【店内最大35％OFF】新商品「にゃんウォール」シリーズ予約販売開始、壁を活用した猫の居場所づくりを提案。ドッグスロープ・伸縮リードなど人気ペットアイテムも楽天お買い物マラソンで特別価格

Fun Standard株式会社

楽天お買い物マラソン

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するペット用品ブランドPetFun（ペットファン）楽天市場店は、楽天お買い物マラソンに合わせ、新商品「にゃんウォール」をはじめとした注目ペット用品を特別価格でご提供いたします。

新商品や人気商品をお得にお試しいただけるチャンスをお見逃しなく。

【楽天お買い物マラソン限定】人気アイテムに使える特別クーポン配布中

- クーポン使用可能期間：2月19日(木)20：00～2月23日(月)01：59まで- クーポン内容：利用で対象商品最大35％OFF- 対象店舗：PetFun（ペットファン）楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/petfun/contents/sale/260219mt/)

■新商品「にゃんウォール」シリーズ予約販売開始

壁面を活用して猫の居場所をつくれる木製キャットウォーク「にゃんウォール」シリーズの予約販売を開始いたしました。

省スペースで猫の行動範囲を広げ、人と猫が快適に暮らせる空間づくりを提案します。

にゃんウォールの主な特長

賃貸住宅でも取り入れやすい「にゃんウォール」シリーズ賃貸住宅でも取り入れやすい設計1，穴あけ不要で賃貸住宅にも対応

細い専用ピンで設置でき、取り外し後も補修すれば跡が目立ちにくい設計です。

壁への加工を最小限に抑えながら、猫の居場所を増やすことができます。

（※賃貸住宅など原状回復が必要な場合は、管理会社・オーナー様へ事前にご確認ください。）

2，耐荷重30～40kgの安心設計

にゃんステップは耐荷重30kg、にゃんハウスは耐荷重40kgの設計。



専門の検査機関にて耐荷重試験を実施しており、猫が乗っても安定感のある仕様です。

耐荷重30～40kgのしっかり設計

選べるバリエーション選べるバリエーション

中でくつろげる「にゃんハウス」と、足場として使える「にゃんステップ」をラインアップ。

猫の行動に合わせた空間づくりを実現しました。



にゃんハウスはS・Mの2サイズ展開で、猫の体格や使い方に合わせて選べます。

商品詳細

商品詳細

【サイズ】

(にゃんハウス)

Sサイズ：W50×H33×D30cm

Mサイズ：W60×H33×D30cm

(にゃんステップ)

1個あたり：W17.5×H15×D18cm

【重量】

(にゃんハウス)

Sサイズ：(約)3.1kg

Mサイズ：(約)4.3kg

(にゃんステップ)

1個あたり：0.4kg

【耐荷重】

にゃんハウス：(約)40kg

にゃんステップ：(約)30kg

【素材】天然木

【同梱物】取扱説明書、水平器、ドライバー

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0207caths/15％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=UFJJTC1LUEJZLTdIU0wtQURZTg--&rt=

■"今選びたい"注目のアイテムおすすめ3選

お買い物マラソンで特に注目のアイテムを厳選してご紹介します。

1，ドッグスロープ

選べる2タイプ「スロープハウス」- 天然木の美しい木目が映える、高級感あるデザイン- 重量感のあるしっかりとした木製構造、人が座れる耐久性に配慮した設計- 型崩れしにくいクッション＆洗濯OKで、長く清潔に使える

【適応犬種】小型犬・中型犬・大型犬

【価格】14,800（税込）～

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0194dgslp/25％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TlZFMS1CQkFSLVdWUk0tVklBOA--&rt=

2，猫トンネル

2WAY「猫トンネル」

・広々トンネル＆2つの穴付きで思い切り遊べる設計（多頭飼いにも対応）

・ふかふかクッション付きで遊びも休憩もできる快適空間

・形状を変えられる2WAY仕様＆折りたたみ可能で省スペース収納

【適応種】猫

【価格】4,280（税込）

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0045cattn/15％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WEhHVC1HR1RZLUsySkMtMVVSWQ--&rt=

3，伸縮リード

選べる5colors「伸縮リード」- 5色展開＆人間工学デザインで握りやすく疲れにくい快適設計- 片手操作OK＆ねじれにくい高強度リードで散歩時の操作性に配慮- スムーズ巻き取り・高耐久スプリング採用、3サイズ展開で幅広く対応商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0196snlea/10％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WjJJRS1VSTU0LUtLVEotU0xBUg--&rt=

■他にも人気アイテムを多数ご用意

楽天お買い物マラソン

PetFun（ペットファン）楽天市場店では、2月23日(月)まで楽天お買い物マラソンセールを開催。

店内では対象アイテムに使える最大35％OFFクーポンを配布中のほか、各種クーポンを配布しており、複数商品をまとめて購入したい方にもおすすめです。ぜひご活用ください。

お買い物マラソンセール会場はこちら :https://www.rakuten.co.jp/petfun/contents/sale/260219mt/

【今後の展開】

ペットとの毎日に、やすらぎと笑顔を

PetFun（ペットファン）は、ペットの暮らしをより快適にする製品を中心に、愛犬・愛猫との暮らしを豊かにするペット用品ブランドです。

今後も生活シーンに寄り添ったアイテムを順次展開し、より多くのペットと飼い主様の暮らしをサポートしてまいります。今後の新製品にもぜひご注目ください。

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/petfun/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=AMGZCNY3ODDX6(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=AMGZCNY3ODDX6)

■ 企業情報

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/