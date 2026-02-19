「フォーポイント フレックス by シェラトン」マリオット ボンヴォイ(R)会員特典内容変更のお知らせ

株式会社 K+ ホスピタリティ マネジメント

株式会社 K+ ホスピタリティ マネジメント、株式会社 K+ ホスピタリティ オペレーションズ ONE、株式会社 K+ ホスピタリティ オペレーションズ TWO（いずれも本社：東京都港区、代表取締役：田口 雅博）が運営する国内の「フォーポイント フレックス by シェラトン」全１６軒では、会員数2億4,800万人以上を有するマリオット・インターナショナルのロイヤルティプログラム「Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）」に対応しています。

このたび、2026年1月1日より会員特典内容が変更となりましたのでお知らせいたします。

今回の変更により、これまで1泊のご宿泊ではエリートナイトクレジットは付与されませんでしたが、1泊ごとに0.5泊分が付与され、会員の皆様にとってより利用しやすい内容となりました。

フォーポイント フレックス by シェラトンは、短期滞在でもしっかりメリットを感じられるホテルとして、ビジネス利用から観光まで、幅広いシーンで選ばれやすい存在を目指してまいります。

■特典変更概要

対象 ：「Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）」会員

変更内容：主な変更点は、エリートナイトクレジットの付与条件となります。

従来は2連泊につき1泊分が付与される制度であったため、1泊のみのご宿泊ではエリートナイトクレジットは付与されませんでした。今回の変更により、1泊から0.5泊分が加算される仕組みとなります。短期滞在や出張など、より幅広い宿泊シーンで会員特典を活用いただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/167881/table/7_1_e0fa2a5e7be6de3a6cb78489f3ef78b8.jpg?v=202602190251 ]

※エリートナイトクレジットは0.5泊分ずつ累積され、合計が1泊分に達した時点でカウントされます。

※当ホテルはプラチナエリート以上のラウンジアクセスや無料朝食特典は対象外でございます。

※ブランドごとに特典が異なる場合がございます。

■ エリートナイトクレジット付与の具体例

フォーポイント フレックス by シェラトン 京都御池に1泊、

フォーポイント フレックス by シェラトン 金沢に1泊した場合、

エリートナイトクレジットの獲得数は以下のように変わります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/167881/table/7_2_93aa012e7c94d3a4026fe820e7c4d3c2.jpg?v=202602190251 ]

■エリートナイトクレジットとは

エリートナイトクレジットとは、マリオット ボンヴォイの会員ステータス（シルバーエリート、ゴールドエリート、プラチナエリートなど）を獲得・維持するために必要な宿泊実績です。

宿泊ごとにクレジットが加算され、クレジット数に応じて、ポイントボーナスやレイトチェックアウトなど、会員特典が拡充されていきます。

今回の改正により、より少ない泊数・短い滞在でもステータスを目指しやすくなりました。

＜参考情報＞

Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）とは

Marriott Bonvoyは、世界に2億4,800万人以上の会員数を誇る、マリオット・インターナショナルの旅行プログラムです。会員の皆様は、ご旅行やお食事、ショッピングのたびに、ホテルでの宿泊やお食事、ライフスタイルに関する様々な特典にご利用いただけるポイントを獲得いただけます。Marriott Bonvoyをご利用いただくことで、シームレスな体験や会員限定料金、旅をより豊かにするユニークな体験をお楽しみいただけます。

株式会社 K+ ホスピタリティ マネジメントについて

株式会社 K+ ホスピタリティ マネジメントは、都市型ホテルの開発・運営を通じて、国内外の宿泊客に新たな価値を提供するホテル運営会社です。今後も国内においてグローバルブランドとして、ホスピタリティ業界における新しい体験を創出してまいります。

株式会社 K+ ホスピタリティ オペレーションズ ONEについて

株式会社K+ ホスピタリティ オペレーションズ ONEは、函館、盛岡、宇都宮、横浜、金沢、名古屋、京都、大阪、神戸、博多において、13軒の「フォーポイント フレックス by シェラトン」を展開・運営するホテル運営会社です。

株式会社 K+ ホスピタリティ オペレーションズ TWOについて

株式会社 K+ ホスピタリティ オペレーションズ TWOは、東神田、上野、渋谷において「フォーポイント フレックス by シェラトン」を展開・運営するホテル運営会社です。

フォーポイント フレックス by シェラトンについて

「軽やかに、あたらしい旅へ。」をコンセプトに誕生したフォーポイント フレックス by シェラトンは、マリオット・インターナショナルが手の届きやすい価格帯で展開するミッドスケールホテルブランドです。出張にもレジャーにも駅近で快適な滞在をお届けします。

「フォーポイント フレックス by シェラトン」はマリオットが展開する30以上のブランドの旅行プログラムMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。ゴールドエリート会員様以上のウェルカムギフトはポイントのみご選択可能、また、1米ドルごとに5ポイント、対象となる宿泊1泊ごとに0.5エリートナイトクレジットを獲得できます。客室に限りがございますので、客室アップグレードの特典はご利用いただけません。

2024年以降、日本国内では大阪、名古屋などの主要都市に13軒のホテルをリブランドオープン。2025年には東京に初進出し、3軒を開業しました。

■会社概要

会社名：株式会社 K+ ホスピタリティ マネジメント

所在地：東京都港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平タワー24階

設立：2025年3月13日

代表：代表取締役 田口 雅博

事業内容：ホテルの運営・管理

関連会社：

株式会社 K+ ホスピタリティ オペレーションズ ONE

株式会社 K+ ホスピタリティ オペレーションズ TWO

URL：https://www.kphm.co.jp/