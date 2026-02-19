(株)ライフコーポレーションにて、衛星データ×AIで地権者とつながる不動産AIツール『WHERE』の導入が決定。仲介頼りの用地仕入れを打破する新たな打ち手に

株式会社WHERE

株式会社WHERE（本社：東京都文京区、代表取締役CEO：阿久津 岳生、以下「WHERE」）は、スーパーマーケットチェーンを展開する株式会社ライフコーポレーション（大阪本社：大阪市淀川区、東京本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：岩崎 高治、以下「ライフコーポレーション」）にて、『WHERE』の導入が決定したことをお知らせいたします。本導入により、同社が取り組む新規店舗開発における用地仕入れ業務において、候補地探索の効率化および出店機会の最大化を支援してまいります。

ライフコーポレーションについて

同社は近畿圏・首都圏を中心に、スーパーマーケットチェーン「ライフ」を展開する日本を代表する食品スーパーマーケット企業です。1941年（昭和16年）に創業し、現在は大阪本社と東京本社の2本社体制で事業を推進。近畿圏・首都圏を中心に300店舗以上を展開しています。

同社は東京証券取引所プライム市場に上場しており、地域密着型の店舗展開により、食品スーパーマーケットとして売上高国内トップクラスの規模を誇ります。「『志の高い信頼の経営』を通じて持続可能で豊かな社会の実現に貢献する」という経営理念のもと、“おいしい”“ワクワク”“ハッピー”を届けるため、スーパーマーケットチェーン事業のみならず生活必需品や衣料品といった商品・サービスの提供、クレジットカード等の関連サービスなどにも取り組んでいます。

『WHERE』導入の背景

HPはこちら :https://www.lifecorp.jp/

同社ではこれまで、スーパーマーケットの新規ロードサイド店舗開発において、デベロッパーや仲介業者からの紹介を主な手段として用地を仕入れてきました。しかし、出店計画に対して紹介数が不足するなどの課題が生じた際には、自社でも能動的に用地を探索する必要があり、その重要性は年々高まっています。

1都3県を中心に、店舗および駐車場の開発が可能な広い土地・建物を対象にネット検索を行い、Googleマップで事前確認したうえで現地調査を実施する運用を想定していました。

一方で、こうした方法では人手の確保が必要となるうえ、用地を網羅的かつ迅速に探し出すことには限界があり、効率的な候補地検索と即時的なアプローチができる環境を整備することが、同社にとって喫緊の課題となっていました。

導入後の想定活用ユースケース

この度『WHERE』を導入・活用することで、衛星データで狙いたいエリアを包括的に捉え、キーワード検索によって特定の土地や建物を上空から探索できるようになりました。また、リストアップした用地に対して、これまで個別に調査していた用途地域や面積・公示価格などの情報を『WHERE』上で取得できるようになることで、リストのスクリーニングから地権者へのアプローチまでの工程を大幅に短縮できる見込みです。

また、自社での用地仕入れには、地権者と直接つながる機会の創出が不可欠です。そのような機会の創出のため、WHEREではDMの送付に係る工数を大幅に削減し、実際に地権者との交渉が発生した際には不動産仲介事業を手がけるグループ会社・宇宙不動産が将来的にサポートを行うことを想定しています。

今後も、同社の活用事例を通じてより便利で快適なサービス体験を追求し、店舗開発事業者への『WHERE』導入拡大を目指してまいります。そして、『WHERE』の導入・活用を起点に候補地の探索から成約まで伴走する、取引＝Dealへのコミットを掲げた「Deal Tech」の実現に向け、引き続き尽力してまいります。

採用情報

▽全職種積極採用中！採用サイトはこちらから。

https://pntwhere.com/recruit

▽カジュアル面談予約はこちらから

https://pitta.me/uratotsu/where

会社概要

株式会社WHEREは、「宇宙から地球の不動産市場を変える」というビジョンを掲げる、JAXA発のスタートアップ企業です。創業者の阿久津は、これまでに8社の不動産関連企業を起業・経営してきました。さらなる挑戦として、JAXA宇宙科学研究所内の総合研究大学院大学にて宇宙技術の研究に取り組み、衛星データとAIを活用したオフマーケット探索AI『WHERE』を開発。現在は、行政・民間を問わず多様な業種との連携を広げています。

会社名：株式会社WHERE

本社所在地：東京都文京区湯島四丁目1番16号 Gate Cross HONGO 7階

代表者：代表取締役 CEO 阿久津 岳生（あくつ たけお）

会社設立：2022年2月22日

事業内容：地権者とつながる不動産AIツール『WHERE』の開発・販売、宇宙探査機の製造

特徴：衛星データとAIを活用し、不動産の探索から評価・管理・アプローチまで一貫して支援

企業サイト：https://pntwhere.com/