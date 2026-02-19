高槻市が身近なマンホールを題材にした「こま」の知育玩具を制作

高槻市

高槻市は、子どもたちの理系離れが課題となっている現状を踏まえ、子どもたちが遊びながら物理の法則に触れその面白さを実感することで将来の理系人材の育成につなげることを目的に、身近なインフラ「マンホール」を題材にした知育玩具「マンホールコマ」を制作しました。

マンホールコマの制作は、全国的に理系人材が不足するなか、下水河川事業課の若手技術職員らが、「自分たちの担当業務「マンホール」と関連させて、理系の楽しさを子どもたちに伝えることはできないか」という思いから企画されました。

マンホールコマは、近年盛り上がりを見せている、全国の金属加工業者などが自慢の技術で作った直径2センチメートル、高さ6センチメートル以内の自作のこまを土俵上で戦わせる「全日本製造業コマ大戦」の基準に則って作られていて、コマ博士としてテレビなどに出演する東京科学大学の山崎（崎＝たつさき）詩郎先生が監修した金属コマキット「ちばコマキット」をベースに企画。重さの異なる真ちゅう、アルミニウム、ステンレスの3種の金属でできたドーナッツ状の部品の並びを決めて、そこに先の尖った軸か丸い軸のどちらかを通すことで、回転の安定性や持続性が異なるこまが完成するというもの。金属部品の配置によりこまの重心位置が変わるため、こまで遊ぶ子どもたちは金属部品と軸の組み合わせを考えながら「どの組み合わせが最も回りやすいか」を体験的に学ぶことができます。こまの表面には摂津峡・高槻城・安満遺跡公園をイメージした市内のデザインマンホール蓋に加え、令和6年度から高槻市で開始した民間事業者によるマンホール広告のデザインを施し、こまを回す土俵にもマンホール蓋のデザインを採用。土俵の下に敷くプレイマットにはマンホールの下に繋がっている下水道の仕組みや下水道を守る職員の働く姿を描き、遊び方を記載したルールブックにも下水道などの豆知識などを掲載するなど、「こま遊び」と「マンホール」が見事に融合しています。

2月23日（月曜日・祝日）には、市民に広く体験いただく機会として、「第4回たかつきけやきマルシェ」でマンホールコマの長まわし大会を実施予定のほか、9月10日「下水道の日」などの下水道関連イベントでも登場する予定です。

企画を考案した下水河川事業課職員は、「マンホールコマが子どもたちの理系好奇心を広く育み、地域の下水道理解へのきっかけにもなることを大いに期待します」と話しています。