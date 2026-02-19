日本最大級のお試しサービス「サンプル百貨店」で「Amazon Pay」のご利用が可能に！

株式会社オールアバウトライフマーケティング

株式会社オールアバウトライフマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：土門 裕之）は、同社が運営する日本最大級のお試しサービス「サンプル百貨店」でのお支払いにおいて、これまでの決済手段に加え、新たにAmazonが提供するコード決済サービス「Amazon Pay（アマゾン ペイ）」を2026年1月30日（金）よりご利用いただけるようになりました。「Amazon Pay」の導入により、お客さまはAmazonアカウントを活用したシームレスな決済が可能となります。配送先や決済情報の初期入力が不要になるほか、同アカウントを用いたログインにも対応し、会員登録からお申込み完了までの一連のプロセスにおける利便性が大幅に向上いたしました。

当社は今後も、生活者の皆さまに新しい商品と出会う「きっかけ」を提供し、便利でおトクな体験機会を追求してまいります。



※Amazon、Amazon.co.jp、Amazon PayおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

「サンプル百貨店」 https://www.3ple.jp/

■Amazon Payについて

「Amazon Pay」は、Amazonのお客さま向けに提供されている決済サービスです。Amazon.co.jp以外のネットショップでもAmazon.co.jpと同じ便利さと安心感でお買い物することができます。「Amazon Pay」をご利用いただくと、すでに登録されているAmazonアカウントを利用してサンプル百貨店でスピーディーにお申込みいただけます。Amazonアカウントに登録されているお支払い情報と配送先を選択するだけで、新たな情報を入力することなくお申込みいただけます。Amazon Payのご利用に新たな専用アカウントやアプリは必要ありません。

■キャンペーンについて

「Amazon Pay」の利用開始を記念し、抽選でAmazonギフトカードが当たるキャンペーンを2026年2月20日（金）から開催します。

内容：キャンペーン期間中、「サンプル百貨店」でAmazon Payにて1,000円（税込）以上のお支払いを行った方の中から、Amazonギフトカード1,000円分を抽選でプレゼント

期間：2026年2月20日（金）00:00～ 2026年3月31日（火）23:59

詳細ページ：https://www.3ple.jp/matome/detail/100000002595/

※本キャンペーンは、「サンプル百貨店」による提供です。お問い合わせは「サンプル百貨店」のフォームよりお願いいたします。

※本キャンペーンについてのお問い合わせは、Amazonではお受けしておりません。

■オールアバウトライフマーケティングについて https://www.lifemarketing.co.jp/

株式会社オールアバウトライフマーケティングは、30～40代の女性を中心に累計利用者数約430万人、累計取引企業数約6,000社を擁する日本最大級のお試しサービス「サンプル百貨店」を運営。話題の商品が試せる「ちょっプル」や生活者向け新商品発表会「RSP（リアルサンプリングプロモーション）」などを通じ、Webとリアルを融合したマーケティング活動を支援しております。また、NTTドコモの総合通販サイト「dショッピング(R)※」、ふるさと納税ポータル「dショッピング ふるさと納税百選」を共同運営しております。

※「dショッピング」は株式会社NTTドコモの登録商標です。