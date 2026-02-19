アーバンスポーツの教育・メディア・エンターテイメントの共創基盤「BALLMAN UNION」始動

株式会社TOKO

▪️背景

近年、ストリートやSNSを通じて個性を表現する若者が増える中、フリースタイルバスケットボール・フットボールは今やスポーツの枠にとどまらず、「文化」として広がりを見せています。

一方で、競技者が継続的に活動できる環境や、教育・ビジネスへと接続する仕組みはまだ十分に整っていないのが現状です。





▪️BALLMAN UNION発足の目的

こうした状況を踏まえ、単なるアスリート支援にとどまらず、競技・教育・企業・メディアを横断する共創型プラットフォームとして「BALLMAN UNION」を発足しました。

BALLMAN UNIONは、競技の普及だけでなく、表現活動としての価値創出や社会接続を支援し、持続可能なカルチャー形成を目指します。



▪️コンセプト



「知る → 体験する → 夢中になる → 活躍する」



BALLMAN UNION は、フリースタイルボールを軸にこの４つのステップを設計したプラットフォームです。世代や立場を問わず、誰もが “自分らしく関われるステージ” を社会に広げていきます。

この流れを社会に実装するため、４つの事業を相互に連動させて展開しています。

■4つの事業内容

１. BALLMAN MEDIA

カルチャーと人をつなぐ情報発信事業

SNS運用やイベント広報、映像制作を通じて、アーバンスポーツの魅力を社会へ届けるメディアを展開します。

２.BALLMAN ACADEMY

スクール・教育・学校連携

部活動受託、スクール運営、体験会の実施に加え、アーバンスポーツ推進団体への企画・戦略支援を行い、次世代の育成と文化の基盤づくりを進めます。

スクール BALLMAN ACADEMYの詳細はこちら(https://ballman-union.com/blogs/news/spot-school)

３.BALLMAN WORKS

企画・イベント制作

大会やイベントの制作に加え、企業・自治体との共創プロジェクトをプロデュースし、アーバンスポーツの価値を社会へ広げます。

４.BALLMAN MANAGEMENT

キャスティング・マネジメント事業

プレイヤーやアーティストの契約管理を行い、企業・メディアとの連携機会を創出することで、競技者の活動領域を拡張します。



■公共連携・地域実装の取り組み

BALLMAN UNIONは、行政や地域と連携した育成・普及活動にも取り組んでいます。

教育現場や公共事業におけるスポーツ指導や企画支援を通じて、アーバンスポーツの可能性を広げています。

また、一般社団法人渋谷未来デザイン(https://fds.or.jp/)との連携のもと、都市空間におけるスポーツプログラムの企画・実装やイベント展開を行い、スポーツとカルチャーをつなぐ取り組みを推進しています。

フリースタイルバスケットボールやフリースタイルフットボールを通じて、若者の自己表現の機会創出、地域コミュニティの活性化、都市空間の新たな活用など、都市価値の向上につながる活動を展開しています。

今後も渋谷を舞台に、都市と文化をつなぐアーバンスポーツの新たなモデル構築を目指してまいります。

BE STAGEで月1回開催されるアーバンスポーツ体験会 Let's Play Street!【SHIBUYA PLAY GROUND】▪️主な所属プレイヤー

BALLMAN UNIONには、フリースタイルバスケットボールおよびフリースタイルフットボールの分野で国内外の実績を持つ選手が所属しています。



競技シーンにとどまらず、B.LEAGUEイベント、音楽MV出演、ファッション・カルチャーイベントなど、多様なフィールドで活動し、アーバンスポーツの新たな価値を発信しています。

RIKU（Freestyle Basketball）

Sora（Freestyle Football）

＄HU / SHU（Freestyle Basketball）





▪️代表コメント / ema

BALLMAN UNIONは、競技を通して出会った仲間たちと、次の景色を創るための挑戦です。私自身もフリースタイルバスケットボールのプレイヤーとして現場に立ちながら、その延長線上で“カルチャーを育てること”にも関わってきました。

GroovMixやBALLMAN GAMES(FOOTBALL PARK -SHIBUYA- | 代々木公園)といった舞台を通じて、選手たちそれぞれの夢が、社会とつながる未来をこのBALLMAN UNIONから実現していきます。

- 長友 映磨（GroovMix創設者 / BALLMAN UNION プロデューサー）

▪️企画運営する主なイベント

GroovMix

フリースタイルバスケットボールの全国大会。

音楽・個性・技の融合を評価する独自のスタイルで、その年のNo.1を決定しています。

近年は若手に加えレジェンド世代も参加し、世代を超えて文化をつなぐ場として発展しています。

2026年に10周年を迎え、世界における継続開催の先駆的存在として認知拡大に力を入れていきます。

GroovMix Instagram(https://www.instagram.com/groovmix/)

前回イベントのアフタームービー(https://www.instagram.com/p/DUk1n0Ok7bH/) 撮影 : focus on freestyle

撮影：上 chonmagebeam /下 Miz-k2025年1on1日本一に輝いたyu-taチーム優勝 SHAMGOD(慶應大学)2025年からU15カテゴリも始動FOOTBALL PARK SHIBUYA -BALLMAN GAMES-

渋谷・代々木公園で開催される都市型サッカーイベントにおいて、フリースタイルフットボールの体験・ショーケース・競技企画をプロデュース。

公共空間で、ボール一つで誰もが自由に楽しめるフットボールの魅力を体現し、子どもから大人までが夢中になれる参加型の体験空間を創出しています。

FOOTBALL PARK SHIBUYA Instagram(https://www.instagram.com/footballpark_shibuya/)



BALLMAN FIELD

ボールを使った競技を中心に、地域イベント・商業施設・公共空間などでパフォーマンスや体験会を実施するアーバンスポーツプログラム。

子どもから大人まで幅広い世代が参加できる体験を通じて、日常の空間を「するスポーツの場」へと変え、地域交流の促進とにぎわい創出に寄与します。

関連イベント

Next Generations Games 2026

ブレイキン（男子・女子）／ダブルダッチ／ヒップホップ／フリースタイルフットボール

U15世代によるアーバンスポーツ大会

※BALLMAN UNIONはフリースタイルフットボール競技の運営を担当します。

日時：2026年3月1日

会場：国立代々木競技場 第二体育館 特設ステージ／Spot. Yoyogi

イベント詳細はこちら

▶ https://www.nextgenerations.jp/projects/next-generations-games-2026-mar/



IFBC / Outgraw / フリースタイル甲子園

高校生・大学生を対象としたフリースタイルフット・バスケットボール大会

日時：2026年3月8日

会場：Spot.Yoyogi

イベント詳細はこちらから

▶︎次世代フリースタイルカルチャーを創る学生大会｜IFBC・FREESTYLE甲子園・OUTGRAW 開催(https://ballman-union.com/blogs/news/ifbc_outgraw_freestylekoushien)



渋谷ユナイテッド ストリートスポーツクラブ 後期発表会

ブレイキン／ダブルダッチ／フリースタイルフットボール／スケートボード

4つのアーバンスポーツを楽しむクラブの後期発表会

※BALLMAN UNIONはフリースタイルフットボール講座を担当しています。

日時：2026年3月28日

会場：BE STAGE

クラブ詳細はこちら

▶ https://shibuyasports.com/streetsports/



mango cup13

URBAN SPORTS MIYAZAKI 2026内で開催されるBMX競技大会

日時：2026年4月11日

会場：宮崎市ストリートスポーツパーク-祇園スケートパーク-

(みやざきアーバンスポーツ推進実行委員会(https://www.instagram.com/mz_urbansports/) HP/SNSで発表)

GroovMix 2K26 東京予選

日時：2026年GW期間

会場：東京都内

(GroovMixおよびBALLMAN UNION HP/SNSで発表)



FOOTBALL PARK -SHIBUYA 2026-

日時：2026年11月23日

会場：代々木公園 ケヤキ並木通り

イベント詳細はこちらから

▶︎FOOTBALL PARK SHIBUYA Instagram(https://www.instagram.com/footballpark_shibuya/)

GroovMix 2K26 Championship -10th Anniversary-

日時：2026年12月

会場：東京都内

(GroovMixおよびBALLMAN UNION HP/SNSで発表)

本件に関する取材・掲載のご相談は、BALLMANUNION(https://ballman-union.com/)までお問い合わせください。





団体概要

団体名： BALLMAN UNION（ボールマンユニオン）

代表： 長友 映磨

活動内容： アーバンスポーツイベント企画運営 / マネジメント / キャスティング /

メディア制作

HP：https://ballman-union.com/

長友 映磨（GroovMix創設者 / BALLMAN UNION プロデューサー）

フリースタイルバスケットボールのパフォーマーとして活動しながら、競技シーンでの経験を背景に、演出・振付・イベント企画を通じてスポーツとカルチャーを横断するクリエイティブディレクションを手がけています。宮崎アーバンスポーツ推進実行委員会理事として、地域から次世代の挑戦を支える環境づくりにも取り組んでいます。