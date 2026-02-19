プレートレスが生む、新次元の加速体験 - 伝説的なレーシングシューズ「Azura」の名を冠し、最新のフォームテクノロジーを融合させた全く新しいデイリートレーナー「Endorphin Azura」が登場

丸紅コンシューマーブランズ株式会社

丸紅コンシューマーブランズ株式会社が展開する米国発のパフォーマンスランニングライフスタイルブランド「Saucony（サッカニー）」の2026SS新作モデルとして、ブランドの歴史と革新が融合した最新モデル「Endorphin Azura（エンドルフィン アズーラ）」が登場。

1898年の創業以来、ランナーの挑戦を支え続けてきたSaucony。その黄金期である1980年代に、当時のランニングシーンを席巻した伝説の名作「Azura」のDNAを継承しながら、現代の最先端レーシングテクノロジーによって全く新しい一足へと再構築されました。

本作は、サッカニーが誇るスピードモデルの系譜「Endorphin」シリーズの最高峰クッショニング素材「PWRRUN PB」をフルレングスで搭載。あえてプレートを排除することで、足本来の自由な動きを引き出しつつ、ヒール高40mmの圧倒的なエネルギーリターンを実現しました。独自のロッカー構造「SPEEDROLLテクノロジー」との相乗効果により、スムーズな足運びと異次元の推進力を提供します。

日々のトレーニングからストリートシーンまでをシームレスにつなぐ、新カテゴリー「Fast & Light」を象徴する一足。「最新の走行性能」と「クラシックな美学」が融合した、次世代のデイリートレーナーです。

■ 「Endorphin Azura」の、プレートレス構造が生む自由で軽快な走り心地

「Endorphin Azura」を特徴づける機能が、ミッドソールに搭載した超軽量・高反発のスーパーフォーム「PWRRUN PB（パワーラン ピービー）」です。「Endorphin」シリーズの代名詞であるカーボンやナイロンのプレートをあえて排除。その代わりに、ブランド最高峰のクッショニング素「PWRRUN PB」をフルレングスで贅沢に採用しました。プレートの硬さに頼らず、フォーム自体の弾力性と、独自のロッカー構造「SPEEDROLLテクノロジー」によって、足本来の動きを活かしながらスムーズに前へと転がる感覚を実現しています。

■ストリートカルチャーから着想した「HI OCTANE」モデルが新登場

「Endorphin Azura」の機能性を継承しながら、ストリートカルチャーのエッセンスを取り入れたスペシャルモデルが「HI OCTANE（ハイ オクテイン）」です。本作はBMXやスケートボード、モトクロスといったエクストリームスポーツが持つ特有の熱量とカルチャーを背景に、日常の景色をハイスピードに塗り替えるようなエッジの効いたデザインへと昇華させました。

メキシコ流プロレス「ルチャ・リブレ」のマスクをモチーフにした大胆なメタリックアクセントは、ランニングシューズの既成概念を覆すような攻めた輝きを放ち、街の光を反射し、足元に確かな存在感を与えます。さらに、遊び心を象徴するミッドソールに施されたマルチカラーのスプラッターデザインは、モトクロスが泥を跳ね上げながら疾走する躍動的な姿を想起させ、一歩踏み出すたびにカルチャーの空気感を感じさせる、エッジの効いたファッショナブルなルックスを完成させました。

特別な世界観を投影した本コレクションは、ランニングモデルとライフスタイルモデルの2ラインで展開します。最新の走行性能を誇るランニングモデル「Endorphin Azura」はStepにて先行発売。さらに、ライフスタイルに特化した名作「Progrid Guide 7」をベースとしたモデルを3月15日（日）よりSaucony HARAJUKU FLAGSHIP及びサッカニー公式オンラインストア、一部取扱店にて順次発売します。

【商品情報】

商品名：Endorphin Azura （エンドルフィン アズーラ）

発売日 ：下記取扱店鋪にて発売中

取扱店舗 ：Saucony HARAJUKU FLAGSHIPおよび公式オンラインストア、一部取扱店

販売価格 ：\23,100（税込）

サイズ展開 ：Men’s Silver / Black 25cm-30cm,31cm

Black / White、White / Navy 25cm-30cm

Women’s White / Splash 21.5cm-25cm

Sunrise 22cm-25cm

White / Celestial 22.5-cm25.5cm

Men’s

Silver / Black

Men’s

Black / White

Men’s

White / Navy

Women’s

White / Splash

Women’s

Sunrise

Women’s

White / Celestial

商品名：HI OCTANE Endorphin Azura（ハイ オクテイン エンドルフィン アズーラ）

発売日： Stepにて先行発売中、3月15日（日）よりSaucony HARAJUKU FLAGSHIPにて発売開始

取扱店舗： Step、Saucony HARAJUKU FLAGSHIP

販売価格：\23,100（税込）

サイズ展開：Women’s 22.5-cm25.5cm、Men’s25cm-30cm

GARDEN/BLACK

CITRON/BLACK

OPULENCE/CITRON

商品名：HI OCTANE Progrid Guide 7（ハイ オクテイン プログリッド ガイド 7）

発売日： 2026年3月15日（日）

取扱店舗：Saucony HARAJUKU FLAGSHIPおよび公式オンラインストア、一部取扱店

販売価格：\24,200（税込）

サイズ展開：22.5cm-28cm,29cm,30cm

GREEN/BRONZE

CANARY

PURPLE/CITRON

Saucony（サッカニー）について

Saucony は「オリジナル ランニング ブランド」であり、Wolverine World Wide, Inc.(NYSE:

WWW) の一部門で、イノベーション、スタイル、カルチャーを融合させた世界有数のパフォー

マンスランニングブランドです。「PWRRUN(TM) PB」「PWRRUN+(TM)」「SPEEDROLL(TM)」など、数々の受賞歴を誇るテクノロジーで広く知られており、ロード、トレイル、オリジナルスといった各カテゴリーで、革新的な技術とライフスタイルに特化したフットウェアやアパレルを展開しています。1898年にアメリカで設立され、100年以上にわたりランナーの足元を支え続けているSauconyはランニングカルチャーや自己表現、そして世界への影響力を通じて、人々がより良い人生を送るためのインスピレーションを与え、サポートすることを使命としています。

Saucony Japan公式インスタグラム：https://www.instagram.com/saucony_japan

会社概要

丸紅コンシューマーブランズは、ビジョンである「EverStride(エバーストライド)」を掲げ、靴事業を起点に未来を創造する企業です。（「EverStride」は「Everlasting」「永続する」と「Stride(歩み)」を組み合わせた言葉で、仲間とともに歩み続ける姿勢を表しています）設立30周年を迎えた2024年5月、「丸紅フットウェア」から社名を変更し、「IFME」や「MERRELL」「ROCKPORT」「CARIUMA」「Saucony」「Kizik」など多彩なブランドを通じて消費者への新たな価値づくりに挑戦しています。

本社所在地:東京都台東区台東 1 丁目 30 番 7 号 秋葉原アイマークビル 12 階

HP:https://www.marucob.com/