東北アライアンス建設との戦略的パートナーシップ協定の締結について

みずほリース株式会社（東京都港区、代表取締役社長：中村昭、以下「みずほリース」）は、建設業界における多様かつ複合的な課題解決を目的として、東北アライアンス建設株式会社（福島県郡山市、代表取締役社長：隂山 正弘、以下「TAC」）と戦略的パートナーシップ協定を本日締結したことをお知らせいたします。

なお、同日付でアイリスオーヤマ株式会社、株式会社EARTHBRAIN、株式会社小松製作所、フルテック株式会社、株式会社メタルワン（以下、「パートナー企業」）もそれぞれTACと戦略的パートナーシップ協定を締結しており、当社はパートナー企業とも連携を深めてまいります。

近年、建設業界では、人手不足や建設資材価格の高騰に加え、施工の多様化・高度化、頻発する自然災害への対応など、単一の企業や業種のみでは解決が困難な課題が顕在化しています。こうした状況を背景に、多角的な知見と機能を持ち寄った連携による課題解決の必要性が一層高まっています。このような課題に対し、県境を越えた広域連携による解決を目的として、東北6県を代表する建設会社７社及び株式会社みずほ銀行の合弁体制により、TACが2025年6月に設立されました。

みずほリースは、「モノ」に対する専門性と商流に対する深い理解、高度な金融ノウハウを強みとして、幅広い金融・事業サービスを提供しています。また『サステナブルな社会のクリエイター』をビジョンに掲げ、『生活を支える社会基盤づくりへの貢献』および『テクノロジーによる新しい価値の創出』を重要課題（マテリアリティ）として特定し、取組みを推進しています。

本協定を通じて、みずほリースは、TACおよびパートナー企業と価値共創・協働を実現する事業金融パートナーとして、パートナー企業が提供する商材やソリューションも含めたDX技術の活用、新工法・新技術に関する実証実験への協力・導入に際してのファイナンス提供等により、建設業界における多様かつ複合的な課題解決の実現に貢献してまいります。

