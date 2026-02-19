LINEとNetflixのコラボプロモーションを開始　トークルームに「LINEFLIX」と打ち込むと今だけのアニメーションが7日間限定で出現

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、月額制サービス「LYPプレミアム」（以下、LYPプレミアム）の新しいセットプラン「LYPプレミアム with Netflix」の提供開始（※1）を記念し、世界最大級の動画配信サービスを展開するNetflixとのコラボレーションによる各種プロモーションを、本日2月19日（木）より「LINE」内で展開します。いつもの「LINE」のトークや起動画面で、今だけのNetflixとLINEがコラボレーションしたオリジナルデザインの演出を、期間限定で表示します。

また、「LYPプレミアム with Netflix」のLINE公式アカウントも本日2月19日（木）より開設しました。友だち追加することで、「LYPプレミアム with Netflix」の最新情報を受け取ることができます。

※1 プレスリリース：Netflixと同価格でLYPプレミアムの全特典が利用できる新セットプラン「LYPプレミアム with Netflix」の提供を開始（https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/020093/）

トークルームに「LINEFLIX」と入力すると7日間限定のコラボアニメーションが出現

「LINE」のトークルームで特定のキーワードを入力すると、LINEとNetflixがコラボレーションした特別なアニメーションを表示します。

対象キーワード：LINEFLIX

対象ユーザー ：すべての「LINE」ユーザー

実施期間 ：2月19日（木）10:00 ～ 2月26日（木）9:59（予定）

対象バージョン：「LINE」iOS 9.15.0以上、Android 10.2.0以上

「LINE」の起動画面が今だけNetflixとのコラボ仕様に

「LINE」の起動画面が期間限定で、LINEとNetflixのコラボレーションデザインに切り替わります。アプリを開いた瞬間から、今だけの特別な世界観を楽しめます。

対象ユーザー ：LYPプレミアムに未登録の「LINE」ユーザー

※すでにLYPプレミアムに登録しているユーザーには、本起動画面は表示されません。

※一度表示されたユーザーには一定時間表示されません。

実施期間 ：2月19日（木）11:00 ～ 2月25日（水）23:59（予定）

対象バージョン：「LINE」iOS、Androidともに26.1.0 以上

なお、トークルームのアニメーション、起動画面ともに、内容・期間は予告なく変更となる場合があります。

「LYPプレミアム with Netflix」のLINE公式アカウントも開設

本日2月19日（木）より、「LYPプレミアム with Netflix」のLINE公式アカウント「LINEFLIX」を開設しました。友だち追加することで、「LYPプレミアム with Netflix」に関するおトクな情報や最新情報を受け取ることができます。

LINE公式アカウント「LINEFLIX」: https://lin.ee/bsWoOe4

Netflixの名作『ストレンジャー・シングス 未知の世界』と『イカゲーム』が「LINE」のアプリアイコンに登場

本プランの提供開始を記念し、Netflixの人気作品『ストレンジャー・シングス 未知の世界』『イカゲーム』とコラボレーションしたオリジナル「LINE」アプリアイコンの提供も開始しました。デザインは全4種類で、お気に入りの作品の世界観を、毎日使う「LINE」のアプリアイコンとして楽しむことができます。

対象ユーザー ：LYPプレミアム会員ユーザー

提供期間 ：2026年8月10日（月）まで（予定）

対象バージョン：「LINE」iOS、Androidともに26.1.1以上

＜アプリアイコン設定方法＞

１）LINEアプリの［ホーム］タブから［設定］をタップ

２）［アプリアイコン］を選択

３）Netflixコラボアイコンを選んで設定

※提供期間・対象作品は予告なく変更となる場合があります。

※本アプリアイコンは、LYPプレミアムに未登録のユーザーは利用できません。

■「LYPプレミアム with Netflix」について

2月より提供を開始した「LYPプレミアム with Netflix」は、Netflixのエンターテインメント体験と、「LINE」を中心にした「LYPプレミアム」の多彩な特典を組み合わせた新しいセットプランです。Netflixに個別加入する場合と同じ価格で、「LYPプレミアム」の全特典が利用可能です。

作品を“観る”楽しさが、そのまま“話す”“共有する”体験へと自然につながり、日常のコミュニケーションをより豊かにしていくことを目指します。

＜プラン概要＞

プラン名称 ：LYPプレミアム with Netflix

月額料金 ：広告つきスタンダード 890円（税込）

スタンダード 1,590円（税込）

プレミアム 2,290円（税込）

入会ページ ：https://lin.ee/aTeiwnz

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』というミッションを掲げるLINEヤフーが提供するLYPプレミアムは、一人ひとりのユーザーごとに異なるニーズに向き合いながら、コミュニケーションや暮らしをさらに楽しく、おトクに、便利にする特典を通じ、新たな付加価値を提供していきます。また、世界最大級の動画配信サービスNetflixとの提携を通じ、今後も両社の強みを生かし、“見る”“話す”が自然に循環する連携を進めてまいります。

■「LYPプレミアム」について

「LYPプレミアム」は、LINE、ヤフー、PayPayがもっと楽しく便利になる特典を月額508円（税込）から利用できる月額制サービスです。1,500万種類以上の対象スタンプが使い放題になる「LINEスタンプ プレミアム」（月額240円・税込）を追加費用無しで利用できたり（※2）、100GBまでトーク履歴をバックアップできるプレミアムバックアップ機能、通知をせずに送信取消できる通知なしで送信取消機能といった、多種多様なニーズに合わせた便利な「LINE」特典が利用できます。また「Yahoo!ショッピング」の利用で「PayPayポイント（期間限定）」が+2%貯まる、会員限定の「PayPayクーポン」が利用できるなど、おトクで便利な特典を利用できます。（※3）

なお、ソフトバンク端末でスマートログイン設定をしている場合、またはワイモバイル端末でY!mobileサービスの初期登録をしている場合は、追加料金なしで「LYPプレミアム」の特典を利用できます。

※2 「LYPプレミアム」で利用できる「LINEスタンプ プレミアム」はベーシックコースが対象となります。すでに「LINEスタンプ プレミアム」を利用中のユーザーはお支払いが重複してしまうため、ご自身で「LINEスタンプ プレミアム」の解約手続きをお願いします

※3 全ての特典を利用するには、「LINE」とYahoo! JAPANのアカウント連携が必須となります。また、「PayPayポイント」や「PayPayクーポン」などのPayPayの特典を利用するにはYahoo! JAPANとPayPayのアカウントの連携が必要になります。「LYPプレミアム」会員特典は予告なく変更および一部が提供停止される場合があります。提供中の特典については「LYPプレミアム」のホームページでご確認ください