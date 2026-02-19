『スーパー・ニンテンドー・ワールド』５周年記念！“無敵”状態になれるアイテム「スーパースター」だらけのグッズやカラフルに光る限定スペシャルフード、ステッカー配布情報を先行公開！

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年3月18日のグランドオープンから、今年で開業5周年を迎えます。5周年を記念して、マリオのゲームでおなじみの“無敵”状態になれるアイテム「スーパースター」をモチーフにした限定フードやグッズが登場いたします。“We are all STARS！”をテーマに、ゲストが一体となって楽しめる特別な体験の数々をご提供します。『スーパー・ニンテンドー・ワールド』で全身を思いっきり動かしながら、家族や仲間たちと“一致団結”する楽しさを味わえるアニバーサリー・イヤーにご期待ください。

■“無敵”状態になれる期間限定アイテムや、新デザインのグッズが続々新登場！

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年を記念して、“無敵マリオ”バージョンのアニバーサリー・パワーアップバンドが新登場いたします。「スーパースター」を手に入れた“無敵マリオ”をイメージしたカラフルな限定デザインです。この特別なパワーアップバンドを手に入れて、“無敵”気分で『スーパー・ニンテンドー・ワールド』をより一層楽しむことができます。パワーアップバンドがあると、キーチャレンジを体験できるほか、エリアでのプレイに応じてコインやデジタルスタンプを集めることもできます。パーク体験の幅がさらに広がるアイテムです。アニバーサリー・イヤーを、みんなで“一致団結”して楽しみましょう。

アニバーサリー・パワーアップバンド

販売場所：ワンナップ・ファクトリー、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストアなど

販売開始予定日：2026年3月18日（水）～

フェイスタオル

また、エリアのマップがモチーフの『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の世界観を詰め込んだ、新デザインのグッズも登場します。来場記念としてもおすすめのフェイスタオルには、「スーパースター」のワッペンをワンポイントとしてあしらい、パークの楽しさを持ち帰れるデザインに仕上げました。パーク内はもちろん、ご自宅でお使いいただいてもワクワク感が広がるアイテムです。

販売場所：ワンナップ・ファクトリー、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストアなど

販売開始予定日：2026年3月18日（水）～

※商品の価格やデザイン・販売店舗および販売開始日など予告なく変更する場合があります。品切れの際はご容赦ください

■これであなたも“無敵”気分！「スーパースター」をモチーフにした期間限定フードが続々登場！

「スーパースター」のポップコーンバケツが、エリア開業5周年を記念した1年限定で、BGMとともに色とりどりに点滅するスペシャルバージョンに変身いたします。「スーパースター」をゲットした時のおなじみのBGMが流れ、“無敵”モードでパワーがみなぎる気分を体験することができます。みんなでポップコーンバケツをピカピカ光らせながら、“無敵”気分を思いっ切り楽しめる特別なアイテムです。

アニバーサリー・スーパースター・ポップコーンバケツ

さらに、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』入口の『スーパースター・プラザ』では、5周年限定の「スーパースター」で飾り付けた、スペシャルなケーキのモニュメントが、ゲストの皆さまをお出迎えします。そのモニュメントが実際に食べられるケーキとなったスーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキが、『キノピオ・カフェ』に登場いたします。色とりどりのスターが散りばめられたカラフルなアニバーサリーケーキは、味もサイズもスペシャル。『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年を、みんなでお祝いできる祝祭感あふれる一品です。

販売場所：ピットストップ・ポップコーンなど

販売開始：2026年3月18日（水）～

※商品の価格やデザイン・販売店舗および販売開始日など予告なく変更する場合があります。品切れの際はご容赦ください

スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ（4名様分）スーパースター・アニバーサリープレート ～マッシュルーム・ラザニア＆フライドチキン～

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』を全身を使って遊び尽くして、みんなで“一致団結”した後は、『キノピオ・カフェ』のスーパースター・アニバーサリープレート ～マッシュルーム・ラザニア＆フライドチキン～で身体も心もパワーアップ！アニバーサリープレートは、ボリューム満点のチキンとラザニアでできたステージをマリオが大冒険する、そんな様子をイメージした一皿です。主役には、ふかふかの「スーパースター」のパンが添えられ、思わず写真を撮りたくなる仕上りです。5周年の特別な食体験を通して、みんなで「スーパースター」モチーフのフードを楽しんで“一致団結”できる特別なひとときをお楽しみください。

販売場所： キノピオ・カフェ

販売開始： 2026年3月18日（水）～

※販売数には限りがあります。各日の販売数に達した場合、販売終了となります

※商品の価格やデザイン・販売店舗および販売開始日など予告なく変更する場合があります。品切れの際はご容赦ください

■『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の外でも、“無敵”気分を味わえる「スーパースター」アイテムで5周年を盛り上げよう！

ハリウッド・エリアにある『マリオ・カフェ＆ストア』では、「スーパースター」をモチーフにしたパンケーキが登場いたします。『スーパー・ニンテンドー・ワールド』を飛び出して、ハリウッド・エリアでも5周年をお祝いします。無敵！スーパースター・パンケーキサンド ～マンゴー～は、キラキラと輝くカラフルなパンケーキの中には、濃厚なマンゴー＆クリームに加え、カリカリとした食感が楽しいスターの形をしたシュガーなど、見た目も味わいもワクワクするトッピングが詰まっています。「スーパースター」を手に入れた時のように“無敵”気分を味わえるスペシャルスウィーツで、食べるだけでパワーがみなぎる気分を味わえる5周年限定アイテムです。『マリオ・カフェ＆ストア』の特別なドリンクも、今だけ「スーパースター」でキラキラにパワーアップ！ゼリーたっぷりのソーダを飲んで元気をチャージしてください。

マリオ・カフェ＆ストア無敵！ スーパースター・パンケーキサンド ～マンゴー～（左）パワーアップ！ マリオのストロベリーソーダ （中央）パワーアップ！ ピーチ姫のピーチソーダ （右）パワーアップ！ ルイージのマスカットソーダ

販売場所： マリオ・カフェ＆ストア

販売開始： 2026 年3月18日（水）～

※商品の価格やデザイン・販売店舗および販売開始日など予告なく変更する場合があります。品切れの際はご容赦ください

■「スター」をクルーに届けて、限定ステッカーをGETしよう！

マリオ、ルイージ、ピーチ姫、キノピオ、ヨッシーは5人でケーキを焼くことにしました。ところが、ケーキの仕上げに使うはずだった特別なデコレーション「スーパースター」が、エリアのあちこちに飛び散ってしまいました！

エリアに散らばった「スーパースター」を集めてケーキを完成させましょう！ 見つけた“スター”をクルーに届けると、5周年限定のかわいい特別なステッカーをプレゼントします。クルーにポップコーンバケツを見せたり、フードや手持ちのグッズなど、エリア内に点在する“スター”を探して届ける体験も、5周年ならではのワクワクにあふれています。“スター”が見つからない場合は、仲間とともに手や体を使ったポーズで表現したりと、みんなで“一致団結”して“スター”を探してみてください。仲間と一緒に、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年をさらに“無敵”に楽しもう！

限定ステッカー

名称：スターを届けて、限定ステッカーをGETしよう！

配布期間：2026年3月18日（水）～

配布場所：スーパー・ニンテンドー・ワールド

※開催期間が変更になる場合があります

※配布枚数に達し次第、配布を終了します

※天候や当日の状況などにより、配布エリアを限定、または中止する場合があります

※詳しくはクルーにおたずねください

◆ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所です。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。2026年は、パーク開業25周年のテーマを“Discover U!!!”とし、 25年分の超刺激的なエンターテイメントの力で“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な一年をお届けします。

