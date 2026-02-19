春の青空のもと、愛犬とときめく3日間を。「GREEN DOGGY MARKET 2026 SPRING」開催！ （2026年3/20(金祝)～22(日)／JR立川駅北口）

株式会社立飛ストラテジーラボ

株式会社立飛ストラテジーラボ（本社：東京都立川市／代表取締役：村山正道）が運営する複合施設GREEN SPRINGSにて、DOG & CAT JOKER グリーンスプリングス立川店との共催により、『GREEN DOGGY MARKET 2026 SPRING （グリーンドギーマーケット 2026 スプリング）』を、2026年3月20日(金祝)～22日(日)に開催いたします。

本イベントは、水と緑豊かな空間で、愛犬と飼い主様がともに喜びを分かち合う春のひとときをお届けいたします。ペット用のアパレルやフードはもちろん、愛犬が思いきり遊び回れる特設エリア「Buddy Activity」も設置。特に、「ファッショナブルコンテスト」で上位入賞をすると、GREEN SPRINGS公式Instagramにてワンデイモデルとしてデビューできる特別なチャンスが。春の装いに身を包んだ愛犬とともに、ぜひご参加ください（ファッショナブルコンテストは事前予約制）。

【開催概要】

開催日時：2026年3月20日(金祝)～22日(日) 10:00～16:00（予定）

会 場：GREEN SPRINGS 2階

主 催：GREEN SPRINGS（株式会社立飛ストラテジーラボ）

共 催： DOG&CAT JOKER グリーンスプリングス立川店

特 設 HP：https://green-doggy-market.com/

※お越しの際は、ぜひ公共の交通機関をご利用ください。

※雨天決行・荒天中止

※予告なく変更・中止となる場合がございます。詳しくは特設HPをご覧ください。

【Doggy Market】

買ってあげたくなる個性的なアイテムや、自分にも欲しいお揃いのアクセサリーや雑貨など、わんちゃんを愛するひとりひとりにお届けしたいアイテムが勢ぞろいいたします。

◆出店一覧

マーキュリードッグ＆キャット／しぶいち／ロイヤルカナン／komachi-na-／L.W.D. 犬と生活

スリーアローズ／PPPet Goods／WANDAWAY／マジカ／Tepeso art gallery／dogdeco food lab

Ojizakka／mellow candle／Nature+ For Dog／ワンコごはんのHIGETSU／inuno.

ウォームハートカンパニー／アニマストラス／Kelly&Co's／ペッツルート／東京理器株式会社

gram／TAVO／ZoooMIES TOKYO／Perspectives／iipet-j and more…

【Buddy Activity by JOKER】

GREEN SPRINGS 2階パブリックスクエアにて、DOG&CAT JOKERによる特設のアクティビティエリアを設置いたします。ワンちゃんも飼い主も、ごきげんに飛び跳ねる、たのしいひとときを。前売券はお得な縁日体験チケット付き。

入場料：1,100円（税込）

お申し込み：https://petshopjoker.shop-pro.jp/?pid=190410383

内容：D-1チャレンジ（かけっこ）、ノーズワーク、早食い競争、ファッショナブルコンテスト

※ファッショナブルコンテストは事前予約制。前売券ご購入者のみ応募が可能です。

※当日券は会場入り口にて販売いたします。

【Workshop】

愛らしさが増す、心ほぐれる笑顔の時間。わんことわたしと、夢見ごこち。

◆ドッグマッサージ

日時：3月20日(金祝)、21日(土)

内容：お試しコース 1,100円（税込）／10分

受付時間：10:00～15:30

◆愛犬猫の似顔絵（事前予約制）

飼い主さんの目に映るうちの子の似顔絵を描きます。

日時：3月20日(金祝)、22日(日)

内容：5,000円（税込）／1枚 ※約20分のお時間を頂戴いたします。

お申込み：https://tol-app.jp/s/pdogcatportrait/p0f544

【Pet Friendly】

愛犬と共に足を運べるショップ、屋外での食事をスマートに楽しむモバイルオーダーなど、GREEN SPRINGSのショップをお楽しみください。

◆DOG & CAT JOKER

わんちゃん・ネコちゃんの販売、用品販売を行うと共に、トリミングサロン、動物病院、

ドッグホテルを完備し、お客様のペットとの暮らしを生涯にわたりサポートさせて頂きます。

＊犬立ち入りOK。一時預かりサービスあり。

◆マザーハウス

手作りの、わんちゃんモチーフ本革ペンケースとゴールドジュエリーを集めました。

＊ペットカート、抱っこの立ち入りOK。

◆モバイルオーダー

好きなときにスマホでオーダーして、並ばずテイクアウトいただけます。

あたたかな陽気のなか、愛犬と一緒にお食事をお楽しみください。

対象店舗や詳細は特設HPよりご確認いただけます。

【GREEN SPRINGSについて】

2020年4月にオープンした、ウェルビーイングをテーマとした複合施設です。水と緑豊かな約1万平方メートル の中央広場を中心に、最上階にインフィニティプールを有するホテル、多摩地区最大規模約2,500席の多機能ホール、ショップ・レストラン、オフィスなどが配置されています。広々とした開放的な空間を生かした様々なイベントを毎月開催しています。