パールジュエリー「WSP」福岡天神店が3月6日（金）オープン

株式会社WSP（本社：東京都中央区、取締役社長：藪野真紀子）は、2026年3月6日（金）、パールジュエリーブランド「WSP（ダブルエスピー）」の新たな直営店となる「WSP 福岡天神店」を、福岡市中央区・大名エリアにオープンいたします。またオープン記念キャンペーンとして、3月6日（金）～3月7日（土）に福岡天神店にご来店のうえ、公式Instagramアカウントをフォローいただいたお客さまのうち先着50名様に、当社が取り組むサステナビリティ活動「Love Our Nature」から生まれた、ネイチャーパールを使用したブレスレットをプレゼントいたします。

九州エリアは、真珠養殖が行われる海にも近く、古くから真珠に親しんできた地域でもあります。そうした背景を持つ九州という土地で、銀座フラッグシップに次ぐ売場面積と商品構成を取り揃え、真珠の魅力を深く感じていただける場づくりを目指します。

冠婚葬祭や結婚式、卒業式・入学式・入社式などの大切なセレモニーにふさわしいフォーマルネックレスをはじめ、装いをより上質に格上げするパールジュエリーまで幅広く取り揃えております。

真珠専門店ならではの確かな品質と品格ある輝きで、人生の節目となる特別な一日から日常の装いまで、美しく彩ります。

WSPを象徴する３つのコレクション

「KOKORO 心」

“KOKORO”は、和歌を綴る連綿体（れんめんたい）のかな文字にインスパイアされたコレクション。

心情を伝えるために生まれたかな文字をジュエリーへと昇華させたステーションネックレスのトップには、一画一画を繋げた流麗なくずし字で「こころ」の言葉が。

角度によって多彩な表情が浮かび上がるアコヤ真珠の光沢とダイヤモンドの輝きが共鳴し合い、纏う人の内面や想いを映し出すかのようなデザインに仕上がっています。

KOKORO ステーションネックレス \693,000（税込）

KOKORO ピアス \550,000（税込）

「UNERI うねり」

縁起のよい吉祥紋をジュエリーに取り入れた“UNERI”。

「穏やかで平穏な生活が末長く続きますように」との願いが込められた青海波（せいがいは）から着想を得たコレクションは、静けさのなかに秘められた奥行きとたゆまぬ水の流れが表現されたデザイン。 アコヤ真珠の柔らかな光沢が際立つ繊細な波の連なりに、静謐なエレガンスが宿ります。

UNERI ネックレス \1,705,000（税込）

UNERI ピアス \385,000（税込）

「YUI 結」

“YUI”は、京都の茶道で使われる京組紐がインスピレーションソース。

茶入れの仕覆（しふく）の緒や掛け軸の啄木などにも使われる伝統的な工芸品を、ゴールドで 巧みに表現したコレクションです。

複雑に組み上げられた絹糸を金細工で繊細に表現。優美な文様が浮かび上がる透かしの入ったゴールドが、艶やかなアコヤ真珠を連ねたネックレスのアクセントになっています。

YUI ロングネックレス \2,640,000（税込）

WSP福岡天神店 オープンキャンペーン

今回ご用意するブレスレットは、ジュエリーとしての厳格な基準には満たなかったものの、自然が育んだ個性豊かな色合いを持つ真珠「ネイチャーパール」を用いて制作したものです。限定50点のご用意となり、在庫がなくなり次第終了となります。

ネイチャーパールブレス 限定50個

WSP 福岡天神店 概要

店舗名：WSP 福岡天神店

所在地：福岡市中央区大名1-14-15 プリオ大名III 1F

電話番号：092-510-1039

オープン日：2026年3月6日（金）

営業時間：11:00～19:00

定休日：無休（夏季・年末年始を除く）

株式会社WSPの環境への取り組み

私たちのジュエリーが生まれる背景には、海と調和した真珠養殖の文化があります。しかし近年、気候変動や環境変化によって、あこや貝の生育環境は大きな影響を受けています。真珠が生まれる海を守ること、それは私たちのブランドの根幹を支える重要な取り組みです。

この理念のもと、私たちは環境負荷を抑えるためのさまざまな施策を推進しています。ジュエリーにならなかった真珠の新たな活用、廃材を生かした什器の制作、関連団体への寄付活動などを継続的に行なっています。

株式会社WSPについて

1991年に大阪にて真珠の卸業として創業。真珠に対する研究から得た豊富な知識により、ジュエリーの製造・販売、真珠から抽出される成分に由来した化粧品やサプリメントの開発・製造・販売へと事業を展開させる。自社ブランドとして、WSP(ダブルエスピー)、MARLENA(マルレナ)、Pearl for Life (パールフォーライフ)、化粧品のmadama・hada（まだまはだ）、美容雑貨のPEARLDAYs(パールデイズ)などのブランドを取り扱う。また、近年は真珠が生産される海洋環境の問題についても取り組んでいる。

会社名：株式会社WSP（カブシキガイシャ ダブルエスピー）

取締役社長：藪野真紀子

所在地：（東京オフィス）〒104-0061 東京都中央区銀座3-10-1 銀座グランディールビル3階

創立：1991年（設立：1994年12月）

事業内容：宝飾品の製造卸販売、化粧品の製造販売、真珠サプリの開発

URL：https://www.wspcorp.jp/