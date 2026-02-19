伊藤超短波株式会社とのオフィシャルサプライヤー契約締結のお知らせ

株式会社サンロッカーズ

このたびサンロッカーズ渋谷は、伊藤超短波株式会社（本店：東京都文京区、本社：埼玉県川口市、代表取締役社長：倉橋 司）と、2025-26シーズンのオフィシャルサプライヤー契約を新規締結いたしましたので、お知らせいたします。

本契約締結に伴い、2025₋26シーズン中にサンロッカーズ渋谷各広報物に「伊藤超短波」のロゴを掲載いたします。

■伊藤超短波株式会社 コメント

弊社はこれまでも多くのプロスポーツチーム様で、ケガや不調、コンディション上の課題があった際に、最適な治療器をお届けすると共にサポート担当が現在のコンディションを逐一ヒアリングし、最も効果的な使用方法をお伝えする等チームトレーナーの皆さまをはじめスタッフの皆さまと連携を密にしてまいりました。

今回、チーム内でのコンディショニング強化の観点から、オフィシャルサプライヤーという形でサンロッカーズ渋谷をサポートさせていただきます。



■伊藤超短波株式会社 会社概要

会社名： 伊藤超短波株式会社

所在地： 埼玉県川口市栄町3-1-8

代表者： 倉橋 司

URL： https://www.itolator.co.jp/(https://www.itolator.co.jp/)





■掲出ロゴ

■掲出箇所

サンロッカーズ渋谷各広報物

■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。

なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のクラブとして、創設90周年を迎えました。

クラブ名： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL： https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)

運営会社： 株式会社サンロッカーズ