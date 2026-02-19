オンライン移住セミナー「私らしい人生設計のはじめ方」

写真拡大

静岡県


　静岡県では、テレワーカーなど自分らしい働き方や暮らし方を模索している方々を対象に、将来の資産形成や生活設計に役立つオンラインセミナーを開催します。


　多様なライフスタイルの実現に向けたヒントを、今後のライフイベントと資金計画の観点からお伝えします。


　あなたの「こうありたい」を実現するために、今だからこそ知っておきたい暮らしとお金の話をお届けします。オンライン開催で気軽に参加でき、自宅からリラックスして視聴可能です。



こんな方にオススメ！


・新しい環境での生活にチャレンジしたい方


・将来の資金や家計管理をしっかり考えたい方


・自分らしいライフスタイルを描きたい方


・働き方や暮らし方に迷いがある20～30代の方


----＊開催概要＊----

日　　時：2026年３月４日（水）19:00～20:10


開催形式：オンライン（Zoom）


講師紹介：中屋香織さん（Atami Stayle）ライフスタイルデザイナー／移住コンサルタント


　　　　　　自分らしく暮らす相談とサポートを行うライフスタイルデザイナーとして活動


　　　　　渡邉季里さん（渡邉ＦＰオフィス）


　　　　　　ファイナンシャルプランナーとして個人の家計管理や資金計画をわかりやすくアドバイス


内　　容：ゲスト２人による対談形式　参加者の皆さんからの質問にもお答えします！


　　　　・ライフデザインのリアル（リアルな暮らしの変化とお金のこと）


　　　　・静岡の暮らしと家計（首都圏との違いや賢い家計管理法）


　　　　・未来のための資金計画　　　など


申込方法　：下記ＵＲＬからお申込みください。（参加無料）


　　　　　　https://iju.pref.shizuoka.jp/event/lifedesign.html


　　　　　※お申込みいただいたメールアドレスに当日のZoomURLをお送りします。


主　　催：静岡県くらし・環境部企画政策課


問 合 せ：静岡県くらし・環境部企画政策課企画班


　　　　（電話）054-221-3318　※平日９時～17時


　　　　（メール）iju@pref.shizuoka.lg.jp