オンライン移住セミナー「私らしい人生設計のはじめ方」

静岡県

静岡県では、テレワーカーなど自分らしい働き方や暮らし方を模索している方々を対象に、将来の資産形成や生活設計に役立つオンラインセミナーを開催します。

多様なライフスタイルの実現に向けたヒントを、今後のライフイベントと資金計画の観点からお伝えします。

あなたの「こうありたい」を実現するために、今だからこそ知っておきたい暮らしとお金の話をお届けします。オンライン開催で気軽に参加でき、自宅からリラックスして視聴可能です。

こんな方にオススメ！

・新しい環境での生活にチャレンジしたい方

・将来の資金や家計管理をしっかり考えたい方

・自分らしいライフスタイルを描きたい方

・働き方や暮らし方に迷いがある20～30代の方

----＊開催概要＊----

日 時：2026年３月４日（水）19:00～20:10

開催形式：オンライン（Zoom）

講師紹介：中屋香織さん（Atami Stayle）ライフスタイルデザイナー／移住コンサルタント

自分らしく暮らす相談とサポートを行うライフスタイルデザイナーとして活動

渡邉季里さん（渡邉ＦＰオフィス）

ファイナンシャルプランナーとして個人の家計管理や資金計画をわかりやすくアドバイス

内 容：ゲスト２人による対談形式 参加者の皆さんからの質問にもお答えします！

・ライフデザインのリアル（リアルな暮らしの変化とお金のこと）

・静岡の暮らしと家計（首都圏との違いや賢い家計管理法）

・未来のための資金計画 など

申込方法 ：下記ＵＲＬからお申込みください。（参加無料）

https://iju.pref.shizuoka.jp/event/lifedesign.html

※お申込みいただいたメールアドレスに当日のZoomURLをお送りします。

主 催：静岡県くらし・環境部企画政策課

問 合 せ：静岡県くらし・環境部企画政策課企画班

（電話）054-221-3318 ※平日９時～17時

（メール）iju@pref.shizuoka.lg.jp