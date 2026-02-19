オンライン移住セミナー「私らしい人生設計のはじめ方」
静岡県では、テレワーカーなど自分らしい働き方や暮らし方を模索している方々を対象に、将来の資産形成や生活設計に役立つオンラインセミナーを開催します。
多様なライフスタイルの実現に向けたヒントを、今後のライフイベントと資金計画の観点からお伝えします。
あなたの「こうありたい」を実現するために、今だからこそ知っておきたい暮らしとお金の話をお届けします。オンライン開催で気軽に参加でき、自宅からリラックスして視聴可能です。
こんな方にオススメ！
・新しい環境での生活にチャレンジしたい方
・将来の資金や家計管理をしっかり考えたい方
・自分らしいライフスタイルを描きたい方
・働き方や暮らし方に迷いがある20～30代の方
----＊開催概要＊----
日 時：2026年３月４日（水）19:00～20:10
開催形式：オンライン（Zoom）
講師紹介：中屋香織さん（Atami Stayle）ライフスタイルデザイナー／移住コンサルタント
自分らしく暮らす相談とサポートを行うライフスタイルデザイナーとして活動
渡邉季里さん（渡邉ＦＰオフィス）
ファイナンシャルプランナーとして個人の家計管理や資金計画をわかりやすくアドバイス
内 容：ゲスト２人による対談形式 参加者の皆さんからの質問にもお答えします！
・ライフデザインのリアル（リアルな暮らしの変化とお金のこと）
・静岡の暮らしと家計（首都圏との違いや賢い家計管理法）
・未来のための資金計画 など
申込方法 ：下記ＵＲＬからお申込みください。（参加無料）
https://iju.pref.shizuoka.jp/event/lifedesign.html
※お申込みいただいたメールアドレスに当日のZoomURLをお送りします。
主 催：静岡県くらし・環境部企画政策課
問 合 せ：静岡県くらし・環境部企画政策課企画班
（電話）054-221-3318 ※平日９時～17時
（メール）iju@pref.shizuoka.lg.jp