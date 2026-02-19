UnityでAI戦車を作って戦え！「プログラミングバトルスーパータンクウォーズ」が「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」で2026年3月20日・21日にトーナメント開催決定

株式会社ジーン

株式会社ジーン(https://www.xeen.co.jp/)(所在地： 本社：大阪府大阪市淀川区、代表取締役：里見陽祐：以下「当社」)は、2026年3月20日(金)・21日(土) に東京・高円寺で開催される「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026(https://indiegamessummit.tokyo/)*¹」に初出展します。

出展タイトルの一つとして、香川県高松市で例年開催されるゲームをテーマにしたイベント「SANUKI X GAME(https://www.sanukixgame.com/)*²」（主催：SANUKI X GAME実行委員会）で展開した「プログラミングバトル スーパータンクウォーズ」が舞台を東京に移して実施します。

つきましては、「TIGSプログラミングバトル スーパータンクウォーズ」としてトーナメント参加者を募集します。



URL: https://connpass.com/event/382844/

TIGSプログラミングバトルスーパータンクウォーズとは

※「開発中の画像です」

「見た目も挙動も思いのまま。君のコードが、鉄の塊に『命』を宿す！」

昨年『SANUKI X GAME 』で熱狂を生んだ「スーパータンクウォーズ」が、

パワーアップしてTIGSに電撃参戦！

事前に参加者がUnityで作成したAI戦車がステージ上で大砲を撃ち合う対戦を行い、撃破した相手のコストや生存状況などでスコアが決定！試合終了時に最も高いスコアを獲得した戦車が勝利となります。

【応募される皆さまへ】

本大会はプログラミング／コードを書くことが好きな方、Unityに触れたことがあるクリエイター、ゲーム業界を志望する方、そしてこれからUnityを学びたい方も歓迎します。

また「プログラミングはちょっと苦手…」という方に向けて、DLしてすぐ戦車を動かせる「AIかんたん作成機能」もソフト内に用意しています。

【大会概要】

本戦進出枠：64名

予選：応募期間中に計3回実施（早めに応募すると、最大3回の予選で腕試しが可能です）

決勝／イベント：2026年3月20日（金）・21日（土）に開催予定

配信：会場に加えてYouTubeで生配信予定（会場に行けなくても観戦可能！）

予選・決勝戦の配信はこちら▶https://www.youtube.com/user/xeenjp

表彰：優勝者および決勝に勝ち進んだ4名にトロフィー授与＋豪華賞品

応募方法

１. connpassのイベントページで申し込み

▶https://connpass.com/event/382844/

２. GitHubページのREADMEを読み、手順に従ってAIを作成

▶ https://github.com/SXG-xeen-Kagawa/SuperTankWars-ProgrammingBattle

３. プログラムやプレハブなどをzip圧縮して、Googleフォームから提出

本提出をもってエントリー完了となります。

▶ https://forms.gle/g9fwR5QPTnpYDdPu8

応募期間

2026年2月12日(木)～3月10日(火)

・期間内に計3回の予選会を開催

早期に戦車を応募すると、最大3回の予選で他の参加者と戦うことができます。

・応募した戦車はいつでも再提出可能！

本戦までに最強の戦車にチューンナップしていきましょう！

出展概要

・イベント名：TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026(https://indiegamessummit.tokyo/)

・開催日程：2026年3月20日（金）、21日（土）

・開催地：東京都杉並区高円寺

・メイン会場：IMAGINUS（イマジナス）

・出展社：株式会社ジーン（初出展）

・展示内容：試遊展示あり※出展内容は予告なく変更となる場合があります。

*¹「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT」とは、インディーゲームを中心としたさまざまなクリエイター

の才能が一堂に会し、頂きを目指す“きっかけの場”となることを理念に、2023年から開催されて

いるインディーゲームイベントです。

*²「SANUKI X GAME」とは、香川県高松市で2021年から開催されている、ゲームをテーマにした

地域密着型イベントです。

会社概要

商号 ： 株式会社ジーン

代表者 ： 代表取締役 里見陽祐

所在地 ： 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目3-9-12空研ビル

設立 ： 2006年7月

事業内容： ・業務用および家庭用コンピュータゲームソフトウェアの企画・開発

・インターネット技術を活用したコンテンツおよびシステムの企画・開発

・3D コンピュータグラフィックスの制作

・グラフィックデザインの企画および制作

・スマートフォンアプリケーション及びソーシャルアプリケーションの制作

資本金 ： 1,000万円

コーポレートサイト ：https://www.xeen.co.jp/

ブログ ：https://www.xeen.co.jp/news/

公式Ｘ ：https://x.com/xeenjp

採用Ｘ ：https://x.com/xeen_recruit

Youtube ：https://www.youtube.com/user/xeenjp

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ジーン

お問い合せフォーム：https://www.xeen.co.jp/contact/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ジーン

URL： https://www.xeen.co.jp/contact/

e-mail：xeen-pr＠xeen.co.jp