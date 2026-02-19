ひな祭りを前に高槻市の子育て支援施設でおひなさまの小物入れ作り

高槻市

令和8年2月19日（木曜日）、高槻市立子育て総合支援センター「カンガルーの森」で、乳幼児とその保護者を対象にした工作イベントを開催。子どもたちは、ひな祭りを前におひなさまがデザインされたかわいい小物入れ作りを保護者と一緒に楽しみました。

同センターは、就学前の乳幼児とその保護者を支援する施設で、親子で楽しめる講座、料理教室、工作イベントなどを定期的に開催しています。

ひな祭りを前にしたこの日、「ひな人形」をテーマに、市内在住の未就学児と保護者を対象にした工作イベントを開催。子どもたちは、同センター職員が事前に準備しておいた、小物入れの形に切って画用紙や千代紙で飾り付け、お内裏様とおひな様を形どった色画用紙を貼り付けておいた牛乳パックの土台に、画用紙などで作った冠や扇子を貼ったりするなど飾り付けをしました。最後にお内裏様とおひな様の顔に油性ペンで顔を描くとかわいい小物入れが完成。子どもたちは、細かい作業に時折真剣な顔つきになりながらも、保護者と一緒に小物入れ作りを楽しんでいました。

【本件に関するお問い合わせ先】

高槻市子ども未来部子育て支援課

子育て総合支援センター「カンガルーの森」

電話：072-686-3030

開館時間： 9時から19時まで ※プレイルームは、10時から17時まで

休館日： 日曜日、祝日、年末年始