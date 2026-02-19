ナイツ・塙宣之さんがnoteでメンバーシップを開始

note株式会社

お笑い芸人・ナイツの塙宣之さんが、2026年1月よりnoteメンバーシップを開始しました。 メンバーシップのスタートを記念し、経済ジャーナリストの後藤達也さんとの会員限定トークイベント「後藤達也 × ナイツ塙 ～ニュースの外側～」を、3月14日（土）に開催します。

書く・話す場としてのnote

塙さんは、長年テレビやラジオ、漫才の舞台で時事を笑いに変えてきました。noteメンバーシップでは、そうした活動の背景にある考えや、ニュースの見方、ネタづくりのプロセスなどを、より近い距離で届けています。メンバーシップを始めた理由について、塙さんは以下のように語っています。

「ニュースや時事を扱う仕事を長くやってきて、 テレビや舞台ではどうしても出しきれない"考えている途中"の部分や、 笑いになる前の思考を、そのまま出せる場所が欲しかったんです。」

出典：塙宣之さん 「noteをはじめます」 https://note.com/stickbou712_/n/n1e6e09fa32ca

メンバー限定イベント「後藤達也 × ナイツ塙 ～ニュースの外側～」

今回開催されるイベントでは、経済をわかりやすく伝え続けてきたジャーナリスト・後藤達也さんと、時事を笑いに変えてきた塙宣之さんが登壇。ニュースをどう読み、どう切り取り、どう表現するのか。畑の違う二人だからこそ生まれる、ここでしか聞けないトークをお届けします。

後藤さんは塙さんのファンでもあり、本イベントでは聞き手として参加します。

登壇者

ナイツ・塙宣之さん

1978年3月27日生まれ、千葉県出身。2001年、漫才コンビ「ナイツ」として土屋伸之と活動開始。一般社団法人漫才協会会長。2018年より『M-1グランプリ』の審査員を務める。著書に「笑辞苑（双葉社）」コミックエッセイ「静夫さんと僕(KADOKAWA)」などがある



note：https://note.com/stickbou712_

経済ジャーナリスト・後藤達也さん

経済ジャーナリスト。経済ニュースを「わかりやすく、おもしろく」。経済や投資になじみのない方を念頭に、偏りのない情報発信を目指しています。noteでは経済をわかりやすく伝える記事の限定配信、金融のおもしろさを探る学びのメンバーシップを運営。

note：https://note.com/goto_finance

イベント概要- 日時：2026年3月14日（土）13:15～14:15- 開場：12:45～13:15（入場時間厳守）- 場所：東京・四ツ谷- 参加費：無料- 対象：塙宣之さん、または後藤達也さんのnoteメンバーシップ会員- 申込締切：2月26日（木）正午※応募多数の場合は抽選となります※オンライン配信はありませんトーク内容（予定）- なぜnoteをはじめたのか- noteで表現できる「笑い」とは- ニュースや日常からネタを拾う方法

イベントの詳細および観覧申込みは、各メンバーシップ内の限定エリアよりご確認ください。

お笑い芸人によるnoteの活用について

- 塙宣之さんメンバーシップhttps://note.com/stickbou712_/n/n0c69803c1384- 後藤達也さんメンバーシップhttps://note.com/goto_finance/membership/boards/dde0aa7aa7ed/posts/206c593bac23

お笑い芸人やタレントが、noteで発信するケースが増えています。エッセイや日記の連載、賞レースの舞台裏の発信、ライブ写真の販売など、使い方はさまざまです。

有料記事や定期購読マガジン、メンバーシップといった収益化の手段も活用されており、テレビや舞台と並行して自分のペースで発信・収益化ができる場として活用の幅が広がっています。また、noteへの投稿をきっかけにエッセイや小説が書籍化されたり、映像化につながった事例も生まれています。



noteは今後も、クリエイターのみなさんの表現と活動をサポートするために、メンバーシップをはじめとした発信・収益化のしくみを広げてまいります。

note

noteはクリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。だれもが創作を楽しんで続けられるよう、安心できる雰囲気や、多様性を大切にしています。個人も法人も混ざり合って、好きなものを見つけたり、おもしろい人に出会えたりするチャンスが広がっています。2014年4月にサービスを開始し、約6956万件の作品が誕生。会員数は1114万人（2025年11月末時点）に達しています。

●URL：https://note.com/

●iOSアプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/note-noto/id906581110

●Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=mu.note

note株式会社

わたしたちは「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」をミッションに、表現と創作の仕組みづくりをしています。メディアプラットフォームnoteは、クリエイターのあらゆる創作活動を支援しています。クリエイターが思い思いのコンテンツを発表したり、メンバーシップでファンや仲間からの支援をうけたり、ストアでお店やブランドオーナーが商品を紹介したり、note proを活用して法人や団体が情報発信をしたりしています。

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2

設立日：2011年12月8日 代表取締役CEO：加藤貞顕 コーポレートサイト：https://note.jp