白泉社・LaLa50周年記念ボイスコミックライブ「ときめき(ハート)ラブコメ祭」3月8日公演の豪華声優陣が出演決定！2月公演の配信開始！

株式会社ヒューマックスエンタテインメント

株式会社ヒューマックスエンタテインメント(東京都新宿区、代表取締役社長：秋元巳智雄)が、池袋HUMAXシネマズにて開催する『ボイスコミックライブ』の2026年３月8日(日)の出演者が決定しました。本公演は白泉社のLaLa50周年記念公演として「ときめき(ハート)ラブコメ祭り」と題して開催します。『ボイスコミックライブ』は、スクリーンに映るマンガのキャラクターに、声優がライブで声を吹き込むステージイベントです。生の演技だからこそ味わえる緊張感と臨場感が、観客の皆様を物語の世界へエスコートいたします。

出演者

「それでも弟は恋したがる」

仁井名奈央役：古賀葵／仁井名理人役：戸谷菊之介／小黒役：永塚拓馬／柚木宗一郎役他：鵜澤正太郎／持田芽衣役他：神谷早矢佳／女子生徒役：宮澤はるな

「死に戻り令嬢のルチェッタ」

ルチェッタ＝アンブリッジ役：諏訪彩花／カイル＝ウィズレー役：戸谷菊之介／ロイ役：大須賀純／祖父役他：広瀬裕也／メイド役他： 神谷早矢佳／母役他：宮澤はるな

ボイスコミックライブとは

ボイスコミックをライブステージで楽しめる新感覚ライブエンターテインメントです。スクリーンに映るボイスコミックのキャラクターに、声優さんがライブで生命を吹き込みます。

舞台設定

ここはボイスコミックのアフレコ現場。あなたは、新人声優としてスタジオ見学に来ました。声優さんたちはだんだんと息を合わせていきます。ライブだからこそ生まれる緊張感を楽しみつつ、皆で一緒に素敵なボイスコミックを作り上げましょう！

公演概要

【VCL】ご紹介YouTube（30秒） :https://youtu.be/rCXjR9i_eEY?si=GovFIZyMqy9wA1Om

日程 2026年2月8日(日)、3月8日(日)

会場 池袋HUMAXシネマズ

出演 上村祐翔・集貝はな・廣瀬大介・榎木淳弥・本渡楓・梶原岳人

チケット（全席指定）※税込価格

S席特典付…10,500円※特典は台本となります

S席…………9,500円

A席…………5,000円（U-25…2,500円）

チケット販売スケジュール（2月公演）

先行抽選 2025年12月20日(土)11:00～2026年1月6日(火)23:59

公式HP https://voicecomic-live.com/

公式X https://x.com/voicecomic_live

公式YouTube https://www.youtube.com/@voicecomic-live

公式Instagram https://www.instagram.com/voicecomic_live/

配信情報

ボイスコミックライブ 公式サイト :https://voicecomic-live.com/performance-e.html

２月公演が配信されます。ご来場いただいた方はガヤのお芝居を是非チェックしてみてください！見逃してしまった方もお楽しみいただける内容となっていますので是非ご覧ください！

2月公演の出演者

12:30公演

「それでも弟は恋したがる」

仁井名奈央役：集貝はな／仁井名理人役：上村祐翔／小黒役：廣瀬大介／持田芽衣役：神谷早矢佳、ほか

「死に戻り令嬢のルチェッタ」

ルチェッタ＝アンブリッジ：本渡楓／カイル＝ウィズレー：榎木淳弥／ロイ役：廣瀬大介／メイド役：神谷早矢佳、ほか

17:30公演

「それでも弟は恋したがる」

仁井名奈央役：集貝はな／仁井名理人役：榎木淳弥／小黒役：廣瀬大介／持田芽衣役：神谷早矢佳、ほか

「死に戻り令嬢のルチェッタ」

ルチェッタ＝アンブリッジ：本渡楓／カイル＝ウィズレー：梶原岳人／ロイ役：廣瀬大介／メイド役：神谷早矢佳、ほか

2月公演の詳細情報 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000135.000045787.html

コラボメニュー

原作をモチーフとしたコラボメニューが会場限定で販売されます。１品ご注文いただくとボイスコミックライブの限定ステッカーが特典でもらえます。ランダムで出演者の直筆サイン入り特典が当たります。

キャンペーン

上演作品

それでも弟は恋したがる

大学院生の仁井名奈央のもとに、６年ぶりに再会を果たした最愛の義弟・理人がやってきた！

１か月限定で理人と２人暮らしすることになった奈央。

しかし久しぶりに再会した理人は、想像以上にカッコよくなっていて…？

朝の会話、一緒の登下校、添い寝、そして……。

弟からの度重なるキュンの嵐！

それでも、昔みたいに姉弟仲良くできるのか…!?

甘えてほしいお姉ちゃん×恋愛対象になりたい弟のムズキュン×甘々？な２人暮らし、スタート♪

林みかせ／白泉社（LaLa）

死に戻り令嬢のルチェッタ

人生2周目、全てわかってるはずなのに婚約者こそが最大のイレギュラー!?没落令嬢のルチェッタは家の借金返済のため、爵位目当ての成金・カイルと政略結婚をすることに。ケンカばかりの愛なき結婚の果てに、カイルを狙った襲撃事件に巻き込まれ死亡――したはずが、婚約直後に戻っていた!!せっかく死に戻ったのなら今世は幸せに生き抜こうと決意！婚約破棄のためまずは借金返済をすべく、未来を知るアドバンテージを活かして顔を隠し占い師を始めたルチェッタ。ところがカイルが自分との恋愛相談をしに現れて……!?実は昔からずっと私のことを好きだったって本当なの!?溺愛したいカイルと婚約破棄したいルチェッタ、ツンデレ同士の婚約破棄ラブコメ開幕!!天乃忍／白泉社（LaLa）

会社概要

株式会社ヒューマックスエンタテインメント

所在地 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー22F

代表者 代表取締役社長 秋元 巳智雄

事業内容 シアター事業／ライブハウス事業／ポストプロダクション事業／メディア供給事業／メディア制作事業／アミューズメント事業

URL https://humax-ent.co.jp/