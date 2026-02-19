『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念、人気ブランドとコラボレーションしたファッションアイテムをZOZOTOWNで2月20日より販売

株式会社ZOZO

『エヴァンゲリオン』シリーズと人気ファッションブランド、ZOZOVILLAがコラボレーションしたファッションアイテムを、「ZOZOTOWN」「ZOZOVILLA」で2月20日（金）より受注販売します。本企画は、『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念したコラボレーション企画（※）として実施します。

※2026年1月30日付当社のプレスリリース：『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念した特別企画が始動！ Yahoo! JAPANアプリやZOZOTOWNなどでコラボを展開(https://corp.zozo.com/topics/20260130-007458/)

今回販売するのは、30周年を迎えた『エヴァンゲリオン』シリーズより『新世紀エヴァンゲリオン』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズと、14ブランドおよびZOZOVILLAがコラボレーションしたTシャツやブルゾン、ブランケットやデニムジャケットなどのアイテムです。各ブランドがそれぞれの視点で『エヴァンゲリオン』シリーズを表現したアイテムは、印象的なシーンやセリフをはじめ、作品を想起させるカラーリングやディテールを取り入れ、ブランドの個性を生かした多彩なラインナップで展開します。

また、2月21日（土）～2月23日（月・祝）の期間に横浜アリーナで開催される『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念したイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」の展示周遊エリア「EVA EXTRA 30」協賛社ブースにて、本コラボアイテムの展示を行います。

・受注販売期間：2026年2月20日（金）正午 ～ 2026年3月16日（月）23:59

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・特設ページ：https://zozo.jp/event/evangelion/

※2月20日（金）正午より商品公開

・お届け時期：2026年4月上旬～2026年9月下旬予定

※アイテムごとに異なります。詳しくは各アイテムの商品ページにてご確認ください。

＜アイテムについて（一部）＞

※監修中のため、商品仕様が変更となる場合がございます

・『新世紀エヴァンゲリオン』コラボレーション（アルファベット順）

（左から）

GDC

【EVANGELION×GDC】Main Visual Tee：9,900円（税込）

Mardi Mercredi

RINGER TSHIRT FLOWERMARDI EVA ASUKA：８,800円（税込）

※左と中央の画像は同一商品の表面・裏面です

（左から）

X-girl

X-girl × NEON GENESIS EVANGELION S/S TEE：6,600円（税込）

XLARGE

XLARGE×EVANGELION JACQUARD BLANKET：13,200円（税込）

・『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズコラボレーション（アルファベット順）

（左から）

ADRER

EVANGELION×ADRER graphic half sleeve T shirt（6色展開）：5,500円（税込）

branshes

【エヴァンゲリオン×branshes】アソート半袖Tシャツ（8色展開）：3,190円（税込）

EDWIN

[ EDWIN × EVANGELION ] DENIM JACKET - Art Printed -：49,500円（税込）

（左から）

GRANCY

EVANGELION×GRANCY Docking Half Sleeve Shirt（2色展開）：12,100円（税込）

MONO-MART

【EVANGELION】PVCポケット ナイロンリップナップサック（2色展開）：3,960円（税込）

MOUSSY

REI TEE（2色展開）：7,700円（税込）

（左から）

PARIS SAINT-GERMAIN

【EVA*PSG】 JP PIPING TOP：27,500円（税込）

TANGTANG

Idiot are you?：9,900円（税込）

ZOZOVILLA

Celebrating the 30th Anniversary of the EVANGELION Series Tshirts1（5色展開）：6,050円（税込）

＜『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』＞

『エヴァンゲリオン』シリーズ初となる3日間に渡る一大フェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」。本フェスイベントは横浜アリーナを展示周遊が可能な「EVA EXTRA 30」エリア、多彩なステージエンタテインメントを提供する「STAGE AREA」にセパレート。『エヴァ』の“これまで”と“これから”を表現するここでしか体験できない企画を展開します。チケットは好評発売中。詳細はイベント公式サイトをご確認ください。

【開催概要】

・イベント名：『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』

・会期：2026年2月21日（土）～2月23日（月・祝）【3日間】

・会場：横浜アリーナ（神奈川県横浜市港北区新横浜3-10）

・公式サイト：https://30th.evangelion.jp/fes