section-16189)」より）、宿泊促進や滞在時間延長による観光消費額の拡大が課題となっています。

そこで今回、「寿司」を入口に夜間の滞在を楽しんでいただくナイトタイム（夕方から朝方）の新たな寿司体験を造成し、本日2月19日（木）から販売開始しますのでお知らせします。

“夜に寿司で〆る”“朝に神秘の寿司ネタを味わう”--滞在時間そのものを価値に変える、新しい「すし体験」を提案します。

１．富山の夜は寿司で〆る！？スナックと連携した新たな「すし体験」ツアー

【ガイドツアー】

地元案内人と行くスナックハシゴ旅 はじめての富山の夜の文化体験 ― 寿司と人情の夜 ―

ツアーの３つのポイント

- 案内人が同行！地元ガイドの案内で、一人では入れない場所・会えない人・聞けない話に触れる「富山の夜の文化体験」を楽しめます。- １軒目はツアー貸切のため、お夕食の「寿司」をつまみにママやスナックのスタッフとゆっくり会話ができます。- ２軒目は地元の人たちもいるスナックへ。寿司をイメージしたおつまみとお酒とともに「ママ」の生い立ちや人生観も楽しめます。スナック（店内イメージ）富山県内最大の歓楽街「桜木町」（イメージ）スナックでの夕食（寿司）イメージ

ツアー実施エリア：富山市内

ツアー参加費：おひとり様 22,000円(税込)

（ガイド代、夕食代、スナックセット料金、ドリンク料金、ツアー中の移動費）

ツアー時間：約180分

最少催行人数：2人

ツアー開催日： 2026年3月16日(月)、20日(金・祝)、24日(火)、27日(金) ※通年実施商品となります。４月以降のプランは２月下旬ごろに発表いたします。

参加スナック（2/19時点）

bar雅、スナックかのん、Bell plus、LOUNGE銀花、Lounge葉月生など

※今後も参加スナック拡大予定です。

販売ページ：＜旅行企画実施＞一般社団法人地域・観光マネジメント(https://hokuriku-tour.com/archives/tour/e-228)

２．春の人気の寿司ネタ「ホタルイカ」の神秘を体感する「すし体験」ツアー

「特設サイト」を見る :https://www.info-toyama.com/stories/snacksushi

【ガイドツアー】

富山湾の「神秘」ホタルイカの特殊な世界！ 富山県「水橋漁港」でホタルイカ漁師と楽しむ特別な朝食体験

ツアーの３つのポイント

夜明け前、一般立ち入りが許されていないホタルイカ水揚げ漁港へ

- 漁師たちの息遣いとともに、富山湾が育んだ“神秘の瞬間”を最前列で体感できます。（ホタルイカの選別作業・セリの見学）- 闇に浮かび上がる、命の輝き ― ホタルイカ発光鑑賞！漁港内にて青く光るホタルイカを鑑賞します。（ホタルイカ漁師によるホタルイカ漁の話、発光実演）- 水揚げされたばかりのホタルイカを、地元の料理人がその場で丁寧に調理し、漁港に隣接し、漁師が運営する「水橋食堂 漁夫」で朝食をいただきます。（ホタルイカのしゃぶしゃぶと朝食）水揚げされたホタルイカ水橋漁港でのホタルイカ漁（イメージ）水橋漁民合同組合長 安倍 久智さんコメント

ホタルイカの産地である水橋漁港は2024年の能登半島地震の影響で定置網が海底に引き込まれて使用できなくなり、さらに荷捌き施設が使えなくなるという被害をうけました。荷捌施設は現在も復旧工事が続いている状況ですが、水橋の漁師たちはすぐさま網を入れ直し、その年の3月からホタルイカ漁を再開しました。

このツアーを通し、通常は見せることのない漁港内の見学、神秘のホタルイカの生態を楽しんでほしい。また、この時期しか食べられない漁師が獲った旬の新鮮なホタルイカを味わってほしいと思います。

ツアー実施エリア：水橋漁港周辺（水橋漁港、水橋漁民合同施設、水橋食堂漁夫）

ツアー参加費

［現地集合］おひとり様 19,800円(税込)（ガイド代、朝食代、体験料）

［富山駅集合］おひとり様 24,000円(税込)（ガイド代、朝食代、体験料、富山駅からの送迎付き）

ツアー時間：約200分

最少催行人数：12人

ツアー開催日： 2026年3月7日(土)、8 (日)、14日(土)、15日（日）、20 日(金・祝)、21日(土) 、22日(日)、28日(土) 、29日(日)※当ツアーは2026年5月まで実施予定です。

（4月以降のツアー日程は随時更新いたします。）

販売ページ：＜旅行企画実施＞一般社団法人地域・観光マネジメント(https://hokuriku-tour.com/archives/tour/e-227)

３．今後の展開について

- 今後、両プランともに「県内への宿泊促進」へ繋げることを目的に富山駅周辺宿泊施設と連携し、宿泊とツアーをセットにした旅行商品の販売も行っていきます。

「すし県富山」では、ナイトタイムでの体験の他、「寿司」と本県の地域資源とを掛け合わせた観光体験を特設サイトでまとめて紹介しています。

「すし旅とやま｜寿司×観光体験」を見る :https://www.info-toyama.com/stories/sushi-tour

４．配信元

富山県

知事政策局 政策推進室 ブランディング推進課

〒930-8501 富山県富山市新総曲輪１-７

「寿司といえば、富山」公式サイト(https://www.pref.toyama.jp/sushitoyama/index.html)

「寿司といえば、富山」公式note(https://note.com/sushi_toyama)