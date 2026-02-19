次の100年に向けた新たな一歩。キユーピー マヨネーズのコクとうま味を味わえる喫食イベント「3/1はマヨネーズの日 KEWPIE MAYO FES 2026」を渋谷で開催

キユーピー株式会社

キユーピー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：高宮 満、以下キユーピー）は、「マヨネーズの日（3月1日）」に合わせ、2026年2月28日(土)と3月1日(日)の2日間、Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ・東京都渋谷区）にて、喫食イベント「3/1はマヨネーズの日 KEWPIE MAYO FES 2026（以下、KEWPIE MAYO FES 2026）」を開催します。

「マヨネーズの日※1」は1925年3月にキユーピーが日本で初めてマヨネーズを製造・販売したことにちなんで制定されました。本イベントではキユーピー マヨネーズのコクとうま味を味わえる限定メニューのほか、体験型のデジタルコンテンツや、体験ラボ（要当日予約）などが楽しめます。

※1 日本記念日協会を通じて、キユーピーが制定

■「KEWPIE MAYO FES 2026」特設サイト：

https://www.kewpie.co.jp/mayonnaise/mayonnaise_day/mayonnaise_fes/

野菜はもちろん、パンやおにぎりとも相性が良いキユーピー マヨネーズ

まぜマヨディップたまごのポテトサラダ2種のマヨおにぎり（焼きとうもろこしのマヨおにぎり・鶏そぼろのマヨおにぎり）選べるマヨロールサンド（タコス風ロールサンド）選べるマヨロールサンド（キャロットラぺとツナマヨのロールサンド）

本イベントでは、「まぜマヨディップ」「たまごのポテトサラダ」「2種のマヨおにぎり」「選べるマヨロールサンド」を、無料で提供します（なくなり次第終了です）。子どもから大人まで、気軽に食べやすいメニューをご用意しました。

キユーピー マヨネーズに好きな調味料や食材をまぜる「まぜマヨ」は、料理の幅を広げてくれます。イベントでは意外な組み合わせや子どもも食べやすい味を用意しています。ぜひ「まぜマヨディップ」で、お気に入りのまぜマヨを探してみてください。

「たまごのポテトサラダ」は、グループ会社のデリア食品が3月1日より期間限定で販売する「キユーピー マヨネーズとたまごのポテトサラダ※2」をベースにしています。キユーピー マヨネーズ誕生のきっかけになったとされるポテトサラダをヒントに開発された商品です。

※2 デリア食品は、サラダ・惣菜を製造・販売するキユーピーのグループ会社です。デリア食品ニュースリリース参照（2026年2月19日公開） https://www.deria-foods.co.jp/assets/pdf/release_260219.pdf

“コクとうま味”の秘密を解き明かす体験ラボや、ワークショップ、デジタルコンテンツなどが楽しめる

“食べておいしい”で終わらず、科学的な知見を学びながら食への理解を深めてほしいという思いから、キユーピー研究員による体験ラボを開催します。マヨネーズの試食をしながら、キユーピー マヨネーズの“コクとうま味”に関する解説を聞くことができます（小学生以上対象・要当日予約）。

また「シャカシャカマヨキーホルダー」「マヨフェス缶バッジ」などが作れるワークショップ※3も開催します。体験型のデジタルコンテンツとして、キユーピー マヨネーズを食べた時のおいしそうな“マヨ顔”を表情解析のプログラムを搭載したAIが採点する「マヨ顔チャレンジ」のほか、巨大マヨボトルキャップのフォトスポット、キユーピーと写真が撮れるグリーティングなどもご用意しています。

イベント会場（イメージ）

※3 参加方法の詳細は、特設サイトを確認ください

汎用性の高さから、サラダ以外の利用シーンが約6割に！発売101年目は、改めて“コクとうま味”のおいしさを訴求

これまで「マヨネーズの日」に開催したイベントでは、マヨネーズをサラダにかけたりあえたりするだけではなく、「炒める」「焼く」といった調理に使える「万能調味料」としての魅力を発信してきました。マヨネーズの汎用性訴求により、サラダ以外のメニューでマヨネーズが使われる割合は約6割に増えています（キユーピー調べ）。

2026年は、キユーピー マヨネーズの発売から101年目です。キユーピー マヨネーズのおいしさを改めて知っていただきたいという思いから、“コクとうま味”を味わえる喫食イベントを企画しました。コクとうま味があることで、野菜はもちろん、パン・おにぎりなど幅広いメニューで使いやすいことを本イベントで実感いただき、またご自宅でもキユーピーおすすめのアレンジレシピ・まぜマヨレシピを活用いただけるようにしました。

キユーピーは次の100年も、キユーピー マヨネーズがお客さまの食卓を豊かにする存在であり続けることを目指し、マヨネーズの魅力を発信していきます。

■開催概要

イベント名：3/1はマヨネーズの日 KEWPIE MAYO FES 2026

期 間 ：2026年2月28日(土)・3月1日(日)

時 間 ：10:00-17:00

会 場 ：Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）東京都渋谷区桜丘町1－1

