クリーミー泡で毛穴の黒ずみ*¹オフ。アメリカ発の世界的オーガニックボディケアブランド「ドクターブロナー」のマジックソープ季節限定フレグランス「アールグレイ」大容量サイズが、ポンプ付き限定セットで登場

株式会社ネイチャーズウェイ

アメリカ生まれの世界的オーガニックボディケアブランド「DR.BRONNER’S（ドクターブロナー）」（日本正規代理店：株式会社ネイチャーズウェイ／愛知県名古屋市、代表取締役社長：萩原吉晃）は、

季節限定の人気フレグランス「アールグレイ」の大容量サイズに今だけお得なポンプが付いた数量限定セットを2026年3月25日（水）より数量限定発売いたします。

公式オンラインサイトURL：https://www.drbronner.jp/news/13058/(https://www.drbronner.jp/news/13058/)

クリーミー泡で毛穴の黒ずみ*¹オフ

マジックソープの季節限定フレグランス「アールグレイ」の大容量

サイズが、今だけお得なポンプ付き数量限定セットで登場。

整肌成分として、フェアトレードで調達したオーガニック茶葉エキスを配合。クリーミー泡が毛穴の黒ずみ*¹をオフしながら肌のキメを整え、しっとりと洗い上げます。

ポンプ付きなので、浴室でも便利に使えます。

2026年3月25日（水）数量限定発売

ドクターブロナーマジックソープアールグレイ ポンプセット

■内容

マジックソープアールグレイ473mL

マジックソープ473mL用ポンプ

■価格

2,420円(税込)

【全成分】

水、ヤシ油＊†、パーム核油＊†、水酸化Ｋ、オリーブ果実油＊†、香料、アサ種子油＊、ホホバ種子油＊、チャ葉エキス＊、ベルガモット果実エキス、クエン酸、トコフェロール

＊オーガニック成分†フェアトレード認定成分※全て天然由来成分

黒ずみ*¹をオフして、トーンアップしたなめらか肌へ

マジックソープは天然由来成分100％のオーガニックソープ。贅沢に配合されたオーガニック植物オイルが満足感のある洗浄力を生み出し、うるおいを残してすっきりと洗い上げます。

植物オイルが生み出す豊かな泡がやさしく肌を包んで毛穴の汚れや皮脂もきちんとオフ。ワントーンアップしたなめらか肌へと導きます。

整肌成分「オーガニック茶葉エキス」配合

マジックソープアールグレイには、整肌成分として、無農薬有機栽培で育てられ、フェアトレードで調達したオーガニック茶葉エキスを配合しています。

デリケート肌を考えた、無添加処方

石油系界面活性剤や合成香料など、合成添加物は含んでいません。赤ちゃんやデリケート肌の方も心地よくご使用いただけます。

全米売上No.1*²ナチュラルソープ

エコロジカルで高い品質が支持されて、2000年から25年連続全米売上げNo.1*²のナチュラルソープに選ばれています。

*1 古い角質による *2 SPINS社調べ2000年～2024年

上品でやさしい紅茶の香り

やさしい紅茶の香りはリラックスバスタイムを華やかに演出します。爽やかなベルガモットを感じる甘さのある落ち着いた香りが上品に広がります。

香りで心を解きほぐしながら、のんびりとバスタイムをお楽しみください。

「マジックソープ1：水1」がクリーミー泡の黄金比

マジックソープは、植物オイルが濃厚に配合されています。クリーミー泡をつくる時は、しっかりと水を混ぜて泡立てるのがポイント。マジックソープに対して同量の水を合わせるのが黄金比です。

少量でも泡立ちが良いため、洗顔なら2滴（約1～2ｍL）、ボディソープでも小さじ1～2杯弱（約4～8mL）で十分。

認証マークも多数取得し、原材料にこだわったオーガニックソープでありながら、満足のコスパ感です。

水の量で”泡の質”がここまで違う！

マジックソープに合わせる水の量を変えるだけで、泡の質が変わります。1：1の方が良く泡立つだけでなく、きめが細かく濃密な泡になります。

クリーミーな泡で洗うと、肌への摩擦を抑えながら、毛穴汚れもすっきりとオフできます。

ドクターブロナーとは

ドクターブロナーは、1948年の創業以来、全ての製品がオーガニックであることに、こだわりを持ち続けています。

成分のほとんどが無農薬有機栽培で育てられた植物で、独自の厳しいガイドラインを定めたフェアトレードプロジェクトを通じて調達しています。私たちの肌にはもちろん、地球にも環境にもやさしい製品づくりをしています。

ネイチャーズウェイとは

ネイチャーズウェイは1974年の創業以来、肌へのやさしさを追求し、自然素材にこだわった化粧品を提供し続けています。環境問題にもいち早く取り組み、「ネイチャーズウェイサステナブル環境基金」を設立。

売上の一部を環境保護活動や社会貢献活動に役立て、製造や販売などの企業活動で生じる環境負荷を低減する取り組みも行っています。

自然化粧品を通じ社会貢献を願うネイチャーズウェイは、これからも自然との関わりの中で歩んでまいります。