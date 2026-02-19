【日本博2.0】六本木エリアの「建築と空間美」をストーリーで学ぶ　専門ガイド付きインバウンド富裕層向けツアー「ARCHI-TRAIL」をプロデュース

WILLER株式会社

移動と分野の垣根を超えたCROSS（融合）から生まれる新たな価値を創造するWILLER ACROSS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宿谷勝士、以下「WILLER ACROSS」）は、「日本博 2.0」事業（※）の一環として、六本木エリアに息づく日本屈指の建築と空間美を探求するインバウンド富裕層向け移動周遊型コンテンツ「ARCHI-TRAIL - Harmony in Time and Space」（URL：https://willer-travel.com/en/tour/archi-trail/、以下「本コンテンツ」）を、本日2026年2月19日（木）より実施します。

本コンテンツは、世界的な建築家による近現代建築を一つの「ストーリー」で繋ぎ、専門的な知識を持つガイドとともに巡ることで、日本の精神性と建築美を五感で探求する体験型ツアーです。

今回ツアーを実施する六本木エリアは、国立新美術館をはじめとする世界レベルの美術館や博物館が点在し、数多くの文化遺産を有しています。しかし、これまでは各施設が個別に魅力を発信するに留まり、エリア全体を一体的な価値としてプロデュースする視点が十分ではありませんでした。

そこで本コンテンツでは、国立新美術館を起点に、周辺の文化施設を「建築」という切り口で面的に結び、横断するストーリーとして再構築します。これにより、欧米豪を中心とした富裕層のインバウンド観光客に向けて、「高付加価値コンテンツ」のモデルケースの創出を目指します。

※「日本博 2.0」：2025年日本国際博覧会の機運醸成やインバウンド需要の回復、国内観光需要の一層の喚起を目指しつつ、日本の美と心を体現する我が国の文化芸術の振興及びその多様かつ普遍的な魅力を発信するプロジェクト

（参考：https://www.bunka.go.jp/seisaku/nihonhaku/index.html）

本コンテンツのポイントは、以下の2点です。

１. 建築を巡る“移動体験”を、文化体験価値に変える周遊コンテンツ

単なる観光地の周遊ではなく、日本が誇る「建築美」と「空間美」を体感することをテーマに、国立新美術館から根津美術館、オークラ東京の茶室「聴松庵」、迎賓館赤坂離宮を巡ります。国立新美術館を中心とした六本木エリアの文化施設などを、より魅力的なコンテンツとして繋ぎ、インバウンド観光客が高い満足度を得られる文化体験を創出します。

２. 専門分野に特化した質の高い「ガイド」の起用・育成

本コンテンツでは、高い英語力と建築への深い知見を兼ね備えたガイドを公募・選抜しました。設計者や専門家から直接的なレクチャーや設計に関する裏話などを含む高度な事前研修を実施することで、外側の造形美だけでなく、建築の背景にある日本人設計者の想いや歴史的/文化的文脈を魅力的に伝える「質の高いガイド」の体制を構築しています。本コンテンツのガイドの質を高めるとともに、今回のエリア以外でもガイド不足を解消する取り組みとしても活用していきます。

国立新美術館を中心とした周辺エリアの文化施設等をストーリーで繋ぎ、魅力的なコンテンツを提供することで、インバウンド観光客がいつ訪れても日本の真の価値に触れ、高い満足感を得られる観光エリア構築を推進してまいります。

■【Wander Japan】 “ARCHI-TRAIL - Harmony in Time and Space”概要

＜“ARCHI-TRAIL - Harmony in Time and Space”とは＞

六本木エリアに点在する美術館を、多様な文化と調和しながら歴史を重ねてきた「建築（ARCHITECTURE）」 という１つの「ストーリー/足跡を辿る(TRAIL)」という意味が込められています。時を超えて受け継がれてきた日本の「美」を、専門ガイドとともに”建築や空間”というテーマで紐解いていく体験ツアー。

＜ツアーのポイント＞

１. 日本人建築家による世界に誇る国宝/有形文化財を巡る

２. 各建築物/日本近現代建築に対する深い知識を有する建築専門ガイドによる双方向型の解説

３. 国立新美術館内レストランでフレンチを堪能しながら、ガイド×参加者とのトークラリー

４. 日本ならではの茶室という空間に着目した新しい茶道体験

５. 都内ホテル送迎付き（プライベートチャータープランのみ）

＜行程＞

9:00～10:00頃 都内ホテルへチャーター車でお迎え（バスプランの場合は9:40頃東京駅）…10:30 国立新美術館…Brasserie Paul Bocuse Museeでのランチ…12:35 根津美術館…13:50 オークラ東京 茶室「聴松庵」…15:30 迎賓館赤坂離宮…17:30 都内のホテルまたは東京駅への送迎

＜実施日＞

・プライベートチャータープラン：2月19日（木）、21日（土）、27日（金）、28日（土）

・バスプラン：2月22日（日）

＜旅行代金＞

・プライベートチャータープラン：100,000円/人

・バスプラン：55,000円/人

＜旅行代金に含まれるもの＞

各施設の入館料（根津美術館、国立新美術館、茶室「聴松庵」、迎賓館赤坂離宮）、茶道体験費、国立新美術館内ブラッスリーポール・ボキューズ ミュゼでのランチ、ハイヤーまたはバス代、ガイド代

＜販売サイト＞ https://willer-travel.com/en/tour/archi-trail/

※コンテンツの詳細は、販売サイトをご覧ください。

■実施体制

・Production：国立新美術館

・Contents Planning and Implementations： WILLER ACROSS

■Wander Japanとは

「Wander Japan」は、“その土地でしか体験できない”「人との交流」「日本ならではの文化」

「ジャパニーズコンテンツ」を体感していただけるインバウンド向けの体験型プログラムです。

日本の四季を感じるコンテンツや、ガイドと街を歩きながらグルメやアクティビティを楽しむコンテンツ等、地域の人との交流や異文化体験をインバウンド観光客が気軽に楽しめ、参加者の体験価値が向上します。

