『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念、人気ブランドとコラボレーションしたファッションアイテムをZOZOTOWNで2月20日より販売
『エヴァンゲリオン』シリーズと人気ファッションブランド、ZOZOVILLAがコラボレーションしたファッションアイテムを、「ZOZOTOWN」「ZOZOVILLA」で2月20日（金）より受注販売します。本企画は、『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念したコラボレーション企画（※）として実施します。
※2026年1月30日付当社のプレスリリース：『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念した特別企画が始動！ Yahoo! JAPANアプリやZOZOTOWNなどでコラボを展開(https://corp.zozo.com/topics/20260130-007458/)
今回販売するのは、30周年を迎えた『エヴァンゲリオン』シリーズより『新世紀エヴァンゲリオン』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズと、14ブランドおよびZOZOVILLAがコラボレーションしたTシャツやブルゾン、ブランケットやデニムジャケットなどのアイテムです。各ブランドがそれぞれの視点で『エヴァンゲリオン』シリーズを表現したアイテムは、印象的なシーンやセリフをはじめ、作品を想起させるカラーリングやディテールを取り入れ、ブランドの個性を生かした多彩なラインナップで展開します。
また、2月21日（土）～2月23日（月・祝）の期間に横浜アリーナで開催される『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念したイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」の展示周遊エリア「EVA EXTRA 30」協賛社ブースにて、本コラボアイテムの展示を行います。
・受注販売期間：2026年2月20日（金）正午 ～ 2026年3月16日（月）23:59
※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。
・特設ページ：https://zozo.jp/event/evangelion/
※2月20日（金）正午より商品公開
・お届け時期：2026年4月上旬～2026年9月下旬予定
※アイテムごとに異なります。詳しくは各アイテムの商品ページにてご確認ください。
＜アイテムについて（一部）＞
※監修中のため、商品仕様が変更となる場合がございます
・『新世紀エヴァンゲリオン』コラボレーション（アルファベット順）
（左から）
GDC
【EVANGELION×GDC】Main Visual Tee：9,900円（税込）
Mardi Mercredi
RINGER TSHIRT FLOWERMARDI EVA ASUKA：８,800円（税込）
※左と中央の画像は同一商品の表面・裏面です
（左から）
X-girl
X-girl × NEON GENESIS EVANGELION S/S TEE：6,600円（税込）
XLARGE
XLARGE×EVANGELION JACQUARD BLANKET：13,200円（税込）
・『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズコラボレーション（アルファベット順）
（左から）
ADRER
EVANGELION×ADRER graphic half sleeve T shirt（6色展開）：5,500円（税込）
branshes
【エヴァンゲリオン×branshes】アソート半袖Tシャツ（8色展開）：3,190円（税込）
EDWIN
[ EDWIN × EVANGELION ] DENIM JACKET - Art Printed -：49,500円（税込）
（左から）
GRANCY
EVANGELION×GRANCY Docking Half Sleeve Shirt（2色展開）：12,100円（税込）
MONO-MART
【EVANGELION】PVCポケット ナイロンリップナップサック（2色展開）：3,960円（税込）
MOUSSY
REI TEE（2色展開）：7,700円（税込）
（左から）
PARIS SAINT-GERMAIN
【EVA*PSG】 JP PIPING TOP：27,500円（税込）
TANGTANG
Idiot are you?：9,900円（税込）
ZOZOVILLA
Celebrating the 30th Anniversary of the EVANGELION Series Tshirts1（5色展開）：6,050円（税込）
＜『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』＞
『エヴァンゲリオン』シリーズ初となる3日間に渡る一大フェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」。本フェスイベントは横浜アリーナを展示周遊が可能な「EVA EXTRA 30」エリア、多彩なステージエンタテインメントを提供する「STAGE AREA」にセパレート。『エヴァ』の“これまで”と“これから”を表現するここでしか体験できない企画を展開します。チケットは好評発売中。詳細はイベント公式サイトをご確認ください。
【開催概要】
・イベント名：『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』
・会期：2026年2月21日（土）～2月23日（月・祝）【3日間】
・会場：横浜アリーナ（神奈川県横浜市港北区新横浜3-10）
・公式サイト：https://30th.evangelion.jp/fes