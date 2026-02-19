「サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞」 3月17日(火)新発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロビール(株)は「サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞レモンサワー」「サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞グレフルサワー」を3月17日(火)に全国で新発売します。



近年、物価高騰や酒税改正を背景にビールテイストとRTD(注1)を併飲する人が増加しており、“甘くないRTD”の需要が拡大しています。一方で、現状の甘さを抑えたRTDには「食事には合うがどこか味気なさを感じる」「無糖チューハイはどれも同じような味」といった声が上がっており、当社調査でも約7割の方が「RTDには飲みごたえがない」と感じていることが分かっています(注2)。そこで当社は、RTD市場に“飲みごたえ”という新しい価値をご提案します。

本商品は、甘くないビターな飲みごたえでしっかり満足できる、“1杯目”にぴったりな商品です。果実のビターな味わいを凝縮して作った“プレミアムピールエキス”を採用することで、ボディ感のある味わいが楽しめます。また、「無糖(100ml当たり糖類0.5g未満)」ではなく「超無糖(100ml当たり糖類0.1g未満を超無糖としています)」仕様にすることで甘さを削ぎ落とし、果実の味が際立つ奥深い“飲みごたえ”を実現しています。

パッケージは3つの背景で構成し、「果実の美味しさ」「プレミアムピールエキスの品質の良さ・複雑味」「サワーとしての爽快感」を表現しました。また、最大の特長である“飲みごたえ”を視覚的にも感じていただけるよう、個性のあるフォントを採用しています。



当社は今後も「お酒」の新しい価値を提案し、お客様の食中酒ニーズにお応えしていくとともに、新たな市場を創造することでRTD市場の活性化に貢献します。

(注1)Ready to Drink の略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料。

(注2)ビールカテゴリーとRTD併買ユーザーを対象に実施した当社調査の結果。

■2月18日(水)にメディア向け発表会を実施

2月18日(水)に、新商品「サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞」ブランドの発表会を実施しました。冒頭では、当社マーケティング本部 ビール＆RTD事業部 部長 下和田より、サッポロビール2026年RTDカテゴリー戦略について説明。「当社RTDカテゴリ＜缶＞は市場を超える大幅な成長を継続できており、2021年から5年連続過去最高売上を達成することができました。26年以降もRTD事業は成長カテゴリーとして強化領域であり、国内食品飲料との連携を深め、高付加価値商品の創出を強化します。」と語りました。

続いて、当社マーケティング本部 ビール＆RTD事業部 「サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞」ブランドマネージャー 高原より、新商品の商品概要について説明しました。「2026年の酒税税率改正によるRTD市場の変化をふまえ、ビールテイストとRTDを併飲する層に着目して、新たな価値を提案する商品を開発しました。3月17日(火)に全国発売し、RTD市場のさらなる活性化を目指します。」と意気込みを示しました。

■「サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞レモンサワー」商品概要

1.商品名

サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞レモンサワー



2.パッケージ

350ml缶、500ml缶



3.品目

スピリッツ(発泡性)



4.アルコール分

5％

5.純アルコール量

350ml缶：14g、500ml缶：20g



6.発売日・地域

2026年3月17日(火)・全国



7.参考小売価格

350ml 缶：164円、500ml缶：223円 ※いずれも税抜価格



8.デザイン特長

・“飲みごたえ”を視覚的に感じられる個性のあるフォントを採用。

・「レモンの美味しさ」「プレミアムピールエキスの品質の良さ・複雑味」「サワーとしての爽快感」を3つの背景で表現。

・イエロー、ゴールドの配色で、定番レモンサワーとしての直感的な美味しさを表現。



9.中味特長

・甘くないビターな飲みごたえ。

・果実のビターな味わいを凝縮して作った“プレミアムピールエキス”を使用。

・甘さを削ぎ落した「超無糖(100ml当たり糖類0.1g未満を超無糖としています)」仕様。

■「サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞グレフルサワー」商品概要

1.商品名

サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞グレフルサワー



2.パッケージ

350ml缶、500ml缶



3.品目

スピリッツ(発泡性)



4.アルコール分

5％



5.純アルコール量

350ml缶：14g、500ml缶：20g



6.発売日・地域

2026年3月17日(火)・全国



7.参考小売価格

350ml 缶：164円、500ml缶：223円 ※いずれも税抜価格



8.デザイン特長

・“飲みごたえ”を視覚的に感じられる個性のあるフォントを採用。

・「グレープフルーツの美味しさ」「プレミアムピールエキスの品質の良さ・複雑味」「サワーとしての爽快感」を3つの背景で表現。

・グリーン、ゴールドの配色で、定番グレフルサワーとしての直感的な美味しさを表現。



9.中味特長

・甘くないビターな飲みごたえ。

・果実のビターな味わいを凝縮して作った“プレミアムピールエキス”を使用。

・甘さを削ぎ落した“超無糖(100ml当たり糖類0.1g未満を超無糖としています)仕様。

※販売計画数

飲みごたえブランド合計で150万ケース(350ml×24本換算)

■サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞ブランドについて

甘くないビターな飲みごたえで、しっかり満足できる1杯目にぴったりなサワー。果実のビターな味わいを凝縮して作った“プレミアムピールエキス”を採用し、さらに「無糖(100ml当たり糖類0.5g未満」ではなく「超無糖(100ml当たり糖類0.1g未満を超無糖としています)」に仕上げることで、果実の味が際立つ奥深い“飲みごたえ”を実現しています。

ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/nomigotae_tyomutou/