クラーク記念国際高等学校 年間成果発表会「CLARK AWARDS 2025」を2月26日・27日に開催

学校法人創志学園 クラーク記念国際高等学校

全国で80を超える学習拠点を持ち、約14,000名の生徒が在籍する広域通信制のクラーク記念国際高等学校（本校：北海道深川市、校長：吉田洋一、以下、クラーク高校）は、生徒による1年間の学びと活動の成果発表会「CLARK AWARDS 2025」を2026年2月26日（木）・27日（金）の2日間にわたり開催します。

本大会は、「Value Creation ～価値創造～」をコンセプトに、生徒の主体的・個性的・独創的な取り組みやアイデアをプレゼンテーション形式で発表する成果発表イベントです。全国の拠点から選抜された生徒が登壇し、有名企業関係者や大学関係者など、多様な分野の審査員による多角的な評価を行います。第3回目となる今回は、昨年に引き続きharevutai -IKEBUKURO LIVE SPACE-からYouTube Liveで全国配信を実施し、20を超える企業・団体の協賛のもと開催します。

■ 成果をアウトプットする舞台「CLARK AWARDS」

「CLARK AWARDS」は、クラーク高校での学びを通して培った知識や探究成果、独自のアイデアを1年間かけて磨き上げ、その集大成を発表する全国規模のステージです。

発表者は全国の生徒の中から複数回の選考を経て選出され、代表として登壇します。全国規模で挑戦できる機会として、生徒同士が刺激を受け合いながら、新たな発見や研究の発展へとつながっています。

また本大会は、成果発表にとどまらず、企業・大学・地域との接点を広げる機会にもなっています。発表を起点に次の探究や連携へと発展する点も、本大会の大きな特徴です。

オールイングリッシュ部門の発表北海道・厚岸町の活性化提案発表

■ 開催の目的・見どころ

本大会は、探究学習や専門分野への挑戦を通して培った思考力・表現力・創造力を発信し、さらなる成長と教育活動の活性化につなげることを目的としています。

・全国80超の拠点から選抜された代表生徒による成果発表

・4つの専門部門でのプレゼンテーション審査

・企業・大学関係者など外部有識者による審査体制

・英語によるオールイングリッシュ部門発表

・宇宙活用×食糧問題など社会課題をテーマにした探究提案

・招待校による特別プレゼンテーション

・YouTube Liveによる全国同時配信

■ 部門構成

本大会は以下の4部門で実施します。

【探究部門】

コンセプトに基づき、生徒の主体的・個性的・独創的な価値ある取り組みを発表します。

【熱中部門】

生徒の「好き」「得意」から生まれる熱中を軸にした価値創造型の取り組みを発表します。

【宇宙QUEST部門】

宇宙活用をテーマに、「食糧問題の解決策」など社会課題に対する独自のアイデアを、個人またはチームで提案します。

【英語探究部門】

校内英語プレゼンテーションコンテスト受賞者による、オールイングリッシュでのプレゼンテーションを行います。

表彰式の様子表彰式の様子

■ 開催概要

【イベント名】

CLARK AWARDS 2025

【日時】

2026年2月26日（木）9:20～16:00

2026年2月27日（金）9:20～16:00

【会場】

harevutai -IKEBUKURO LIVE SPACE-

（東京都豊島区東池袋1-19-1 Hareza池袋1F）

【配信】

YouTube Liveにて全国拠点へ配信いたします。

・2026年2月26日（木）

配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=OW7X-hmv_jo

・2026年2月27日（金）

配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=kiq8dmGGk4I

【取材】

当日取材・受付対応可

■ 主なスケジュール

【1日目】

9:20～ 開会式

9:45～ 熱中部門

13:50～ 英語探究部門

14:55～ 特別プログラム（招待校プレゼンテーション）

16:00 終了

【2日目】

9:35～ 宇宙QUEST部門

11:05～ 特別プログラム（クラーク国際中等部プレゼンテーション）

11:25～ 探究部門

15:05～ 表彰式

ニホンザリガニ保全計画の発表広島の地域活性化を提案する発表

■ クラーク記念国際高等学校について

「Boys, Be Ambitious!」で知られるクラーク博士の精神を教育理念に受け継ぐ唯一の教育機関として、1992年に開校。北海道深川市に本校を置き、全国80を超える教育拠点で14,000人以上が学んでいます。これまでに約10万人の卒業生を輩出しています。

通信制でありながら毎日通学して学ぶ「全日型教育」を導入し、生徒の興味・関心や進路目標に応じた柔軟なカリキュラムを展開。海外大学、国公立大学、有名私立大学などへの進学実績も多数あります。2021年度からは、場所や時間にとらわれず学べる「スマートスタディコース」を開講し、多様な教育ニーズに対応しています。

学校に通いづらさを感じた経験がある生徒や、学習ペースを見直したい生徒、新たな学びの環境を求める生徒など、多様な背景を持つ人を受け入れ、「もう一度学びたい」「挑戦したい」という想いを支える学びの環境を整えています。

公式サイト：https://www.clark.ed.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

学校法人創志学園

クラーク記念国際高等学校

担当：岩本

TEL：03-5843-5630

E-mail：r.iwamoto@clark.ed.jp